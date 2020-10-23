Китайская кухня. Суп по-пекински

Под таким названием его наверное знают только в Европе . В Китае его знают как остро-кислый суп

Этот суп - это фирменное блюдо китайской кухни. Он широко распространен в северном и западном Китае - особенно в Пекине и во всей провинции Сычуань, откуда происходит его название. Блюдо славится своим интересным кислым и пряным вкусом. Его чаще всего готовят из свинины или куриного бульона, яиц, грибов, уксуса, перца чили и овощей в зависимости от сезона. Изучая различные варианты этого и пробовав некоторые из них , могу смело назвать братом нашей солянки.Подход один , т.е. все что у вас осталось допустим в холодильнике, можно смело утилизировать в этом супе. От количества различных ингредиентов он становится еще вкуснее. Существует базовая технология для этого супа.

Это острота, окислитель, загуститель . Вот эти три составляющие, которые и определяют этот суп.

Рецепт прост, несмотря на кол-во аутентичных продуктов , которые можно смело заменить или выбирать опционально.

Давайте вместе со мной, снова приготовим его .

Базис любого супа это бульон. В данном случае распространенным вариантом для берут куриный бульон, но так же можно встретить его на свином бульоне и это не редкость.

Итак варим куриный бульон , отдельно в нем отварите куриные грудки.

В дальнейшем готовая грудка будет распущена на волокна и добавлена в суп. Я думаю, это не принципиально использовать только грудку , можно использовать мясо и из других частей курицы . Замочим в теплой воде на час сушенные грибы муэр . Это древесный гриб очень распространен в кухне Китая. Если же эти грибы у вас отсутствуют, то вполне подойдут магазинные шампиньоны.Я например сделал микс из этих двух видов грибов. Дальше нам понадобится имбирь величиной с два ореха , три зубчика чеснока , столовая ложка томатной пасты , она придаст нам дополнительную кислинку ,Насчет остроты , я брал ст. ложку самбал оелек и свежий чили . Вы можете использовать любую остроту , можно взять также корейскую острую пасту кочхуджан.

В этот раз решил добавить в этот суп тушку кальмара . Как раз она в единственном экземпляре у меня в холодильнике нашлась. Мне кажется очень хорошо она там смотрится. Нарезал ее полосками. Было взято 200 грамм тофу и нарезал на маленькие кубики . Также были взяты баночка побегов бамбука нарезанная соломкой.

Шампиньоны нарезал шайбами.

Одну морковку и имбирь нарезал соломкой.

Куриную грудку распустил на волокна.

Для заправки супа специями приготовил половинку ч.ложки черного молотого перца , белый перец аутентичней было бы.

Две ст. ложки светлого и ст.ложка темного соевого соуса, уксус 10 процентный минимум 6 ст. ложек , остальные по вкусу, кунжутное масло одна ст.ложка

Бульон готов начинаем собирать суп.

На дно кастрюли в ложке кунжутного масла распускаем имбирь и чеснок, добавляем морковку и пару ложек бульона.

Даем овощам хорошо пропотеть. Затем добавляем ложку томатной пасты ,две ст.л. молотой сладкой паприки, хорошо вымешиваем затем очередь за соевым соусом и половинкой порции острого соуса самбал оелек ( половинка , потому что , когда вы зальете бульоном , проверите на остроту и если не достаточно будет , вы всегда сможете ее добавить), нарезанные соломкой муэр грибы.

Затем все заливаем бульоном. Добавляем куриное мясо, тофу , побеги бамбука. Солим , перчим , добавляем 4 ст. ложки сахара, проверяем на сладость, проверяем остроту, если острота , нормальная , выправляем на кислотность. Вливаем уксус. В этом супе важно , чтобы он кислил и одновременно острый . Добавили шампиньоны . Суп варится на среднем огне.

Теперь последние два шага .

Можно заранее разбавить три, четыре ложки крахмала холодной водой и постепенно его добавлять в суп , наблюдая как последний густеет . Он должен быть как жидкое желе , тянущийся.

И последний штрих , помешивая суп тонкой струей вливаем пару взбитых яиц, должны оставаться яичные хлопья.

Суп практически готов.

При подаче рекомендую гарнировать его зеленым лучком с свежим чили и кинзой.

Немного дополню. .

Здесь именно тот случай, когда прежде чем его приготовить вы должны его попробовать в каком нибудь китайском ресторане , для того чтобы запомнить вкус и уже при приготовлении корректировать на остроту , кислоту и сладость.

Наполнить суп можно не только курицей , но и свиным фаршем или просто мясом, но в этом случае мясо должно быть тоже распущено на волокна или порезано на маленькие кубики.

Будьте все здоровы !