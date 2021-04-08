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Курица по-еврейски

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В студенческие годы мы с подругой Наташей часто ездили в Одессу к ее родственникам. Там нам устраивали теплый прием, и каждый раз к прибытию нас ждала курица по особому рецепту. Прошло много лет, а я до сих пор готовлю это блюдо!

Больше всего мне нравится то, что для приготовления курицы по-еврейски не нужно закупать специальные ингредиенты. Оказывается, раскрыть вкус куриного мяса и сделать его более пикантным можно с помощью лука! Берите рецепт на заметку.

Курица по-еврейски

Ингредиенты

Куриная голень 7 шт.
Лук 4 шт.
Подсолнечное масло 1 ст. л.
Сода 0,5 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Укроп по вкусу

 

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте его кубиками или полукольцами. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте лук на сильном огне.Курица по-еврейски
  2. Добавьте к луку соду, уменьшите огонь и обжаривайте до карамельного цвета. Затем, постоянно помешивая, готовьте лук, пока он не превратится в однородную массу.Курица по-еврейски
  3. Вылейте немного растительного масла на сковороду, выложите куриные ножки и полейте луковым соусом. Тушите на среднем огне под крышкой около 20 минут.Курица по-еврейски
  4. Переверните курицу, добавьте немного воды и продолжайте тушить еще столько же. Посолите, поперчите и перемешайте.
    Тушите еще 5 минут, затем посыпьте рубленым укропом.Курица по-еврейски

Курица по еврейскому рецепту отлично сочетается с любым гарниром. Приготовьте пюре или картофель кусочками, рис, макароны или овощи. Хорошим дополнением будет соус на основе сметаны или греческого йогурта. Приятного аппетита!

 

 

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