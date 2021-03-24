Монастырская медовая коврижка: готовлю в пост и в будние дни. Делюсь рецептом

Сегодня хочу поделится рецептом монастырской медовой коврижки. Не знаю, на самом ли деле так готовят в монастырях, но я нашла этот рецепт у мамы в тетрадке, и она там записана под таким названием, менять не стала. Получается в меру влажный, мягкий и совсем не отличается от выпечки на яйцах и кефире,например.
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Рецепт:
сахар -200г или ( 1ст)
вода -200мл ( 1ст)
мед -2ст.л.
разрыхлитель -1ч.л. (или сода 1ч.л.)
какао порошок -2ст.л.
растительное мало -100мл.
мука -200г
ванилин – по вкусу
соль 1/3ч.л.
изюм -100гр
грецкие орехи -100г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Берем миску кладем 200 грамм сахара, добавляем ванилин, немного соли, вливаем горячую воду 200 мл (но не кипяток, примерно 50 градусов)
перемешиваем и добавляем мед 2 ст.л. все перемешиваем до растворения меда и сахара.
Теперь отмерим 200 грамм муки, добавим к ней 2 ст.л. с горкой какао порошка, 1 ч.л. разрыхлителя.
Теперь муку с какао и разрыхлителем добавляем в воду с сахаром.
Перемешиваем. Добавим грецкие орехи примерно 100 г и 100 грамм заранее промытого изюма, еще раз перемешиваем и вливаем 100 мл растительного мала. Перемешиваем, тесто готово, можно растительное масло добавить к воде.
Берем форму смазываем маслом, диаметр формы 22 см, переливаем тесто разравниваем и ставим в духовку выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут, или ориентируйтесь по Вашей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Готовую коврижку вынимаем из формы, даем ей немного остыть, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу.
Очень вкусно, рекомендую приготовить. Можно даже смело тортик готовить, разрезать на 2 коржа и пропитать кремом
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:
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