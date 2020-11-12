Купил на прошлой неделе настоящего деревенского петуха, точнее петушка молоденького. Ему, конечно, до курочки из французского города Бресс, как мне до Поля Бокюза, но все-таки это хотя бы настоящая домашняя птица. За основу взял рецепт традиционного французского «кок-о-вана» (le coq au vin). Однако, находясь под впечатлением от пейзажей золотой русской осени, решил привнести в него соответствующие нотки. Готовил я осеннего петуха в вине с айвой, а на гарнир подал запеченную тыкву с яблочками и ягодами боярышника (и то и другое набрал собственноручно).
Вам понадобится
|Бекон (сырокопченый)
|100 г
|Петух целый (2-2,5кг)
|1
|Айва
|650 г
|Лук красный
|2 шт.
|Вино красное полусухое
|150 мл
|Мука пшеничная
|20 г
|Херес
|150 мл
|Корица в палочках
|½ шт.
|Лавровый лист
|1 шт.
|Перец черный горошком
|½ шт.
|Перец чили красный
|1 шт.
|Сливочное масло
|20 г
|Сливочное топленое масло
|20 г
|Соль
|1 ч.л.
|Тимьян
|10 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 1)
|Корица в палочках
|½ шт.
|Перец чили красный
|1 шт.
|Айва
|250 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 2)
|Сливочное топленое масло
|20 г
Ещё факт?
Осенний петух в вине с айвой (этап 3)
|Петух целый (2-2,5кг)
|1
Осенний петух в вине с айвой (этап 4)
|Бекон (сырокопченый)
|100 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 5)
Осенний петух в вине с айвой (этап 6)
|Соль
|1 ч.л.
Осенний петух в вине с айвой (этап 7)
|Лавровый лист
|1 шт.
|Перец черный горошком
|½ шт.
|Лук красный
|2 шт.
Осенний петух в вине с айвой (этап 8)
|Айва
|400 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 9)
|Вино красное полусухое
|150 мл
|Херес
|150 мл
Осенний петух в вине с айвой (этап 10)
|Тимьян
|10 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 11)
|Сливочное масло
|20 г
|Мука пшеничная
|20 г
Осенний петух в вине с айвой (этап 12)
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