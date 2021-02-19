Готовим китайский салат, который прекрасно подойдет для ежедневного рациона. Основа салата — куриное филе, свежие овощи, салатный микс. Свежий и одновременно с огоньком. Понравится многим!

Описание приготовления:

Этот салат можно подавать как самостоятельный вариант, на обед или ужин. Также салат отлично дополнит лапшу, другие блюда по вашему вкусу. В качестве заправки используем масло, при подаче салат можно украсить майонезом или любимым соусом. Обязательно добавим кунжут в салат.

Ингредиенты:

Куриное филе — 100 Грамм

Перец сладкий — 70 Грамм

Огурцы свежие — 70 Грамм

Морковь — 70 Грамм

Салатный микс — 15 Грамм

Масло растительное — 3 Ст. ложки

Острый перец — 1 Щепотка (хлопьями)

Соль — По вкусу

Перец — По вкусу

Сухой чеснок — По вкусу

Майонез — По вкусу (по желанию, для украшения)

Количество порций: 1

Как приготовить "Китайский салат"

Подготовьте ингредиенты. После ополосните филе и просушите, овощи очистите.

Куриное филе нарежьте небольшими полосками. Посыпьте филе сушеным чесноком, хлопьями перца, солью и молотым перцем.

Сладкий перец и огурцы нарежьте небольшими полосками.

Переложите овощи в миску, добавьте следом салатный микс.

Морковь нарежьте полосками и добавьте в салат.

Куриное филе поджарьте на сковороде, 4-5 минут, до готовности.

Переложите филе в миску к овощам, добавьте кунжут, соль и перец по вкусу, немного масла. Перемешайте и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!