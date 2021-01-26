Стыдно признаться, но я узнала, как готовить крахмальные блины, только пару недель назад. В моем детстве они были не сильно популярны. Мама вообще блины не готовила, а бабушка делала их по старинке, лишь из муки. Зато теперь крахмальными блинчиками я удивляю родных почти каждый день. И вот почему.
Как ни странно, крахмальные блины практически не рвутся. Они достаточно плотные и упругие по текстуре. Благодаря этому их свойству я часто использую блины для тортов. Кстати, по вкусу они очень нежные. Рекомендую испробовать рецепт в ближайшем времени!
Ингредиенты
|Крахмал
|3 ст. л.
|Молоко
|250 мл
|Яйцо
|1 шт.
|Соль
|0,25 ч. л.
|Сахар
|1 ст. л.
|Подсолнечное масло
|1 ст. л.
Приготовление
- Картофельный крахмал просейте в глубокую миску. К нему влейте теплое молоко. Перемешайте венчиком. Яйцо взболтайте вилкой. Перелейте его к крахмалу. Добавьте сахар и соль.
- Влейте к смеси масло без запаха. Перемешайте венчиком до однородной массы. Тесто по консистенции больше напоминает воду, чем тесто на блины. Но не пугайтесь этого.
- Разогрейте сковороду. Смажьте ее небольшим количеством масла. Вылейте в сковороду полчерпака теста. Раскатайте его по всей емкости. Должен получиться тонкий слой.
- Затем переверните блин на другую сторону. Так же готовьте и из остального теста. На каждую сторону уйдет буквально минута. Следите, чтобы блины не подгорели.
Из этого количества продуктов у вас получится 5–6 тонких блинов. Их можно начинить творожным сыром, ветчиной или грибами. А можно всем вместе. Как раз хватит на завтрак паре людей. Крахмальные блины должны понравиться и деткам. Готовьте и делитесь впечатлениями!
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