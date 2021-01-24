Омлет по мотивам греческого салата (Greek-Salad-Omelette)

Приготовление 20 минут

Рецепт на: 4 персоны

Предлагаю за 20 минут приготовить сытный и вкусный завтрак для всей семьи.

Угощайтесь.

P.S.: Если у Вас в микроволновке есть функция Crisp, в этом случае советую приготовить омлет именно в микроволновой печи.

ИНГРЕДИЕНТЫ

сливки 3 ст. л.

лук красный 1 шт.

перец болгарский зеленый 1 шт.

помидоры черри 5 шт.

фета 150 г

маслины 75 г

сливочное масло 20 г

оливковое масло Extra Virgin 3 ст. л.

петрушка рубленая 2 ст. л.

яйца куриные 7 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

У меня порция омлета на троих с 5 крупными яйцами. И так: яйца взболтать со сливками, (соль используйте по вкусу, т. к. и фета и маслины слоёные!).

Красный лук и зеленый перец (у меня к сожалению жёлтый) нарезать на полоски, помидоры на четвертинки, фету раскрошить.

Разогреть на сковороде сливочное и оливковое масло, вылить яичную смесь, разложить дольки помидор, лук и перец, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне минуты 3.

Разложить маслины и фету и довести омлет до готовности, накрыв сковородку крышкой.

Готовый омлет поперчить, посыпать зеленью и сбрызнуть оливковым маслом.

Приятного аппетита!

И хорошего дня!