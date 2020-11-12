Купил на прошлой неделе настоящего деревенского петуха, точнее петушка молоденького. Ему, конечно, до курочки из французского города Бресс, как мне до Поля Бокюза, но все-таки это хотя бы настоящая домашняя птица. За основу взял рецепт традиционного французского «кок-о-вана» (le coq au vin). Однако, находясь под впечатлением от пейзажей золотой русской осени, решил привнести в него соответствующие нотки. Готовил я осеннего петуха в вине с айвой, а на гарнир подал запеченную тыкву с яблочками и ягодами боярышника (и то и другое набрал собственноручно).

Вам понадобится

Бекон (сырокопченый) 100 г Петух целый (2-2,5кг) 1 Айва 650 г Лук красный 2 шт. Вино красное полусухое 150 мл Мука пшеничная 20 г Херес 150 мл Корица в палочках ½ шт. Лавровый лист 1 шт. Перец черный горошком ½ шт. Перец чили красный 1 шт. Сливочное масло 20 г Сливочное топленое масло 20 г Соль 1 ч.л. Тимьян 10 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 1)

Корица в палочках ½ шт. Перец чили красный 1 шт. Айва 250 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 2)

Сливочное топленое масло 20 г

Ещё факт?

Осенний петух в вине с айвой (этап 3)

Петух целый (2-2,5кг) 1

Осенний петух в вине с айвой (этап 4)

Бекон (сырокопченый) 100 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 5)

Осенний петух в вине с айвой (этап 6)

Соль 1 ч.л.

Осенний петух в вине с айвой (этап 7)

Лавровый лист 1 шт. Перец черный горошком ½ шт. Лук красный 2 шт.

Осенний петух в вине с айвой (этап 8)

Айва 400 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 9)

Вино красное полусухое 150 мл Херес 150 мл

Осенний петух в вине с айвой (этап 10)

Тимьян 10 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 11)

Сливочное масло 20 г Мука пшеничная 20 г

Осенний петух в вине с айвой (этап 12)