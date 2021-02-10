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Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Мясные котлеты — вкусное, сытное и проверенное годами блюдо. Однако иногда все же хочется какого-то разнообразия или не хочется тратиться на мясо. В этом случае мясо может заменить обычный картофель! Вот такие нежные картофельные котлеты с хрустящей корочкой наверняка многим придутся по вкусу. А если их еще подать с грибным соусом, то равнодушных уж точно не останется!

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Вам потребуются:

  • картофель — 6-7 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 100 г.;
  • петрушка — 2 веточки;
  • лавровый лист;
  • перец горошком

Для соуса:

  • грибы — 400 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • растительное масло — 30 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • жирные сливки или сметана 20-25% — 350 г

Сначала, конечно, нужно сварить картофель, однако варить его будем не в простой воде, а, можно сказать, в ароматном бульоне. Для этого в кастрюлю с кипящей водой кладем лавровый лист, перец горошком и несколько веточек петрушки, не забываем и посолить. Варим картофель до готовности.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Пока картофель варится, можно заняться соусом. Сначала нарезаем кубиками лук и обжариваем его на растительном масле. Готовый лук выкладываем из сковороды и затем жарим грибы. Жарить их вместе не стоит, так как грибы выделяют очень много жидкости.

Когда грибы готовы, высыпаем к ним лук и добавляем небольшой кусочек сливочного масла, перемешиваем.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Теперь подготовим основу для соуса. Берем жирные сливки или сметану, заправляем основу чесноком, пропущенным через пресс, солим, перчим.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Выливаем основу для соуса к луково-грибной начинке, хорошо перемешиваем и даем немного постоять на медленном огне. Как только соус начнет кипеть, сразу убираем его с огня.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Теперь можно подготовить тесто для котлеток. Картофель должен быть либо холодным, либо едва теплым, иначе он вберет в себя много муки. Вареный картофель разминаем, превращаем в пюре. Добавляем к нему муку и яйцо, замешиваем и получаем вот такое упругое тесто.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и отправляем на сковороду. Жарить лучше всего на среднем, ближе к медленному огне, тогда котлеты не только обжарятся снаружи, но приобретут особый вкус и внутри.

Котлеты, которые не уступают мясным! Обязательно попробуйте

Подавать картофельные котлетки стоит с соусом, а также украсив сверху мелко порубленной зеленью.

А ниже вы можете посмотреть подробный видео-рецепт этих картофельных котлет.

 

 

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