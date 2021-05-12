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Демисезонная баклажановая запеканка

Если раньше свежие огурцы и зеленый лук были символами начала весны,  а первые помидоры -летнего сезона, то ныне "все смешалось в доме Облонских" и баклажанами можно открывать просто переход к теплому времени года.
Чтобы не вносить излишнюю сумятицу в "дом Облонских", т. бишь  в ощущениe  сезонности, еще очень тепло-сливочный вариант запеканки из баклажанов и лука.

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Суть блюда в том, что "тепло-сливочной" основой служит соус Бешамель, который можно приготовить как классическим способом на сливочном масле и молоке, так и вегетарианским, т.е. с растительным маслом на базе какого- нибудь несладкого растительного молока (соевого, рисового)

Готовый соус перемешивается с помидорным и для нарядности будущего блюда, и для  подчеркивания его овощного вкуса.

Запеканка формируется по типу лазаньи, т.е. слоями: слой обжаренных на гриле ломтиков баклажанов, слой тушеного лука, промазанных приготовленным соусом.

Достаточно представить, насколько нежным получается вкус блюда, в котором все резкие вкусовые нюансы сглажены, а слабые подчеркнуты.

Демисезонная баклажановая запеканка

             
            Сливочная запеканка из баклажанов с луком/ Melanzane con cipolla e besciamella

Ингредиенты: 2 больших баклажана,    2 больших луковицы , свежий базилик, факультативно немного тертого сыра;
                          - для соуса Бешамель:  500 мл молока (в том числе и растительного), 40 г сливочного масла или растительного, 40 г  муки, 500 г помидорной  пассаты,  мускатный орех, долька чеснока

Баклажаны порезать тонкими ломтиками и обжарить на гриле.

Лук нарезать полукольцами и потушить до готовности.

Приготовить помидорную заправку:

на масле прогреть раздавленную дольку чеснока  и добавить помидорную пассату, проварив ее на умеренном огне минут 15, отрегулировав соль.

Приготовить соус Бешамель:

в кастрюльке распустить  масло, добавить к нему муку и проварить смесь, перемешивая до легкого орехового цвета;
вне огня развести смесью молока ,активно перемешивая, чтобы не было комочков, и на очень умеренном огне проварить соус еще минут 10, постоянно перемешивая, отрегулировав соль и сдобрив мускатным орехом.

Готовый соус Бешамель  в теплом виде перемешать с помидорным в дозе, насколько  получившийся цвет и вкус будут отвечать собственному вкусу кулинара.

Компоновка запеканки должна проходить по принципу лазаньи:

-соус,
-ломтики баклажанов,
-соус,
-лук,
-соус,
-баклажаны,
-соус ,
пересыпая каждый раз слои кусочками свежих листочков базилика.

Последним тонким слоем может быть тертый сыр,  который служит для формирования легкой корочки.

Прежде, чем ставить форму в духовку, обязательно нужно протереть ее стенки мокрым полотенцем, чтобы убрать остатки соуса, которые при запекании обязательно оставят неприглядные следы.

Запекать в духовке, разогретой до 200°, минут 30.  Если корочка не сформировалась, поставить на пару минут под гриль.

Демисезонная баклажановая запеканка

Сервировать только остывшей.

Демисезонная баклажановая запеканка

Мои замечания

Чтобы быть более убедительной, приведу сравнение традиционного для меня блюда лайт-пармиджаны, которым открываю баклажановый сезон,  и этой запеканки.

Запеканка понравилась гораздо больше, чем грустная по вкусу лайт- пармиджана, уместная только во время жары.

В получившимся соусе не чувствуется водянистость мякоти баклажанов.

Сладость лука отлично вписывается в сливочность соуса, а помидорный оттенок его немного контрастирует.

Помидорный соус можно использовать готовый, возможно, найдя ему замену другими томатными ингредиентами.

Чтобы во время разрезания запеканки кусочки баклажанов не цеплялись и не нарушали целостность сервировки, можно воспользоваться 2- мя способами:

-или делать 2- 3 продольных разреза на кожице баклажанов перед их разрезанием на круглые ломтики,

-или делать насечки уже на кожице обжаренных ломтиков.

Демисезонная баклажановая запеканка

 

 

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овощные блюдакухни мира
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