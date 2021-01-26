Стыдно признаться, но я узнала, как готовить крахмальные блины, только пару недель назад. В моем детстве они были не сильно популярны. Мама вообще блины не готовила, а бабушка делала их по старинке, лишь из муки. Зато теперь крахмальными блинчиками я удивляю родных почти каждый день. И вот почему.

Как ни странно, крахмальные блины практически не рвутся. Они достаточно плотные и упругие по текстуре. Благодаря этому их свойству я часто использую блины для тортов. Кстати, по вкусу они очень нежные. Рекомендую испробовать рецепт в ближайшем времени!

Ингредиенты

Крахмал 3 ст. л. Молоко 250 мл Яйцо 1 шт. Соль 0,25 ч. л. Сахар 1 ст. л. Подсолнечное масло 1 ст. л.

Приготовление

Картофельный крахмал просейте в глубокую миску. К нему влейте теплое молоко. Перемешайте венчиком. Яйцо взболтайте вилкой. Перелейте его к крахмалу. Добавьте сахар и соль. Влейте к смеси масло без запаха. Перемешайте венчиком до однородной массы. Тесто по консистенции больше напоминает воду, чем тесто на блины. Но не пугайтесь этого. Разогрейте сковороду. Смажьте ее небольшим количеством масла. Вылейте в сковороду полчерпака теста. Раскатайте его по всей емкости. Должен получиться тонкий слой. Затем переверните блин на другую сторону. Так же готовьте и из остального теста. На каждую сторону уйдет буквально минута. Следите, чтобы блины не подгорели.

Из этого количества продуктов у вас получится 5–6 тонких блинов. Их можно начинить творожным сыром, ветчиной или грибами. А можно всем вместе. Как раз хватит на завтрак паре людей. Крахмальные блины должны понравиться и деткам. Готовьте и делитесь впечатлениями!