Десерт из моркови без выпечки

Пудинг — такое же популярное в Англии блюдо, как и овсянка. Частые упоминания о нём можно встретить даже во всемирно известных произведениях авторов Туманного Альбиона. Рецепт этого лакомства дошел и до нас. Я просто обожаю съесть небольшой десерт из моркови с утра. И мои дети его очень любят, хотя овощи не жалуют.
Готовлю я морковный пудинг без желатина. В качестве загустителя использую более полезный агар-агар. Особую нежность и приятный привкус десерту добавило молоко. Сладкоежкам будет сложно оторваться от ароматного лакомства. Так и хочется достать еще одну порцию из холодильника.
Ингредиенты
|Морковь
|500 г
|Молоко
|550 мл
|Сахар
|120 г
|Сухое молоко
|10 г
|Агар-агар
|15 г
|Вода
|200 мл
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Очистите морковь и натрите на крупной терке. Налейте воду в кастрюлю и добавьте агар-агар, хорошо размешайте.
- Переложите морковь в сотейник, залейте молоком и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5–7 минут до мягкости моркови.
- Остудите морковь и взбейте блендером до состояния пюре. Добавьте сахар, сухое молоко и соль, перемешайте и отложите в сторону.
- Поставьте кастрюлю с агар-агаром на огонь и дайте закипеть. Сразу же уберите с плиты, а на ее место поместите глубокую кастрюлю с морковной массой.
- Влейте загуститель в морковное пюре и хорошо перемешайте. На среднем огне доведите массу до кипения, затем помешивайте еще 5–6 минут до загустения.
- Смажьте форму маслом и застелите пергаментной бумагой. Перелейте массу в емкость, встряхните и разровняйте лопаткой. Уберите в холодильник на ночь.
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