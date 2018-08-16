БУДЕТ ВКУСНО!

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Кадича. Вы только попробуйте как это вкусно!

Сегодня хочу поделиться рецептом кадича. Вы только попробуйте какое это вкусное блюдо. Летом, когда не хочется долго крутиться у плиты, это блюдо просто палочка-выручалочка. Кадича – это салат из корейской кухни, который поможет вкусно и полезно накормить всех членов семьи. Подавать это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.

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Ингредиенты:

Ингредиенты: баклажаны, видео, еда, кадича, как приготовить, кулинария, рецепты 

Баклажаны – 2 шт (650 г)
Помидор – 1 шт. (300 г)
Перец болгарский – 1 шт. (200 г)
Лук –1 шт.
Перец острый (чили) – 1 шт.
Чеснок – 3 зуб.
Соевый соус – 3 ст. л.
Соль – 2 ст. л.
Черный молотый перец – 1 ч. л.
Кориандр молотый – 1 ч. л.
Растительное масло – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Нарезаем овощи.
2. Баклажаны обильно посыпаем солью и оставляем, чтобы из них вышла горечь.
3. Обжариваем овощи в следующем порядке, лук, помидоры, сладкий и острый перец, затем баклажаны, промытые от соли и отжатые от воды. Обжариваем все овощи в течении 15 минут под крышкой.
4. Добавляем чеснок, соевый соус, черный молотый перец и кориандр, оставляем овощи протушиться еще на 5 мин.
5. Даем настояться, чтобы все ароматы соединились.
Приятного аппетита!



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