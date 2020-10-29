Пирожное Соффиони

Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления восхитительного десерта-итальянского пирожного "Соффиони". Приятная нежная творожная начинка и вкусная ароматная корзиночка покорят Вас с первого кусочка! Шикарный порционный десерт прекрасно подойдет к чаю, гостям или к праздничному столу!
Ингредиенты:
Тесто
1 шт Яйцо куриное
25 мл Масло оливковое
Сахар (2,5 ст.л.)
Мука пшеничная (150-160-гр)
Цедра лимона (цедра 1-го лимона)
Начинка:
Ванильный сахар — 1 ч. л
175 г Творог
Сметана — 1 ст. л
Сахар — 3 ст. л
1 шт Яйцо куриное
Соль
Дополнительно:
20 г Мука пшеничная —
Масло растительное — 1 ст. л
Сахарная пудра
Как приготовить:
Яйцо, оливковое масло, сахар и лимонную цедру перемешиваем.
Просеиваем муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто.
В пакет и в холодильник на 1 час.
Творог перетираем через сито. Добавляем сметану, сахар, ванильный сахар. Перемешиваем. Добавляем 1 желток. Перемешиваем.
Отдельно взбиваем белок с щепоткой соли в стойкую пену. Добавляем к творожной массе. Аккуратно перемешиваем.
На стол просеиваем 20 г муки. Раскатываем тесто в прямоугольник 20х30.
Нарезаем его на 6 квадратов 10х10.
Формочки для выпекания смазываем растительным маслом.
Помещаем заготовки теста в формы. Раскладываем крем по ячейкам с тестом.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Пирожные готовы. Даем им несколько минут остыть. Вынимаем из формы, посыпаем сахарной пудрой.
А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
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