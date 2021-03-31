Пасуц толма (постная долма) из российских круп и фасоли

Сегодня я приготовила постные голубцы из тех продуктов, которые доступны жителям Западных стран бывшего СНГ. Дело в том, что многие мои знакомые и родственники покинули Армению и достать для данного блюда те или иные продукты , которые они использовали на родине или не возможно, или очень дорого. Поэтому я использовала самые доступные крупы и фасоль, которая и растет и продается повсеместно. Приготовила и доказала, что долма получается очень вкусной и без привычной чечевицы, полбы, пшеницы, гороха нут. Мне известно, что булгур сейчас популярен и доступен не только у нас, но и в других странах, поэтому я его использовала сегодня для связки и полноты вкусовой гаммы . Если же в вашем регионе все-таки есть трудности с приобретением булгура, то его можно заменить рисом, а лучше круглым или дробленым рисом, так как он обладает большей клейковиной, обеспечивающей плотность каждой отдельно взятой долме.

Чтобы обеспечить характерный вкус, присущий постным голубцам, необходимо использовать при варке не обычную воду, а рассол, любой рассол будь-то из-под солений или из-под маринада: огуречного ли или томатного. Главное условие: рассол сам по себе должен быть хорошим, без каких-либо посторонних привкусов, например, плесени.

Сегодня я приготовила долму из капусты, которую заквасилабуквально неделю назад: я ее отварила 5-8 минут целым кочаном и выложила в готовый рассол, который остался из-под солений на холодном балконе (соленья закончились, а рассол я не выливала, а время от времени вот так вот отваривала и заполняла кастрюлю с рассолом капустой). Квашеную капусту я часто использую зимой для кислого борща, щей, мясной долмы, салатов и др.

На худой конец, можно готовить долму и из свежей капусты, которую надо проварить в кипятке 7-10 минут и варить, также, но используя только рассол (то есть надо варить долму с 2,5 л рассола).

Итак, сегодня я использовала обычный лущенный горох, гречку, перловую крупу, красную фасоль и булгур. Все продукты (кроме булгура) еще с позднего вечера тщательно вымыла и замочила в кипятке: горох, перловку и фасоль отварила до полу готовности и оставила в кастрюле до утра, гречка и без варки утром набухла, а булгур промыла и замочила за полчаса до начала работы утром. Да, не забыть бы сказать, для всех продуктов берется отдельная кастрюля или миска, то есть 4 вида круп и фасоль и 5 кастрюлей.

Если вы неожиданно задумали готовить долму, то воспользуйтесь быстрым способом варки фасоли, который я выложила на сайте отдельной страницей. Этот способ пригоден и для перловки. Остальные крупы развариваются за полчаса: плюс, минус 5-10 минут.

Долму решила приготовить смешанную из капусты и виноградных листьев: скоро пойдут свежие листья, а у меня еще пару баночек маринованных осталось – вот и реализую прошлогодние листья. А наши просто обожают и долму из капусты, и долму из виноградных листьев.

Вроде все сказала, да, еще: всех продуктов брала по 6 полных столовых ложек. Со вчерашнего дня у меня остался рисовый плов (как раз 6 ст.л.) и я, вспомнив о нем, добавила в общий фарш. Так что и вы можете фантазировать с имеющими у вас крупами. Постные голубцы, в отличии от обычной долмы, заворачиваются крупными, поэтому надо использовать большие капустные листья, я виноградные - выкладывала парами, внахлест.

Фарш-начинку заправляла смесью местных сушеных трав – базиликом, чабрецом (цитрон), мятой, петрушкой, кинзой. Специи добавляйте по желанию. С солью поосторожней, так как она присутствует в рассоле.

Друзья, заявляю со всей ответственностью: постная долма из российских круп не менее вкусна, чем из традиционных местных круп. Она бесподобна! Так что, готовьте и радуйтесь хорошей и полезной еде!