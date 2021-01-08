Быстрое лобио для худеющих

Как и обещала - продолжаю пополнять рубрику "Худеем вкусно". Сегодня у меня для вас есть отличный рецепт обеденного гарнира - лобио. Тут вам и медленные углеводы, и белок. И готовится оно довольно быстро за счет использования фасоли из банки.

В этом рецепте я посчитала белки, жиры, углеводы и энергетическую ценность. Не обещаю, что буду делать это постоянно, но по возможности буду давать эту информацию.

Ингредиенты на 3 порции по 150 г:

Основа

луковица маленькая 70 грамм

половинка сладкого перца 120 грамм

средний спелый помидор 120 грамм

ст. ложка растительного масла 10 грамм

соль по вкусу

красная фасоль 220 грамм

чайная ложка сахара 5 грамм

чеснок 2 зубчик

маленький пучок зелени (базилик, петрушка)

Рецепт приготовления:

Энергетическая ценность на 100 г - 85 ккал

Белки - 3,7 г

Жиры - 2,3 г

Углеводы - 13 г

Мелко рубим лук и чеснок. Помидор и сладкий перец нарезаем кубиками. Фасоль сливаем и промываем.

В сковороде на среднем огне разогреваем масло. Кладем лук и жарим, помешивая, 3-4 минуты.

Добавляем помидоры и перец, жарим еще 3-4 минуты.

Вливаем 100 мл воды и даем немного потушиться, около 2 минут. Кладем в сковороду фасоль, часть фасолин разминаем ложкой или толкушкой для картофеля.

Добавляем по вкусу соль и сахар. Тушим 2-3 минуты, чтобы фасоль прогрелась. Добавляем чеснок и мелко нарубленную зелень, прогреваем 1 минуту и выключаем.

Подаем.

Приятного аппетита!