БУДЕТ ВКУСНО!

129 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Artimarti Marttyyri23 января, 13:57
    Людоеды это блюдо готовят из человечины, так что мясо можно применить абсолютно любое!Татарские макарон...
  • Наталья Бусыгина23 января, 12:59
    тот же вопросДелаем котлеты, к...
  • Оксана Карпенко23 января, 12:39
    Где яйцо?Делаем котлеты, к...

Омлет по мотивам греческого салата (Greek-Salad-Omelette)

304

Приготовление 20 минут

Рецепт на: 4 персоны

Предлагаю за 20 минут приготовить сытный и вкусный завтрак для всей семьи. 

Угощайтесь. Омлет по мотивам греческого салата (Greek-Salad-Omelette)

P.S.: Если у Вас в микроволновке есть функция Crisp, в этом случае советую приготовить омлет именно в микроволновой печи. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

сливки

 3 ст. л.

лук красный

 1 шт.

перец болгарский зеленый

 1 шт.

помидоры черри

 5 шт.

фета

 150 г

маслины

 75 г

сливочное масло

 20 г

оливковое масло Extra Virgin

 3 ст. л.

петрушка рубленая

 2 ст. л.

яйца куриные

 7 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

У меня порция омлета на троих с 5 крупными яйцами. И так: яйца взболтать со сливками, (соль используйте по вкусу, т. к. и фета и маслины слоёные!).

У меня порция омлета на троих с 5 крупными яйцами. И так: яйца взболтать со сливками, (соль используйте по вкусу, т. к. и фета и маслины слоёные!).

Красный лук и зеленый перец (у меня к сожалению жёлтый) нарезать на полоски, помидоры на четвертинки, фету раскрошить.

Красный лук и зеленый перец (у меня к сожалению жёлтый) нарезать на полоски, помидоры на четвертинки, фету раскрошить.

Разогреть на сковороде сливочное и оливковое масло, вылить яичную смесь, разложить дольки помидор, лук и перец, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне минуты 3.

Разогреть на сковороде сливочное и оливковое масло, вылить яичную смесь, разложить дольки помидор, лук и перец, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне минуты 3.

Разложить маслины и фету и довести омлет до готовности, накрыв сковородку крышкой.

Разложить маслины и фету и довести омлет до готовности, накрыв сковородку крышкой.

Готовый омлет поперчить, посыпать зеленью и сбрызнуть оливковым маслом.

Готовый омлет поперчить, посыпать зеленью и сбрызнуть оливковым маслом.

Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

И хорошего дня!

И хорошего дня!

Ссылка на первоисточник
блюда из яицкухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх