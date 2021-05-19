Как сохранить свежей зелень

Мы частенько покупаем зелень именно на рынке. Там и выбор больше, и зелень всегда свежая. Хоть утром зайди, хоть вечером - петрушка и укроп как только что с грядки. И салат всегда "бодренький", и базилик, и зеленый лук.
Мне всегда было интересно, как они это делают? Но на мой вопрос все всегда отвечали одинаково: "Подвозим свежую!"
И да, я нисколько не сомневалась, ведь зелень действительно выглядит как только что срезанная.
Но недавно за прилавком с зеленью я встретила своего давнего знакомого. Поболтали о всяком разном. И я, конечно, не удержалась и спросила, как часто ему подвозят свежую зелень в течение дня. Он рассмеялся и сказал, что и три дня, бывает, не подвозят...
Но как?.. Я, конечно, попросила поделиться секретом "свежести".
Я давно знаю один способ, кстати, как сохранить срезанную зелень свежей очень долго. Я уже делилась этим способом (и уже многие попробовали!). В конце статьи я оставлю видео, как я храню укроп больше месяца. Там же я поделилась еще несколькими "укропными" рецептами. Посмотрите - вам точно понравится!
Да, таким способом, на рынке тоже пользуются. Опускают зелень в холодную воду, затем достают из воды, устанавливают в подходящие емкости и накрывают сверху полиэтиленом (я дома ставлю в стакан и накрываю пакетом).Но этот способ хорош только, если зелень стоит в холодном месте (желательно в холодильнике).
Да, конечно, чтобы зелень оставалась свежей, ее периодически опрыскивают водой. Но она же все равно вянет... И да, продавец подтвердил, что вянет. Но, оказывается, увядшую зелень легко можно освежить!
В общем, вот способ, которым поделился со мной продавец:
Нужно подержать зелень в течение часа в холодной воде. Но воду нужно подкислить уксусом. 1 чайная ложка 6%-го уксуса на 200 мл воды. Это хорошо работает для петрушки, укропа, кинзы и зеленого лука. А вот салату для свежести хватает 15-ти минут в обычной теплой воде.
И все! Зелень можно снова отправлять на прилавок со словами: "Вот, только что подвезли!"
И теперь я стала обращать внимание на кончики стеблей. Часто попадаются вот такие:
Понятно, что зелень срезали не сегодня, а, возможно, даже и не вчера)) Поэтому теперь при выборе зелени обязательно смотрю на стебли.
Напишите, как вы храните зелень. И попробуйте мой способ с пакетом (вам понравится!):
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