Демисезонная баклажановая запеканка

Если раньше свежие огурцы и зеленый лук были символами начала весны, а первые помидоры -летнего сезона, то ныне "все смешалось в доме Облонских" и баклажанами можно открывать просто переход к теплому времени года.

Чтобы не вносить излишнюю сумятицу в "дом Облонских", т. бишь в ощущениe сезонности, еще очень тепло-сливочный вариант запеканки из баклажанов и лука.

Суть блюда в том, что "тепло-сливочной" основой служит соус Бешамель, который можно приготовить как классическим способом на сливочном масле и молоке, так и вегетарианским, т.е. с растительным маслом на базе какого- нибудь несладкого растительного молока (соевого, рисового)

Готовый соус перемешивается с помидорным и для нарядности будущего блюда, и для подчеркивания его овощного вкуса.

Запеканка формируется по типу лазаньи, т.е. слоями: слой обжаренных на гриле ломтиков баклажанов, слой тушеного лука, промазанных приготовленным соусом.

Достаточно представить, насколько нежным получается вкус блюда, в котором все резкие вкусовые нюансы сглажены, а слабые подчеркнуты.



Сливочная запеканка из баклажанов с луком/ Melanzane con cipolla e besciamella

Ингредиенты: 2 больших баклажана, 2 больших луковицы , свежий базилик, факультативно немного тертого сыра;

- для соуса Бешамель: 500 мл молока (в том числе и растительного), 40 г сливочного масла или растительного, 40 г муки, 500 г помидорной пассаты, мускатный орех, долька чеснока

Баклажаны порезать тонкими ломтиками и обжарить на гриле.

Лук нарезать полукольцами и потушить до готовности.

Приготовить помидорную заправку:

на масле прогреть раздавленную дольку чеснока и добавить помидорную пассату, проварив ее на умеренном огне минут 15, отрегулировав соль.

Приготовить соус Бешамель:

в кастрюльке распустить масло, добавить к нему муку и проварить смесь, перемешивая до легкого орехового цвета;

вне огня развести смесью молока ,активно перемешивая, чтобы не было комочков, и на очень умеренном огне проварить соус еще минут 10, постоянно перемешивая, отрегулировав соль и сдобрив мускатным орехом.

Готовый соус Бешамель в теплом виде перемешать с помидорным в дозе, насколько получившийся цвет и вкус будут отвечать собственному вкусу кулинара.

Компоновка запеканки должна проходить по принципу лазаньи:

-соус,

-ломтики баклажанов,

-соус,

-лук,

-соус,

-баклажаны,

-соус ,

пересыпая каждый раз слои кусочками свежих листочков базилика.

Последним тонким слоем может быть тертый сыр, который служит для формирования легкой корочки.

Прежде, чем ставить форму в духовку, обязательно нужно протереть ее стенки мокрым полотенцем, чтобы убрать остатки соуса, которые при запекании обязательно оставят неприглядные следы.

Запекать в духовке, разогретой до 200°, минут 30. Если корочка не сформировалась, поставить на пару минут под гриль.

Сервировать только остывшей.

Мои замечания

Чтобы быть более убедительной, приведу сравнение традиционного для меня блюда лайт-пармиджаны, которым открываю баклажановый сезон, и этой запеканки.

Запеканка понравилась гораздо больше, чем грустная по вкусу лайт- пармиджана, уместная только во время жары.

В получившимся соусе не чувствуется водянистость мякоти баклажанов.

Сладость лука отлично вписывается в сливочность соуса, а помидорный оттенок его немного контрастирует.

Помидорный соус можно использовать готовый, возможно, найдя ему замену другими томатными ингредиентами.

Чтобы во время разрезания запеканки кусочки баклажанов не цеплялись и не нарушали целостность сервировки, можно воспользоваться 2- мя способами:

-или делать 2- 3 продольных разреза на кожице баклажанов перед их разрезанием на круглые ломтики,

-или делать насечки уже на кожице обжаренных ломтиков.