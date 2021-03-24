Монастырская медовая коврижка: готовлю в пост и в будние дни. Делюсь рецептом

Сегодня хочу поделится рецептом монастырской медовой коврижки. Не знаю, на самом ли деле так готовят в монастырях, но я нашла этот рецепт у мамы в тетрадке, и она там записана под таким названием, менять не стала. Получается в меру влажный, мягкий и совсем не отличается от выпечки на яйцах и кефире,например.

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Рецепт:

сахар -200г или ( 1ст)

вода -200мл ( 1ст)

мед -2ст.л.

разрыхлитель -1ч.л. (или сода 1ч.л.)

какао порошок -2ст.л.

растительное мало -100мл.

мука -200г

ванилин – по вкусу

соль 1/3ч.л.

изюм -100гр

грецкие орехи -100г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Берем миску кладем 200 грамм сахара, добавляем ванилин, немного соли, вливаем горячую воду 200 мл (но не кипяток, примерно 50 градусов)

перемешиваем и добавляем мед 2 ст.л. все перемешиваем до растворения меда и сахара.

Теперь отмерим 200 грамм муки, добавим к ней 2 ст.л. с горкой какао порошка, 1 ч.л. разрыхлителя.

Теперь муку с какао и разрыхлителем добавляем в воду с сахаром.

Перемешиваем. Добавим грецкие орехи примерно 100 г и 100 грамм заранее промытого изюма, еще раз перемешиваем и вливаем 100 мл растительного мала. Перемешиваем, тесто готово, можно растительное масло добавить к воде.

Берем форму смазываем маслом, диаметр формы 22 см, переливаем тесто разравниваем и ставим в духовку выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут, или ориентируйтесь по Вашей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Готовую коврижку вынимаем из формы, даем ей немного остыть, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу.Очень вкусно, рекомендую приготовить. Можно даже смело тортик готовить, разрезать на 2 коржа и пропитать кремом

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: