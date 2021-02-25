Морковными пирогами в свое время любила угощать гостей моя бабуля. Как сейчас помню, тесто такое пружинистое и яркое, а вкус выпечки совершенно ни на что не похож. Со временем и я научилась готовить пирог из моркови. С помощью погружного блендера это делать проще простого.
Подобная выпечка не требует начинки. Более того, иногда я в нее даже сахар не добавляю. Хочется сохранить тот натуральный вкус, за который мы любим морковь. Поэтому пирог из моркови «Ласковый» — идеальное лакомство для ценителей оригинального вкуса. Рекомендую испробовать!
Ингредиенты
Морковь 250 г
Яйцо 4 шт.
Подсолнечное масло 150 г
Сахар 150 г
Пшеничная мука 250 г
Разрыхлитель 10 г
Яблоко 1 шт.
Сливочное масло по вкусу
Ванилин 1 щеп.
Приготовление
- Одну крупную или две средних моркови очистите и промойте от грязи. Нарежьте их колечками и пересыпьте в чашу блендера. Туда же вбейте яйца. Влейте растительное масло.
- Измельчите ингредиенты в однородную массу с помощью погружного блендера. Спустя минут 5 всыпьте сахар. Если у вас морковь сладкая, добавляйте его меньше указанного количества.
- Перемешайте массу венчиком. Постепенно подсыпайте в миску муку, заранее смешанную с разрыхлителем. Замесите однородное тесто. Кубиком масла смажьте форму для выпекания.
- Перелейте в форму морковное тесто. Украсьте заготовку ломтиками яблока. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке полчаса. Готовность проверяйте зубочисткой.
Сужу по себе, «ласковый» пирог из моркови готовится с удовольствием. Это быстрая домашняя выпечка, с которой не стыдно и гостей встретить. Готовому морковному пирогу дайте минут 10 остыть, а затем посыпьте его сахарной пудрой. Подавайте лакомство к чаю. Приятного аппетита!
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