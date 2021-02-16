Не хуже, чем в ресторане: 5 аппетитных рецептов омлета и яичницы

Что проще всего приготовить, когда время поджимает, а на голодный желудок начинать день нет никакого желания? Правильно – бутерброды и любое блюдо из яиц. Казалось бы, банальная яичница и омлет, а вариантов приготовления столько, что глаза разбегаются: с зеленью и сыром, с помидорами и сладким перцем, воздушный и классический – выбирайте любой, экспериментируйте, проявляйте фантазию и наслаждайтесь ярким вкусом и оригинальной подачей.

1. Омлет с курочкой

Омлет с куриным филе.

Как правило, большинство привыкло к классическому варианту омлета. Но что если привнести в жизнь разнообразие и совместить приятное с полезным, разбавив классику нежнейшими кусочками куриного филе с добавлением сочных помидорных долек?

Ингредиенты:

• Филе куриное - 2 шт;

• Яйца - 4-6 шт;

• Помидоры среднего размера - 4-6 шт;

• Чеснок - 4-5 зубков;

• Лук репчатый фиолетовый среднего размера - 1 шт;

• Тимьян - 1 ч.л;

• Кинза свежая - 1 маленький пучок;

• Масло оливковое - 1,5 ст.л;

• Соль и перец - по вкусу.

Омлет с курочкой и помидорами.

Способ приготовления:

• Куриное филе вымыть, зачистить и просушить;

• Мякоть нарезать соломкой;

• Обжарить на оливковом масле 3-4 минуты;

• После добавить пропущенный через пресс чеснок с тимьяном;

• Приправить солью и перцем;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить на среднем огне ещё 3-4 минуты;

• Затем добавить резанный полукольцами лук;

• Обжарить вместе с курицей и специями около 3-4 минут;

• Помидоры вымыть, при желании аккуратно снять кожицу;

• Мякоть нарезать на несколько частей и добавить в сковороду к мясу с луком и чесноком;

• Готовить 5-7 минут;

• Яйца с солью и перцем взбить в миске до однородной массы;

• Яичной смесью залить куриное филе;

• Сверху посыпать мелко рубленной кинзой;

• Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 10-15 минут;

• Затем выключить огонь и поверх крышки накрыть сковороду парой полотенец;

• Дать постоять 5-7 минут;

• Подавать к столу, разложив по порциям или прямо на сковороде.

2. Омлет-суфле

Воздушный омлет.

Если вы хотите попробовать нежный, лёгкий и воздушный омлет, который напоминает суфле, но при этом готовится достаточно быстро, тогда поторопитесь записать этот рецепт. Кто-кто, а матушка Пуляр знала толк в блюдах, разлетающихся на ура. И совсем неудивительно, что этот омлет на долгие годы стал настоящим хитом не только во Франции, а и за её пределами.

Ингредиенты:

• Яйца - 6 шт;

• Молоко жирное - 1 ст.л;

• Лук зелёный - 2 стебля;

• Масло оливковое - 1 ч.л;

• Сок лимонный - 0,5 ч.л;

• Соль и перец - по вкусу;

• Листья салата - 1 небольшой пучок.

Французский омлет.

Способ приготовления:

• Желтки отделить от белков;

• Соль смешать с белками и парой капель лимонного сока;

• Взбить до очень густой пены;

• Желтки смешать с солью, молоком и перцем;

• Взбить хорошенько вилкой;

• Равномерно вылить на разогретую сковороду с оливковым маслом;

• Как только желтки схватятся, аккуратно выложить белки;

• Готовить без крышки на слабом огне 5-6 минут;

• Проверять готовность белка кончиком пальца, поверхность должна быть упругая и не липкая;

• Как только омлет будет готов, аккуратно выложить на блюдо;

• Разрезать вдоль и сложить белком вовнутрь;

• Подавать с листьями салата, посыпав сверху мелко рубленным зелёным луком.

3. Омлет по-средиземноморски

Омлет для всей семьи.

