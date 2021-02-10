Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Мясные котлеты — вкусное, сытное и проверенное годами блюдо. Однако иногда все же хочется какого-то разнообразия или не хочется тратиться на мясо. В этом случае мясо может заменить обычный картофель! Вот такие нежные картофельные котлеты с хрустящей корочкой наверняка многим придутся по вкусу. А если их еще подать с грибным соусом, то равнодушных уж точно не останется!

Вам потребуются:

картофель — 6-7 шт.;

масло сливочное — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 100 г.;

петрушка — 2 веточки;

лавровый лист;

перец горошком

Для соуса:

грибы — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

растительное масло — 30 мл;

сливочное масло — 30 г;

жирные сливки или сметана 20-25% — 350 г

Сначала, конечно, нужно сварить картофель, однако варить его будем не в простой воде, а, можно сказать, в ароматном бульоне. Для этого в кастрюлю с кипящей водой кладем лавровый лист, перец горошком и несколько веточек петрушки, не забываем и посолить. Варим картофель до готовности.

Пока картофель варится, можно заняться соусом. Сначала нарезаем кубиками лук и обжариваем его на растительном масле. Готовый лук выкладываем из сковороды и затем жарим грибы. Жарить их вместе не стоит, так как грибы выделяют очень много жидкости.

Когда грибы готовы, высыпаем к ним лук и добавляем небольшой кусочек сливочного масла, перемешиваем.

Теперь подготовим основу для соуса. Берем жирные сливки или сметану, заправляем основу чесноком, пропущенным через пресс, солим, перчим.

Выливаем основу для соуса к луково-грибной начинке, хорошо перемешиваем и даем немного постоять на медленном огне. Как только соус начнет кипеть, сразу убираем его с огня.

Теперь можно подготовить тесто для котлеток. Картофель должен быть либо холодным, либо едва теплым, иначе он вберет в себя много муки. Вареный картофель разминаем, превращаем в пюре. Добавляем к нему муку и яйцо, замешиваем и получаем вот такое упругое тесто.

Формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и отправляем на сковороду. Жарить лучше всего на среднем, ближе к медленному огне, тогда котлеты не только обжарятся снаружи, но приобретут особый вкус и внутри.

Подавать картофельные котлетки стоит с соусом, а также украсив сверху мелко порубленной зеленью.

А ниже вы можете посмотреть подробный видео-рецепт этих картофельных котлет.