Волшебный классический соус болоньезе, на который мне никогда не жалко времени

Спагетти болоньезе

Про соусы к пасте часто говорят, что приготовление соуса должно занимать столько же времени, сколько потребуется, чтобы отварить пасту. Часто это действительно так, но соус болоньезе совсем не про быстрые рецепты. Если не пожалеть времени и сделать всё по рецепту, соус выходит просто волшебный.

Список продуктов

Приступим к нашему соусу. Для начала нужно мелко нарезать лук, чеснок, морковку, сельдерей и бекон. Аутентичней, конечно, использовать панчетту, но бекон тоже подходит. Фарш для болоньезе я готовлю из говядины, свинину не добавляю.

В кастрюле нужно разогреть оливковое масло, закинуть туда кусочек сливочного и растопить его. Овощи с беконом 10 минут обжариваем в кастрюле.

Обжариваю овощи и фарш

Теперь нужно добавить фарш и обжарить все вместе ещё 5-7 минут.

Совет. На этом этапе обязательно очень тщательно размять лопаткой все комки. Потом это будет гораздо труднее сделать.

Теперь нужно сделать сильный огонь, влить молоко и выпарить его почти полностью. Это займёт минут 10, максимум 15. Когда молоко выпарится, то же самое проделать с вином.

Начинаю готовить соус

Теперь нужно добавить консервированные томаты. Если взять итальянские, то они в банках уже нарезанные.

Можно взять целые и размять лопаткой, главное, чтобы они были без шкурки.

На этом же этапе вливаем воду, солим, перчим, вливаем воду, добавляем томатную пасту и итальянские травки. Я обычно использую базилик, розмарин и орегано.

Тушу соус болоньезе

Теперь уменьшаем огонь до минимума и начинаем тушить соус, плотно закрыв кастрюлю крышкой. Этот соус нужно готовить очень-очень долго на очень-очень маленьком огне, тогда он получается безумно вкусным.

Я обычно тушу соус часа три-четыре. По большому счёту на этом этапе делать ничего не нужно, только помешивать раз в 20 минут. Можно заниматься другими делами, главное из дома далеко не уходить, чтобы соус не сгорел.

Готовый соус можно выложить на пасту или использовать как начинку для лазаньи или каннеллони. Ещё я люблю этот соус за то, что он прекрасно переносит заморозку.

Заморозка соуса

Я просто перекладываю остывший болоньезе в контейнер и ставлю в морозилку. Теперь, когда мне внезапно очень захочется съесть пасту болоньезе, не нужно будет ждать четыре часа. Вкус у соуса от заморозки никак не меняется, я даже уверена, что не отличила бы его от свежего.