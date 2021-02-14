Моя идея на 14 февраля! Салат "Гранатовое сердце"

Для тех, кто хочет устроить романтический ужин своей второй половинке, предлагаю приготовить вкусный и красивый салат "Гранатовое сердце". Этот салат что-то среднее между "Гранатовым браслетом", только без свеклы, и "Красной шапочкой", только без грецких орехов. Готовится он из самых обычных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, но, благодаря рубиновой шапочке из зерен граната, выглядит очень эффектно и аппетитно!

Порций: 4

Время приготовления: 3 ч. 20 м. (1 час на приготовления мяса, овощей и яиц; 20 минут на сборку; 2 часа на пропитку)

Ингредиенты (4 порции)

Гранат — 1 шт.

Картофель — 250 г

Майонез — 3 ст.л.

Морковь — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Сыр твердый — 50 г

Филе куриное — 200 г

Яйца вареные — 2 шт.



Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов. Для заправки можно использовать майонез или натуральный йогурт, но вкуснее всего получается с домашним майонезом. Куриное филе предварительно отварить до готовности в подсоленной воде в течение 30-ти минут. Мясо будет сочнее и вкуснее, если дать ему остыть в бульоне, в котором оно варилось. Вместо варёного куриного филе можно использовать копчёное куриное мясо. Картофель и морковь отварить в мундире в подсоленной воде до готовности.

Яйца отварить вкрутую. Лучше, чтобы перед нарезкой салата продукты полежали в холодном месте хотя бы 1 час.

2. Если у вас есть специальная железная форма (кулинарное кольцо) в виде сердца, можно выкладывать салат прямо в неё. Я выкладывала салат на плоскую тарелку, в процессе придавая ему форму сердца. Картофель натереть на крупной тёрке. Плоскую тарелку слегка смазать майонезом.

Выложить слой картофеля, слегка посолить и нанести сеточку майонеза.

3. Куриное филе мелко нарезать либо разобрать на волокна, выложить следующим слоем и нанести сеточку майонеза.

4. Морковь натереть на мелкой тёрке, выложить следующим слоем, слегка посолить и нанести сеточку майонеза.

5. Яйца очистить, разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной тёрке, желтки не использовать. Выложить следующим слоем тёртые белки.

6. Гранат очистить и разобрать на зёрна. Твёрдый сыр натереть на тёрке. Выложить зёрна граната в форме сердца. Вокруг "сердца" выложить тёртый сыр. Поставить салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы всё слои пропитались. Подавать, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!