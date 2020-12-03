Этот густой и насыщенный закарпатский суп - моя большая любовь. И вы просто обязаны его попробовать.

Сейчас как раз самое время для таких согревающих супов - погодка прям шепчет :) А для меня это еще и повод поностальгировать о фантастической поездке по Карпатам летом 2019 - в прекрасные доковидные времена, когда границы были открыты для путешествий во всех направлениях.

Сразу оговорюсь, что бограч - он как борщ. То есть вариантов его приготовления много. Главное и неизменное - много мяса, томаты, картофель, морковь и ароматная паприка. Суп получается отнюдь не диетическим. Но таким вкусным, что ты и думать забываешь о калориях.

Ингредиенты на 6 порций:

Основа

копченый бекон или сало — 100 грамм

луковица средняя — 3 шт.

морковь средняя — 2 шт.

картофелина средняя — 6 шт.

чеснок — 3 зубчик

томаты в собственном соку — 400 грамм

сладкий перец — 2 шт.

острый перец — 1 шт.

мякоть говядины (у меня была пашина) — 600 грамм

мясные свиные ребрышки — 800 грамм

молотая сладкая паприка — 1 ст.л.

соль по вкусу

вода — 2,5 литр

средний пучок петрушки — 30 грамм

Рецепт приготовления:

Бекон или сало нарезаем средним кубиком. Лук мелко рубим. Морковь нарезаем не очень мелко (я разрезаем пополам вдоль и потом на ломтики толщиной около полусантиметра, но нарезка может быть и крупнее).

Соразмерно нарезаем перец. Картофель режем крупно, на 4-6 частей в зависимости от размера. Мелко рубим чеснок и острый перец. Ребра разрезаем по одному, говядину нарезаем на среднего размера кусочки, на 1-2 укуса.

В кастрюле на среднем огне жарим бекон так, чтобы получились шкварки и вытопленный жир.

Кладем лук и жарим, помешивая, 4-5 минут.

Добавляем морковь и жарим еще пару минут.

Кладем молотую паприку и острый перец, жарим полминуты.

Добавляем размятые томаты вместе с соком и сладкий перец.

Добавляем мясо.

Доливаем воды так, чтобы она прикрывала мясо сверху. Добавляем соль. Доводим до кипения, снижаем нагрев до минимума и варим до мягкости мяса. У меня это заняло около часа, но в зависимости от выбранного говяжьего отруба время может варьироваться.

Доливаем воды так, чтобы после добавления картофеля получился суп средней густоты.

Кладем картофель. По необходимости досаливаем суп.

Варим до мягкости картошки, около 20 минут.

В самом конце добавляем чеснок и мелко нарубленную зелень. Перемешиваем и даем постоять 10 минут.

Подаем - со сметаной или без, по желанию. Я люблю без сметаны.

Приятного аппетита!