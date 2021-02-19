Готовим китайский салат, который прекрасно подойдет для ежедневного рациона. Основа салата — куриное филе, свежие овощи, салатный микс. Свежий и одновременно с огоньком. Понравится многим!
Описание приготовления:
Этот салат можно подавать как самостоятельный вариант, на обед или ужин. Также салат отлично дополнит лапшу, другие блюда по вашему вкусу. В качестве заправки используем масло, при подаче салат можно украсить майонезом или любимым соусом. Обязательно добавим кунжут в салат.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 100 Грамм
- Перец сладкий — 70 Грамм
- Огурцы свежие — 70 Грамм
- Морковь — 70 Грамм
- Салатный микс — 15 Грамм
- Масло растительное — 3 Ст. ложки
- Острый перец — 1 Щепотка (хлопьями)
- Соль — По вкусу
- Перец — По вкусу
- Сухой чеснок — По вкусу
- Майонез — По вкусу (по желанию, для украшения)
Количество порций: 1
Как приготовить "Китайский салат"
Подготовьте ингредиенты. После ополосните филе и просушите, овощи очистите.
Куриное филе нарежьте небольшими полосками. Посыпьте филе сушеным чесноком, хлопьями перца, солью и молотым перцем.
Сладкий перец и огурцы нарежьте небольшими полосками.
Переложите овощи в миску, добавьте следом салатный микс.
Морковь нарежьте полосками и добавьте в салат.
Куриное филе поджарьте на сковороде, 4-5 минут, до готовности.
Переложите филе в миску к овощам, добавьте кунжут, соль и перец по вкусу, немного масла. Перемешайте и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!
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