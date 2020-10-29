Пирожное Соффиони

Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления восхитительного десерта-итальянского пирожного "Соффиони". Приятная нежная творожная начинка и вкусная ароматная корзиночка покорят Вас с первого кусочка! Шикарный порционный десерт прекрасно подойдет к чаю, гостям или к праздничному столу!

Ингредиенты:

Тесто

1 шт Яйцо куриное

25 мл Масло оливковое

Сахар (2,5 ст.л.)

Мука пшеничная (150-160-гр)

Цедра лимона (цедра 1-го лимона)

Начинка:

Ванильный сахар — 1 ч. л

175 г Творог

Сметана — 1 ст. л

Сахар — 3 ст. л

1 шт Яйцо куриное

Соль

Дополнительно:

20 г Мука пшеничная —

Масло растительное — 1 ст. л

Сахарная пудра

Как приготовить:

Яйцо, оливковое масло, сахар и лимонную цедру перемешиваем.

Просеиваем муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто.

В пакет и в холодильник на 1 час.

Творог перетираем через сито. Добавляем сметану, сахар, ванильный сахар. Перемешиваем. Добавляем 1 желток. Перемешиваем.

Отдельно взбиваем белок с щепоткой соли в стойкую пену. Добавляем к творожной массе. Аккуратно перемешиваем.

На стол просеиваем 20 г муки. Раскатываем тесто в прямоугольник 20х30.

Нарезаем его на 6 квадратов 10х10.

Формочки для выпекания смазываем растительным маслом.

Помещаем заготовки теста в формы. Раскладываем крем по ячейкам с тестом.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.Пирожные готовы. Даем им несколько минут остыть. Вынимаем из формы, посыпаем сахарной пудрой.А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!