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Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Такую печень нужно приготовить хотя бы раз — и навсегда забыть про сковородку. Очень нежная, невероятно сочная, вкуснейшая печень из банки с яблоками — то, что нужно. Вкусно с любым гарниром и салатом!

Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Ингредиенты для печени в банке:

  • печень куриная — 900 гр;
  • яблоки — 2 шт;
  • лук — 1 шт;
  • соль и черный перец по вкусу.

Яблоки порезать дольками. Лук нашинковать кольцами. Уложить на дно 1,5 л банки весь лук и пару ломтиков яблока.

Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Печень почистить от белых плёнок, разрезать на небольшие куски. Посолить и поперчить по вкусу. Уложить слой печени. Затем снова яблоки.

Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Чередовать до самого конца. Затем накрыть банку фольгой. Отправить в холодную духовку, поставить температуру 180 гр, запекать около 30-35 минут (ориентируйтесь по своей духовке). После приготовления дать печени остыть в духовке.

Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Открыть фольгу и достать печень. За счёт того, что печень не трогали в процессе приготовления, а также благодаря добавлению яблока, лука и специй, она получилась исключительно нежная и ароматная. Попробуйте эту вкуснятину сегодня же!

Больше не нужно жарить! Тающая во рту печень в банке

Подробнее о том, как приготовить печень в банке, смотрите в видео ниже:

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