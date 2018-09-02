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Рулет "5-минутка"

Рулет "5-минутка"

Ингредиенты:

1 банка сгущенки 
1 яйцо 
1 стакан муки 
0,5 ч..л. соды

Приготовление:

Всё перемешать. Тесто вылить на прямоугольный противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 5-7 минут в разогретой духовке.

Начинка: любой крем, джем, шоколадно-ореховая паста. Кому, что по вкусу.)


P.S. Ещё один момент: если есть у вас минут 10 в запасе (пока чайник греется и на стол накрываете), заверните горячий рулетик в фольгу, чтобы он медленнее остывал, тогда он будет более мягкий и сочный.

Приятного чаепития!

Источник

сладкая выпечкарулетвыпечкакулинария
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