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Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

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Сегодня я приготовила постные голубцы из тех продуктов, которые доступны жителям Западных стран бывшего СНГ. Дело в том, что многие мои знакомые и родственники покинули Армению и достать для данного блюда те или иные продукты , которые они использовали на родине или не возможно, или очень дорого. Поэтому я использовала самые доступные крупы и фасоль, которая и растет и продается повсеместно. Приготовила и доказала, что долма получается очень вкусной и без привычной чечевицы, полбы, пшеницы, гороха нут. Мне известно, что булгур сейчас популярен и доступен не только у нас, но и в других странах, поэтому я его использовала сегодня для связки и полноты вкусовой гаммы . Если же в вашем регионе все-таки есть трудности с приобретением булгура, то его можно заменить рисом, а лучше круглым или дробленым рисом, так как он обладает большей клейковиной, обеспечивающей плотность каждой отдельно взятой долме.

Чтобы обеспечить характерный вкус, присущий постным голубцам, необходимо использовать при варке не обычную воду, а рассол, любой рассол будь-то из-под солений или из-под маринада: огуречного ли или томатного. Главное условие: рассол сам по себе должен быть хорошим, без каких-либо посторонних привкусов, например, плесени.

Сегодня я приготовила долму из капусты, которую заквасилабуквально неделю назад: я ее отварила 5-8 минут целым кочаном и выложила в готовый рассол, который остался из-под солений на холодном балконе (соленья закончились, а рассол я не выливала, а время от времени вот так вот отваривала и заполняла кастрюлю с рассолом капустой). Квашеную капусту я часто использую зимой для кислого борща, щей, мясной долмы, салатов и др.

На худой конец, можно готовить долму и из свежей капусты, которую надо проварить в кипятке 7-10 минут и варить, также, но используя только рассол (то есть надо варить долму с 2,5 л рассола).

Итак, сегодня я использовала обычный лущенный горох, гречку, перловую крупу, красную фасоль и булгур. Все продукты (кроме булгура) еще с позднего вечера тщательно вымыла и замочила в кипятке: горох, перловку и фасоль отварила до полу готовности и оставила в кастрюле до утра, гречка и без варки утром набухла, а булгур промыла и замочила за полчаса до начала работы утром. Да, не забыть бы сказать, для всех продуктов берется отдельная кастрюля или миска, то есть 4 вида круп и фасоль и 5 кастрюлей.

Если вы неожиданно задумали готовить долму, то воспользуйтесь быстрым способом варки фасоли, который я выложила на сайте отдельной страницей. Этот способ пригоден и для перловки. Остальные крупы развариваются за полчаса: плюс, минус 5-10 минут.

Долму решила приготовить смешанную из капусты и виноградных листьев: скоро пойдут свежие листья, а у меня еще пару баночек маринованных осталось – вот и реализую прошлогодние листья. А наши просто обожают и долму из капусты, и долму из виноградных листьев.

Вроде все сказала, да, еще: всех продуктов брала по 6 полных столовых ложек. Со вчерашнего дня у меня остался рисовый плов (как раз 6 ст.л.) и я, вспомнив о нем, добавила в общий фарш. Так что и вы можете фантазировать с имеющими у вас крупами. Постные голубцы, в отличии от обычной долмы, заворачиваются крупными, поэтому надо использовать большие капустные листья, я виноградные - выкладывала парами, внахлест.

Фарш-начинку заправляла смесью местных сушеных трав – базиликом, чабрецом (цитрон), мятой, петрушкой, кинзой. Специи добавляйте по желанию. С солью поосторожней, так как она присутствует в рассоле.

Друзья, заявляю со всей ответственностью: постная долма из российских круп не менее вкусна, чем из традиционных местных круп. Она бесподобна! Так что, готовьте и радуйтесь хорошей и полезной еде!

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    1. Ингредиенты.

    • Перловая крупа, лущеный горох, красная фасоль, гречка, булгур или рис – по 6 ст.л.
    • Лук репчатый – 1 крупный
    • Капустные листья – 13-15 шт.
    • Виноградные листья – 68-70 шт.
    • Томатная паста – 250 г
    • Смесь сушеной зелени - 2 ст.л.
    • Молотая паприка – 1,5 ч.л.
    • Молотый чили – 1-1,5 ч.л.
    • Черный молотый перец – 1 ч.л.
    • Растительное масло – 5 ст.л.
    • Соль – 1 ст.л.
    • Рассол – 1,5л.
    • Вода (холодная) -1л.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    2. С вечера подготовить все крупы и фасоль (подробнее см. в тексте)

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    3. Лук нарезать и обжарить в растительном масле.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    4. Все набухшие крупы и фасоль поместить в большой таз (здесь я вспомнила про вчерашний плов из риса и его остатки сюда добавила).

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    5. В таз с продуктами выложить жареный лук.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    6. Добавить все специи, сушеную зелень и половину положенной томатной пасты.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    7. Тщательно перемешать начинку и отставить на время.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    8. Маринованные листья переложить из банки в глубокую миску (здесь видно, как они предусмотрительно заготовлены еще с весны пучками по 10 шт. в каждом,что удобно для расчета листьев при готовке долмы), залить кипятком дважды (первый раз, для мытья листьев).

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    9. Квашеную капусту разделать острым ножом на отдельные листья.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    10. Для удобства дальнейшей работы, листья “вывешивать”на края миски.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    11. Два виноградных листа наложить друг на друга внахлест и выложить 2 ст.л. начинки. На капустный лист – 3-4 ст.л.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    12. Завернуть долму из виноградных листьев в виде круглой бандерольки.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    13. Завернуть также капустный лист с начинкой.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    14. Вот два красавца!

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    15. Выложить долму плотно, как показано на фотографии.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    16. К завернутой долме выложить остальную томатную пасту.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    17. Налить на долму процеженный рассол и воду.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    18. Вот так выглядит долма до варки: она начинает всплывать на поверхность.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    19. Чтобы избежать этого, надо на долму выложить перевернутую миску или тарелку с грузом в виде заполненной банки или еще одной миски, заполненной водой. Проварить долму 1,5 часа на медленном огне после кипения.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    20. Постную долму едят исключительно в холодном виде.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    21. Долма становится еще вкусней через день.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    22. Хранить кастрюлю с долмой в холодильнике или переложить в удобные контейнеры с крышкой.

  • Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

    23. Приятного аппетита!

 

 

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