Быстро, просто и со вкусом, а главное очень сытно – омлет с грибочками, вялеными помидорами и нежным сыром фета будет оценен по достоинству всем семейством.

Ингредиенты:

• Яйца - 2 шт;

• Молоко - 2,5 ст.л;

• Грибы крупные - 2-3 шт;

• Пармезан - 20 г;

• Фета - 30 г;

• Вяленые томаты - 15 г;

• Болгарский перец - 0,5 шт;

• Оливки - 6-8 шт;

• Лук зелёный - 2-3 стебля;

• Петрушка свежая - 2-3 стебля;

• Соль и перец - по вкусу;

• Масло оливковое.

Омлет с грибами.

Способ приготовления:

• Грибы хорошенько вымыть;

• Зачистить и просушить;

• После нарезать соломкой;

• Перец вымыть;

• Просушить, удалить сердцевину;

• Половину мякоти нарезать соломкой;

• Лук мелко нашинковать;

• Отправить на сковороду с разогретым оливковым маслом;

• Слегка посолить и поперчить;

• Обжарить 2-3 минуты, периодически помешивая;

• В миске смешать молоко с яйцами, солью, перцем и вялеными томатами;

• Яичной смесью залить овощи на сковороде;

• Готовить под крышкой 6-7 минут;

• Затем добавить нарезанный соломкой фета;

• Накрыть крышкой и готовить ещё 2-3 минуты;

• После дать омлету упреть 5-6 минут под крошкой;

• Готовый омлет переложить на блюдо;

• Аккуратно свернуть в рулет;

• Сверху щедро посыпать тёртым сыром и мелко рубленной петрушкой;

• Перед подачей нарезать порционно.

4. Глазунья с авокадо и горошком

Глазунья с горошком.

Рецепт глазуньи с авокадо и зелёным горошком звучит весьма заманчиво, хотя и не особо укладывается в голове, как такое вообще возможно. Но шеф-повара многих элитных заведений настоятельно рекомендуют попробовать это блюдо своим посетителям. Так почему бы не приготовить его у себя дома, чтобы сделать вывод и понять, действительно ли оно настолько хорошо, как о нём говорят.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;

• Горошек замороженный (или свежий) - 100 г;

• Перец болгарский зелёный или жёлтый - 1 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Масло подсолнечное - 1-2 ст.л;

• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу;

Яичница с авокадо, горошком и сладким перцем.

Способ приготовления:

• Горошек отварить в слегка подсоленной воде примерно 3-4 минуты;

• Затем откинуть на дуршлаг и оставить на 1-2 минуты под ледяной проточной водой;

• Авокадо и перец вымыть;

• Удалить плодоножку и семена, а в авокадо кость;

• Мякоть нарезать кубиками;

• Перец отправить на сковороду с разогретым маслом;

• Готовить 5-6 минут, периодически помешивая;

• Затем добавить горошек и авокадо;

• Готовить ещё 2-3 минуты;

• Приправить солью и перцем;

• Среди овощей сделать небольшие углубления и вбить яйца;

• Сдобрить солью и перцем;

• Готовить до тех пор, пока не схватится белок;

• Перед подачей разделить на порции.

5. Болтунья с копчёной курицей

Яичница-болтунья.

Ещё один рецепт яичницы – болтунья, которую можно разбавить копчёной курочкой и свежей зеленью.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;

• Сливки жирные - 2 чл;

• Филе копчёной курочки - 100 г;

• Масло сливочное - 1 ч.л;

• Соль и перец - по вкусу;

• Петрушка свежая - 2-3 веточки.

Болтунья.

Способ приготовления:

• В миске смешать сливки с солью, перцем и яйцами;

• Взбить вилкой до однородной массы;

• Вылить на разогретую с маслом сковороду;

• Как только яичница начнёт схватываться, перемешать вилкой и добавить кусочки мелко нарезанной куриной грудки;

• Вновь перемешайте;

• Готовить 5-6 минут;

• Перед подачей посыпать свежей петрушкой;

• Такую яичницу можно подавать на кусочках хлеба или тостах и гренках.