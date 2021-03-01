Капустняк – блюдо в моей семье привычное и любимое мной с детства. А вот многие его даже не пробовали! Что ж… исправляем!

Я капустняк очень его люблю, но готовлю редко, потому что он требует особого настроения. И вот я чувствую, что это особое настроение совсем уже близко…

Обычно я готовлю капустняк не по какому-то семейному рецепту — не сложилось как-то… Готовят то его и мои родители, и бабушка, но как-то не было у меня такого: «Сейчас я тебя научу!» по отношению ко мне — я готовлю с раннего детства, поэтому меня никогда особо не воспринимали как особу, которую нужно специально научить. Просто я тянулась к кулинарной теме сама…

Так вот, раньше я готовила капустняк интуитивно. Было вкусно. Но тут «знаком судьбы» стало то, что я увидела рецепт в ленте Фейсбука у своей коллеги. Как обычно и бывает, подыграла рецепт под себя, и… Теперь интуитивно это блюдо я не готовлю, так как точно знаю: идеальный капустняк найден!

Мне нравится, когда капустняк готовят с квашеной капустой, чтобы во вкусе кислинка присутствовала, но была деликатной. Она круто балансирует природную сладость капусты! А еще мой капустняк будет густым, наваристым, с невероятно насыщенным вкусом!

Готовить этот капустняк лучше всего в мультиварке: блюдо будет готовиться довольно долго, как для супа, и именно благодаря мультиварке получится приблизиться к варианту томления в печи.

Ингредиенты

1,5 л куриного бульона

250 г свежей капусты

250 г квашеной капусты

1 луковица

1 морковь

1 картофелина

120 г пшена

70 г томатной пасты

1 ст. л. растительного масла

1 лавровый лист

соль и перец

Приготовление