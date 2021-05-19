Как сохранить свежей зелень

Мы частенько покупаем зелень именно на рынке. Там и выбор больше, и зелень всегда свежая. Хоть утром зайди, хоть вечером - петрушка и укроп как только что с грядки. И салат всегда "бодренький", и базилик, и зеленый лук.

Мне всегда было интересно, как они это делают? Но на мой вопрос все всегда отвечали одинаково: "Подвозим свежую!"

И да, я нисколько не сомневалась, ведь зелень действительно выглядит как только что срезанная.

Но недавно за прилавком с зеленью я встретила своего давнего знакомого. Поболтали о всяком разном. И я, конечно, не удержалась и спросила, как часто ему подвозят свежую зелень в течение дня. Он рассмеялся и сказал, что и три дня, бывает, не подвозят...

Но как?.. Я, конечно, попросила поделиться секретом "свежести".

Я давно знаю один способ, кстати, как сохранить срезанную зелень свежей очень долго. Я уже делилась этим способом (и уже многие попробовали!). В конце статьи я оставлю видео, как я храню укроп больше месяца. Там же я поделилась еще несколькими "укропными" рецептами. Посмотрите - вам точно понравится!

Да, таким способом, на рынке тоже пользуются. Опускают зелень в холодную воду, затем достают из воды, устанавливают в подходящие емкости и накрывают сверху полиэтиленом (я дома ставлю в стакан и накрываю пакетом).

Но этот способ хорош только, если зелень стоит в холодном месте (желательно в холодильнике).

Да, конечно, чтобы зелень оставалась свежей, ее периодически опрыскивают водой. Но она же все равно вянет... И да, продавец подтвердил, что вянет. Но, оказывается, увядшую зелень легко можно освежить!

В общем, вот способ, которым поделился со мной продавец:

Нужно подержать зелень в течение часа в холодной воде. Но воду нужно подкислить уксусом. 1 чайная ложка 6%-го уксуса на 200 мл воды. Это хорошо работает для петрушки, укропа, кинзы и зеленого лука. А вот салату для свежести хватает 15-ти минут в обычной теплой воде.

И все! Зелень можно снова отправлять на прилавок со словами: "Вот, только что подвезли!"

И теперь я стала обращать внимание на кончики стеблей. Часто попадаются вот такие:

Понятно, что зелень срезали не сегодня, а, возможно, даже и не вчера)) Поэтому теперь при выборе зелени обязательно смотрю на стебли.

Напишите, как вы храните зелень. И попробуйте мой способ с пакетом (вам понравится!):