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Китайский салат

Китайский салат

Готовим китайский салат, который прекрасно подойдет для ежедневного рациона. Основа салата — куриное филе, свежие овощи, салатный микс. Свежий и одновременно с огоньком. Понравится многим!

Описание приготовления:

Этот салат можно подавать как самостоятельный вариант, на обед или ужин. Также салат отлично дополнит лапшу, другие блюда по вашему вкусу. В качестве заправки используем масло, при подаче салат можно украсить майонезом или любимым соусом. Обязательно добавим кунжут в салат.

Ингредиенты:

  • Куриное филе  — 100 Грамм
  • Перец сладкий  — 70 Грамм
  • Огурцы свежие  — 70 Грамм
  • Морковь  — 70 Грамм
  • Салатный микс  — 15 Грамм
  • Масло растительное  — 3 Ст. ложки
  • Острый перец  — 1 Щепотка (хлопьями)
  • Соль  — По вкусу
  • Перец  — По вкусу
  • Сухой чеснок  — По вкусу
  • Майонез  — По вкусу (по желанию, для украшения)

Количество порций: 1

Как приготовить "Китайский салат"

Китайский салат

Подготовьте ингредиенты. После ополосните филе и просушите, овощи очистите.

Китайский салат

Куриное филе нарежьте небольшими полосками. Посыпьте филе сушеным чесноком, хлопьями перца, солью и молотым перцем.

Китайский салат

Сладкий перец и огурцы нарежьте небольшими полосками.

Китайский салат

Переложите овощи в миску, добавьте следом салатный микс.

Китайский салат

Морковь нарежьте полосками и добавьте в салат.

Китайский салат

Куриное филе поджарьте на сковороде, 4-5 минут, до готовности.

Китайский салат

Переложите филе в миску к овощам, добавьте кунжут, соль и перец по вкусу, немного масла. Перемешайте и подавайте салат к столу.

Китайский салат

Приятного аппетита!

 

 

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