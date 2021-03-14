Яблоки печёные, фаршированные изюмом, мёдом и орехами

- 9 яблок среднего размера

- 200 мл изюма

- 200 мл толчёных грецких орехов

- 3 ст. л. жидкого мёда

- цедра 1/2 лимона

- 2 ст. л. толченых пряников (печенья, сухарей)

- 1 ч. л. корицы

- ванилин на кончике ножа

- сливочное масло (в пост - исключить)

- сахарная пудра для посыпки

Все ингредиенты для начинки смешать.

Яблоки очистить от сердцевины таким образом, чтобы образовалась глубокая выемка - в неё будет закладываться фарш.

Яблоки нафаршировать, выложить в латку для запекания, положить сверху по небольшому кусочку масла и запечь в духовке 35-40 минут при температуре 170 градусов.Если начинка начнёт пригорать, то яблоки прикрыть фольгой.

Готовые яблоки слегка остудить и присыпать сахарной пудрой.