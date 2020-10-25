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Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

Луковые кольца чаще всего делают отдельной закуской, просто обжаривая их в кипящем масле. Но гораздо вкуснее будет усовершенствовать рецепт и добавить между двумя колечками лука полоску нежного сыра: хрустящая закуска готовится в считанные минуты и хватает ее на целый вечер.

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

Ингредиенты на 13 луковых колец:

3 луковицы
200 граммов сыра моцарелла
150 граммов муки
4 яйца
200 граммов панировочных сухарей
1 чайная ложка соли
1 столовая ложка сладкой паприки
Черный перец
Растительное масло для жарки

Процесс:

1. Моцареллу нарезаем тонкими ломтиками, толщиной примерно 3 миллиметра. Кладем сыр на лист бумажного полотенца и чуть прижимаем вторым листом, это поможет убрать лишнюю влагу.

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

2. Чистим лук, разрезаем каждую луковицу пополам и аккуратно, руками, разбираем ее по кольцам.

3. Застилаем противень пергаментной бумагой и на него выкладываем кольца лука, в большее кольцо кладем меньше, как на фото ниже:

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

4. Между двумя кольцами лука кладем сыр. Ставим на час в холодильник.

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

5. Теперь в три разных миски насыпаем муку, панировочные сухари и разбиваем яйца, яйца взбалтываем вилкой. Последовательно опускаем каждое луковое кольцо в муку, затем в яйца, затем в панировочные сухари.

Добавляем в луковые кольца сыр: хрустящая закуска на весь вечер

6. Осталось только обжарить луково-сырные колечки в большом количестве масла.

Видеорецепт:

Попробуйте подать эти луковые кольца с разными соусами.

 

 

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закуски
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