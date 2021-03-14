Яблоки печёные, фаршированные изюмом, мёдом и орехами

- 9 яблок среднего размера
- 200 мл изюма
- 200 мл толчёных грецких орехов
- 3 ст. л. жидкого мёда
- цедра 1/2 лимона
- 2 ст. л. толченых пряников (печенья, сухарей)
- 1 ч. л. корицы
- ванилин на кончике ножа
- сливочное масло (в пост - исключить)
- сахарная пудра для посыпки
Все ингредиенты для начинки смешать.
Яблоки очистить от сердцевины таким образом, чтобы образовалась глубокая выемка - в неё будет закладываться фарш.
Яблоки нафаршировать, выложить в латку для запекания, положить сверху по небольшому кусочку масла и запечь в духовке 35-40 минут при температуре 170 градусов.Если начинка начнёт пригорать, то яблоки прикрыть фольгой.
Готовые яблоки слегка остудить и присыпать сахарной пудрой.
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