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Быстрое лобио для худеющих

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Как и обещала - продолжаю пополнять рубрику "Худеем вкусно". Сегодня у меня для вас есть отличный рецепт обеденного гарнира - лобио. Тут вам и медленные углеводы, и белок. И готовится оно довольно быстро за счет использования фасоли из банки.

В этом рецепте я посчитала белки, жиры, углеводы и энергетическую ценность. Не обещаю, что буду делать это постоянно, но по возможности буду давать эту информацию.

Ингредиенты на 3 порции по 150 г:

Основа

  • луковица маленькая
    70 грамм
  • половинка сладкого перца
    120 грамм
  • средний спелый помидор
    120 грамм
  • ст. ложка растительного масла
    10 грамм
  • соль по вкусу
  • красная фасоль
    220 грамм
  • чайная ложка сахара
    5 грамм
  • чеснок
    2 зубчик
  • маленький пучок зелени (базилик, петрушка)

Рецепт приготовления:

Энергетическая ценность на 100 г - 85 ккал
Белки - 3,7 г
Жиры - 2,3 г
Углеводы - 13 г

Мелко рубим лук и чеснок. Помидор и сладкий перец нарезаем кубиками. Фасоль сливаем и промываем.

В сковороде на среднем огне разогреваем масло. Кладем лук и жарим, помешивая, 3-4 минуты.

Быстрое лобио для худеющих

Добавляем помидоры и перец, жарим еще 3-4 минуты.

Быстрое лобио для худеющих

Вливаем 100 мл воды и даем немного потушиться, около 2 минут. Кладем в сковороду фасоль, часть фасолин разминаем ложкой или толкушкой для картофеля.

Быстрое лобио для худеющих

Добавляем по вкусу соль и сахар. Тушим 2-3 минуты, чтобы фасоль прогрелась. Добавляем чеснок и мелко нарубленную зелень, прогреваем 1 минуту и выключаем.

Быстрое лобио для худеющих

Подаем.

Быстрое лобио для худеющих

Приятного аппетита!

 

 

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