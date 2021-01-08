Быстрое лобио для худеющих

Как и обещала - продолжаю пополнять рубрику "Худеем вкусно". Сегодня у меня для вас есть отличный рецепт обеденного гарнира - лобио. Тут вам и медленные углеводы, и белок. И готовится оно довольно быстро за счет использования фасоли из банки.
В этом рецепте я посчитала белки, жиры, углеводы и энергетическую ценность. Не обещаю, что буду делать это постоянно, но по возможности буду давать эту информацию.
Ингредиенты на 3 порции по 150 г:
Основа
- луковица маленькая70 грамм
- половинка сладкого перца120 грамм
- средний спелый помидор120 грамм
- ст. ложка растительного масла10 грамм
- соль по вкусу
- красная фасоль220 грамм
- чайная ложка сахара5 грамм
- чеснок2 зубчик
- маленький пучок зелени (базилик, петрушка)
Рецепт приготовления:
Энергетическая ценность на 100 г - 85 ккал
Белки - 3,7 г
Жиры - 2,3 г
Углеводы - 13 г
Мелко рубим лук и чеснок. Помидор и сладкий перец нарезаем кубиками. Фасоль сливаем и промываем.
В сковороде на среднем огне разогреваем масло. Кладем лук и жарим, помешивая, 3-4 минуты.
Добавляем помидоры и перец, жарим еще 3-4 минуты.
Вливаем 100 мл воды и даем немного потушиться, около 2 минут. Кладем в сковороду фасоль, часть фасолин разминаем ложкой или толкушкой для картофеля.
Добавляем по вкусу соль и сахар. Тушим 2-3 минуты, чтобы фасоль прогрелась. Добавляем чеснок и мелко нарубленную зелень, прогреваем 1 минуту и выключаем.
Подаем.
Приятного аппетита!
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