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Вегетарианские котлеты с полентой и овощами

В нежных вегетарианских котлетах с полентой и овощами всего понемногу: баклажаны, лук, морковка, сладкий перец, скрепляет овощи варёный картофель и густая кукурузная каша — полента. Это блюдо подходит для постного меню, так как не содержит продукты животного происхождения.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиВегетарианские котлеты с полентой и овощами

  • Время приготовления: 30 минут
  • Количество порций: 4-5

Ингредиенты для котлет с полентой и овощами

  • 250 г вареного картофеля;
  • 50 г кукурузной крупы;
  • 100 г лука репчатого;
  • 30 г лука зелёного;
  • 110 г моркови;
  • 100 г сладкого перца;
  • 70 г баклажанов;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • 30 мл оливкового масла;
  • масло для жарки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления вегетарианских котлет с полентой и овощами

Готовим поленту для вегетарианских котлет. В кастрюлю с толстым дном наливаем примерно 180 мл горячей воды и столовую ложку оливкового масла, нагреваем до кипения. Солить на этом этапе ничего не нужно, соль добавим в готовый фарш.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиНагреваем воду с маслом до кипения

Когда вода с маслом закипит, тонкой струйкой всыпаем кукурузную крупу. Варим, постоянно помешивая, примерно 5 минут. Процесс приготовления поленты в чем-то схож с приготовлением густой манной каши. В результате получается вязкая и густая кукурузная каша – полента.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиВсыпаем кукурузную крупу и варим поленту

Мелко режем репчатый лук. В сковороду наливаем оставшееся оливковое масло, кладём нарезанный лук на сковородку.

Морковь скоблим, натираем на крупной овощной тёрке. Добавляем тёртую морковку к луку.

Разрезаем пополам стручок красного сладкого перца, удаляем семена и плодоножку, промываем под краном, чтобы смыть остатки семян. Режем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиКладём нарезанный лук на сковородку

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиДобавляем тёртую морковку

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиРежем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови

На умеренном огне тушим овощи примерно 12 минут, нужно чтобы овощи стали совсем мягкими и из них испарилась влага. За 2-3 минуты добавляем мелко порезанный зелёный лук.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиТушим овощи, добавляем зелёный лук

В отдельной сковороде обжариваем до золотистого цвета порезанные небольшими кубиками баклажаны. Если есть время, то можно нарезанные баклажаны посолить, оставить на час, затем слить выделившуюся воду, промыть, обсушить и жарить. Подготовленные таким образом баклажаны впитывают меньше масла.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиПодготавливаем баклажаны

Делаем фарш для вегетарианских котлет. Натираем на крупной тёрке варёную картошку.

К тёртому картофелю добавляем поленту.

Кладём туда тушеные овощи и обжаренные баклажаны. Кстати, овощной фарш можно собирать горячим, в отличие от мясного, температура ингредиентов значения не имеет.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиНатираем на крупной тёрке варёную картошку

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиДобавляем поленту

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиКладём тушеные овощи и обжаренные баклажаны

На этом этапе солим по вкусу, тщательно вымешиваем. Должна получиться довольно густая и клейкая масса. Для надёжности скрепления можно добавить столовую ложку молотых сухарей или столовую ложку пшеничной муки.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиСолим и тщательно вымешиваем фарш

На доску насыпаем панировочные сухари. Лепим небольшие котлеты из овощного фарша, выкладываем их в сухари. Лепить советую основательно, в сухарях обваливать плотно, чтобы котлеты не разваливались в процессе жарки.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиФормируем котлеты из овощного фарша

Наливаем в сковороду масло для жарки (слой масла примерно 1 сантиметр), сильно нагреваем. В разогретое масло кладём котлеты, жарим как во фритюре – примерно 2 минуты с каждой стороны. Выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы бумага впитала излишки масла.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиОбжариваем котлеты

Вегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы. Перед подачей посыпаем зелёным луком.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощамиВегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы

Приятного аппетита!

 

 

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