Морковными пирогами в свое время любила угощать гостей моя бабуля. Как сейчас помню, тесто такое пружинистое и яркое, а вкус выпечки совершенно ни на что не похож. Со временем и я научилась готовить пирог из моркови. С помощью погружного блендера это делать проще простого.

Подобная выпечка не требует начинки. Более того, иногда я в нее даже сахар не добавляю. Хочется сохранить тот натуральный вкус, за который мы любим морковь. Поэтому пирог из моркови «‎Ласковый» — идеальное лакомство для ценителей оригинального вкуса. Рекомендую испробовать!

Ингредиенты

Морковь 250 г

Яйцо 4 шт.

Подсолнечное масло 150 г

Сахар 150 г

Пшеничная мука 250 г

Разрыхлитель 10 г

Яблоко 1 шт.

Сливочное масло по вкусу

Ванилин 1 щеп.

Приготовление

Одну крупную или две средних моркови очистите и промойте от грязи. Нарежьте их колечками и пересыпьте в чашу блендера. Туда же вбейте яйца. Влейте растительное масло. Измельчите ингредиенты в однородную массу с помощью погружного блендера. Спустя минут 5 всыпьте сахар. Если у вас морковь сладкая, добавляйте его меньше указанного количества. Перемешайте массу венчиком. Постепенно подсыпайте в миску муку, заранее смешанную с разрыхлителем. Замесите однородное тесто. Кубиком масла смажьте форму для выпекания. Перелейте в форму морковное тесто. Украсьте заготовку ломтиками яблока. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке полчаса. Готовность проверяйте зубочисткой.

Сужу по себе, «‎ласковый» пирог из моркови готовится с удовольствием. Это быстрая домашняя выпечка, с которой не стыдно и гостей встретить. Готовому морковному пирогу дайте минут 10 остыть, а затем посыпьте его сахарной пудрой. Подавайте лакомство к чаю. Приятного аппетита!