В нежных вегетарианских котлетах с полентой и овощами всего понемногу: баклажаны, лук, морковка, сладкий перец, скрепляет овощи варёный картофель и густая кукурузная каша — полента. Это блюдо подходит для постного меню, так как не содержит продукты животного происхождения.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощами

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 4-5

Ингредиенты для котлет с полентой и овощами

250 г вареного картофеля;

50 г кукурузной крупы;

100 г лука репчатого;

30 г лука зелёного;

110 г моркови;

100 г сладкого перца;

70 г баклажанов;

50 г панировочных сухарей;

30 мл оливкового масла;

масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления вегетарианских котлет с полентой и овощами

Готовим поленту для вегетарианских котлет. В кастрюлю с толстым дном наливаем примерно 180 мл горячей воды и столовую ложку оливкового масла, нагреваем до кипения. Солить на этом этапе ничего не нужно, соль добавим в готовый фарш.

Нагреваем воду с маслом до кипения

Когда вода с маслом закипит, тонкой струйкой всыпаем кукурузную крупу. Варим, постоянно помешивая, примерно 5 минут. Процесс приготовления поленты в чем-то схож с приготовлением густой манной каши. В результате получается вязкая и густая кукурузная каша – полента.

Всыпаем кукурузную крупу и варим поленту

Мелко режем репчатый лук. В сковороду наливаем оставшееся оливковое масло, кладём нарезанный лук на сковородку.

Морковь скоблим, натираем на крупной овощной тёрке. Добавляем тёртую морковку к луку.

Разрезаем пополам стручок красного сладкого перца, удаляем семена и плодоножку, промываем под краном, чтобы смыть остатки семян. Режем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови.

Кладём нарезанный лук на сковородку

Добавляем тёртую морковку

Режем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови

На умеренном огне тушим овощи примерно 12 минут, нужно чтобы овощи стали совсем мягкими и из них испарилась влага. За 2-3 минуты добавляем мелко порезанный зелёный лук.

Тушим овощи, добавляем зелёный лук

В отдельной сковороде обжариваем до золотистого цвета порезанные небольшими кубиками баклажаны. Если есть время, то можно нарезанные баклажаны посолить, оставить на час, затем слить выделившуюся воду, промыть, обсушить и жарить. Подготовленные таким образом баклажаны впитывают меньше масла.

Подготавливаем баклажаны

Делаем фарш для вегетарианских котлет. Натираем на крупной тёрке варёную картошку.

К тёртому картофелю добавляем поленту.

Кладём туда тушеные овощи и обжаренные баклажаны. Кстати, овощной фарш можно собирать горячим, в отличие от мясного, температура ингредиентов значения не имеет.

Натираем на крупной тёрке варёную картошку

Добавляем поленту

Кладём тушеные овощи и обжаренные баклажаны

На этом этапе солим по вкусу, тщательно вымешиваем. Должна получиться довольно густая и клейкая масса. Для надёжности скрепления можно добавить столовую ложку молотых сухарей или столовую ложку пшеничной муки.

Солим и тщательно вымешиваем фарш

На доску насыпаем панировочные сухари. Лепим небольшие котлеты из овощного фарша, выкладываем их в сухари. Лепить советую основательно, в сухарях обваливать плотно, чтобы котлеты не разваливались в процессе жарки.

Формируем котлеты из овощного фарша

Наливаем в сковороду масло для жарки (слой масла примерно 1 сантиметр), сильно нагреваем. В разогретое масло кладём котлеты, жарим как во фритюре – примерно 2 минуты с каждой стороны. Выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы бумага впитала излишки масла.

Обжариваем котлеты

Вегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы. Перед подачей посыпаем зелёным луком.

Вегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы

Приятного аппетита!