Курица по-еврейски

В студенческие годы мы с подругой Наташей часто ездили в Одессу к ее родственникам. Там нам устраивали теплый прием, и каждый раз к прибытию нас ждала курица по особому рецепту. Прошло много лет, а я до сих пор готовлю это блюдо!

Больше всего мне нравится то, что для приготовления курицы по-еврейски не нужно закупать специальные ингредиенты. Оказывается, раскрыть вкус куриного мяса и сделать его более пикантным можно с помощью лука! Берите рецепт на заметку.

Ингредиенты

Куриная голень 7 шт. Лук 4 шт. Подсолнечное масло 1 ст. л. Сода 0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп по вкусу

Приготовление

Очистите лук и нарежьте его кубиками или полукольцами. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте лук на сильном огне. Добавьте к луку соду, уменьшите огонь и обжаривайте до карамельного цвета. Затем, постоянно помешивая, готовьте лук, пока он не превратится в однородную массу. Вылейте немного растительного масла на сковороду, выложите куриные ножки и полейте луковым соусом. Тушите на среднем огне под крышкой около 20 минут. Переверните курицу, добавьте немного воды и продолжайте тушить еще столько же. Посолите, поперчите и перемешайте. Тушите еще 5 минут, затем посыпьте рубленым укропом.

Курица по еврейскому рецепту отлично сочетается с любым гарниром. Приготовьте пюре или картофель кусочками, рис, макароны или овощи. Хорошим дополнением будет соус на основе сметаны или греческого йогурта. Приятного аппетита!