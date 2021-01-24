Омлет по мотивам греческого салата (Greek-Salad-Omelette)

Приготовление 20 минут
Рецепт на: 4 персоны
Предлагаю за 20 минут приготовить сытный и вкусный завтрак для всей семьи.
Угощайтесь.
P.S.: Если у Вас в микроволновке есть функция Crisp, в этом случае советую приготовить омлет именно в микроволновой печи.
ИНГРЕДИЕНТЫ
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сливки
|3 ст. л.
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лук красный
|1 шт.
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перец болгарский зеленый
|1 шт.
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помидоры черри
|5 шт.
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фета
|150 г
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маслины
|75 г
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сливочное масло
|20 г
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оливковое масло Extra Virgin
|3 ст. л.
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петрушка рубленая
|2 ст. л.
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яйца куриные
|7 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
У меня порция омлета на троих с 5 крупными яйцами. И так: яйца взболтать со сливками, (соль используйте по вкусу, т. к. и фета и маслины слоёные!).
Красный лук и зеленый перец (у меня к сожалению жёлтый) нарезать на полоски, помидоры на четвертинки, фету раскрошить.
Разогреть на сковороде сливочное и оливковое масло, вылить яичную смесь, разложить дольки помидор, лук и перец, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне минуты 3.
Разложить маслины и фету и довести омлет до готовности, накрыв сковородку крышкой.
Готовый омлет поперчить, посыпать зеленью и сбрызнуть оливковым маслом.
Приятного аппетита!
И хорошего дня!
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