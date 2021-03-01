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Идеальный капустняк

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Капустняк – блюдо в моей семье привычное и любимое мной с детства. А вот многие его даже не пробовали! Что ж… исправляем!

Я капустняк очень его люблю, но готовлю редко, потому что он требует особого настроения. И вот я чувствую, что это особое настроение совсем уже близко…

Обычно я готовлю капустняк не по какому-то семейному рецепту — не сложилось как-то… Готовят то его и мои родители, и бабушка, но как-то не было у меня такого: «Сейчас я тебя научу!» по отношению ко мне — я готовлю с раннего детства, поэтому меня никогда особо не воспринимали как особу, которую нужно специально научить. Просто я тянулась к кулинарной теме сама…

Идеальный капустняк

Так вот, раньше я готовила капустняк интуитивно. Было вкусно. Но тут «знаком судьбы» стало то, что я увидела рецепт в ленте Фейсбука у своей коллеги. Как обычно и бывает, подыграла рецепт под себя, и… Теперь интуитивно это блюдо я не готовлю, так как точно знаю: идеальный капустняк найден!

Мне нравится, когда капустняк готовят с квашеной капустой, чтобы во вкусе кислинка присутствовала, но была деликатной. Она круто балансирует природную сладость капусты! А еще мой капустняк будет густым, наваристым, с невероятно насыщенным вкусом! 

Идеальный капустняк

Готовить этот капустняк лучше всего в мультиварке: блюдо будет готовиться довольно долго, как для супа, и именно благодаря мультиварке получится приблизиться к варианту томления в печи.

Ингредиенты

  • 1,5 л куриного бульона
  • 250 г свежей капусты
  • 250 г квашеной капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 картофелина
  • 120 г пшена
  • 70 г томатной пасты
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 лавровый лист
  • соль и перец

Приготовление

  • В сковороду влейте растительное масло и на маленьком огне готовьте, помешивая, мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь.

    Готовьте до мягкости.

  • Разведите томатную пасту в 1 ст. воды, и когда овощи размягчатся, переложите их в кастрюлю, влейте к ним томатную воду. Тушите, накрыв крышкой, в течение 10 минут.

  • Добавьте пшено, лавровый лист и влейте бульон. Закройте крышку и оставьте тушиться на 1 час.

  • Квашеную капусту измельчите блендером, свежую капусту и картофелину натрите на крупной терке. Добавьте овощи в кастрюлю и продолжайте тушение еще в течение 1 часа.

  • В конце приготовления приправьте блюдо солью и перцем по вкусу.

 

 

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