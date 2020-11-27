В нежных вегетарианских котлетах с полентой и овощами всего понемногу: баклажаны, лук, морковка, сладкий перец, скрепляет овощи варёный картофель и густая кукурузная каша — полента. Это блюдо подходит для постного меню, так как не содержит продукты животного происхождения.
Вегетарианские котлеты с полентой и овощами
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 4-5
Ингредиенты для котлет с полентой и овощами
- 250 г вареного картофеля;
- 50 г кукурузной крупы;
- 100 г лука репчатого;
- 30 г лука зелёного;
- 110 г моркови;
- 100 г сладкого перца;
- 70 г баклажанов;
- 50 г панировочных сухарей;
- 30 мл оливкового масла;
- масло для жарки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления вегетарианских котлет с полентой и овощами
Готовим поленту для вегетарианских котлет. В кастрюлю с толстым дном наливаем примерно 180 мл горячей воды и столовую ложку оливкового масла, нагреваем до кипения. Солить на этом этапе ничего не нужно, соль добавим в готовый фарш.
Нагреваем воду с маслом до кипения
Когда вода с маслом закипит, тонкой струйкой всыпаем кукурузную крупу. Варим, постоянно помешивая, примерно 5 минут. Процесс приготовления поленты в чем-то схож с приготовлением густой манной каши. В результате получается вязкая и густая кукурузная каша – полента.
Всыпаем кукурузную крупу и варим поленту
Мелко режем репчатый лук. В сковороду наливаем оставшееся оливковое масло, кладём нарезанный лук на сковородку.
Морковь скоблим, натираем на крупной овощной тёрке. Добавляем тёртую морковку к луку.
Разрезаем пополам стручок красного сладкого перца, удаляем семена и плодоножку, промываем под краном, чтобы смыть остатки семян. Режем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови.
Кладём нарезанный лук на сковородку
Добавляем тёртую морковку
Режем перец маленькими кубиками, добавляем к луку и моркови
На умеренном огне тушим овощи примерно 12 минут, нужно чтобы овощи стали совсем мягкими и из них испарилась влага. За 2-3 минуты добавляем мелко порезанный зелёный лук.
Тушим овощи, добавляем зелёный лук
В отдельной сковороде обжариваем до золотистого цвета порезанные небольшими кубиками баклажаны. Если есть время, то можно нарезанные баклажаны посолить, оставить на час, затем слить выделившуюся воду, промыть, обсушить и жарить. Подготовленные таким образом баклажаны впитывают меньше масла.
Подготавливаем баклажаны
Делаем фарш для вегетарианских котлет. Натираем на крупной тёрке варёную картошку.
К тёртому картофелю добавляем поленту.
Кладём туда тушеные овощи и обжаренные баклажаны. Кстати, овощной фарш можно собирать горячим, в отличие от мясного, температура ингредиентов значения не имеет.
Натираем на крупной тёрке варёную картошку
Добавляем поленту
Кладём тушеные овощи и обжаренные баклажаны
На этом этапе солим по вкусу, тщательно вымешиваем. Должна получиться довольно густая и клейкая масса. Для надёжности скрепления можно добавить столовую ложку молотых сухарей или столовую ложку пшеничной муки.
Солим и тщательно вымешиваем фарш
На доску насыпаем панировочные сухари. Лепим небольшие котлеты из овощного фарша, выкладываем их в сухари. Лепить советую основательно, в сухарях обваливать плотно, чтобы котлеты не разваливались в процессе жарки.
Формируем котлеты из овощного фарша
Наливаем в сковороду масло для жарки (слой масла примерно 1 сантиметр), сильно нагреваем. В разогретое масло кладём котлеты, жарим как во фритюре – примерно 2 минуты с каждой стороны. Выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы бумага впитала излишки масла.
Обжариваем котлеты
Вегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы. Перед подачей посыпаем зелёным луком.
Вегетарианские котлеты с полентой и овощами готовы
Приятного аппетита!
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