Десерт из моркови без выпечки

Пудинг — такое же популярное в Англии блюдо, как и овсянка. Частые упоминания о нём можно встретить даже во всемирно известных произведениях авторов Туманного Альбиона. Рецепт этого лакомства дошел и до нас. Я просто обожаю съесть небольшой десерт из моркови с утра. И мои дети его очень любят, хотя овощи не жалуют.

Готовлю я морковный пудинг без желатина. В качестве загустителя использую более полезный агар-агар. Особую нежность и приятный привкус десерту добавило молоко. Сладкоежкам будет сложно оторваться от ароматного лакомства. Так и хочется достать еще одну порцию из холодильника.

Ингредиенты

Морковь 500 г Молоко 550 мл Сахар 120 г Сухое молоко 10 г Агар-агар 15 г Вода 200 мл Соль по вкусу

Приготовление