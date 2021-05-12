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Десерт из моркови без выпечки

Десерт из моркови без выпечки

Пудинг — такое же популярное в Англии блюдо, как и овсянка. Частые упоминания о нём можно встретить даже во всемирно известных произведениях авторов Туманного Альбиона. Рецепт этого лакомства дошел и до нас. Я просто обожаю съесть небольшой десерт из моркови с утра. И мои дети его очень любят, хотя овощи не жалуют.

Готовлю я морковный пудинг без желатина. В качестве загустителя использую более полезный агар-агар. Особую нежность и приятный привкус десерту добавило молоко. Сладкоежкам будет сложно оторваться от ароматного лакомства. Так и хочется достать еще одну порцию из холодильника.

Ингредиенты

Морковь 500 г
Молоко 550 мл
Сахар 120 г
Сухое молоко 10 г
Агар-агар 15 г
Вода 200 мл
Соль по вкусу

 

Приготовление

  1. Очистите морковь и натрите на крупной терке. Налейте воду в кастрюлю и добавьте агар-агар, хорошо размешайте.Десерт из моркови без выпечки
  2. Переложите морковь в сотейник, залейте молоком и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5–7 минут до мягкости моркови.Десерт из моркови без выпечки
  3. Остудите морковь и взбейте блендером до состояния пюре. Добавьте сахар, сухое молоко и соль, перемешайте и отложите в сторону.Десерт из моркови без выпечки
  4. Поставьте кастрюлю с агар-агаром на огонь и дайте закипеть.
    Сразу же уберите с плиты, а на ее место поместите глубокую кастрюлю с морковной массой.Десерт из моркови без выпечки
  5. Влейте загуститель в морковное пюре и хорошо перемешайте. На среднем огне доведите массу до кипения, затем помешивайте еще 5–6 минут до загустения.Десерт из моркови без выпечки
  6. Смажьте форму маслом и застелите пергаментной бумагой. Перелейте массу в емкость, встряхните и разровняйте лопаткой. Уберите в холодильник на ночь.Десерт из моркови без выпечки

 

 

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