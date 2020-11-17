10 очень вкусных блюд из фарша, с которыми справится кто угодно

Простые решения для тех, кто не любит стоять у плиты и при слове «фарш» представляет только котлеты и макароны по-флотски. У вас есть все шансы удивить себя и близких.
Ленивая пицца «Маргарита»
John/Flickr.com
Если в холодильнике есть фарш, а в шкафу багет, то за полчаса можно приготовить отменный ужин.
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша;
- 350 г томатов в собственном соку;
- 250 г моцареллы;
- 1 багет;
- пучок базилика;
- растительное масло.
Приготовление
Фарш лучше брать говяжий. Но можно использовать микс из свинины и курицы. Обжарьте фарш на хорошо раскалённой сковороде 5–8 минут. Затем добавьте томаты и томите ещё около 15 минут, пока не выпарится жидкость.
Багет разрежьте вдоль, уберите мякоть из середины. Обе половинки подсушите в духовке 2–3 минуты. Моцареллу нарежьте кубиками. Базилик измельчите.
Разложите фарш с томатами и сыр по обеим половинкам багета. Посыпьте базиликом и выпекайте ещё 5 минут.
Кефтедес
Это традиционное блюдо греческой кухни, представляющее собой сочные шарики из фарша и овощей. Кефтедес можно подавать как отдельно (они неплохо идут к пиву), так и с гарниром.
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша;
- 2–3 средние луковицы;
- 2 ломтика белого хлеба;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 яйцо;
- 4 столовые ложки измельчённой петрушки;
- 4 столовые ложки молока;
- 1 столовая ложка красного винного уксуса;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка сушёного орегано;
- 10 листочков мяты;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Размочите хлеб в молоке. Отожмите и добавьте к нему фарш, яйцо, измельчённый лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте орегано, сбрызните оливковым маслом и уксусом. Ещё раз перемешайте — лучше руками.
Накройте миску с фаршем пищевой плёнкой и отправьте на час в холодильник. За это время специи отдадут аромат, а мясо даст сок (его нужно будет слить). Если у вас нет говяжьего фарша, используйте баранину или свинину с курицей (50/50).
Сформуйте из фарша шарики и обжарьте их в большом количестве сильно разогретого растительного масла. Готовые кефтедес выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
Говядина «Веллингтон» с фаршем
nata_vkusidey/Depositphotos.com
Говядина «Веллингтон» — блюдо дорогое, праздничное. Но его можно упростить, заменив говяжью вырезку фаршем. Результат будет не хуже.
Ингредиенты
- 1 кг говяжьего фарша;
- 500 г слоёного теста;
- 200 г грибов;
- 100 г томатного соуса;
- 4 яйца;
- 3 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- петрушка и другая зелень — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Смешайте фарш с измельчённым луком, 2 зубчиками чеснока и зеленью. Добавьте 3 яйца и хорошенько вымешайте. Выложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. Остудите.
Обжарьте грибы на растительном масле с оставшимся чесноком. Грибы дадут жидкость — жарьте, пока она не выпарится.
Раскатайте слоёное тесто, выложите на него остывшие грибы и буханку фарша, полейте томатным соусом. Заверните рулет. Взбейте 1 яйцо и смажьте им рулет. Сверху на тесте сделайте надрезы.
Выпекайте при той же температуре 30–40 минут.
Фаршированный картофель
George Wesley & Bonita Dannells/Flickr.com
Этим нехитрым блюдом можно накормить голодных друзей, внезапно нахлынувших в гости. Всё, что потребуется, — это немного фарша и картофель.
Ингредиенты
- 500 г фарша;
- 250 мл мясного бульона;
- 50 г твёрдого сыра;
- 5 крупных картофелин;
- 1 крупная луковица;
- 3 столовые ложки томатного соуса;
- 1 столовая ложка вустерширского соуса;
- соль и перец — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Очистите и мелко порежьте лук. Его нужно обжарить вместе с фаршем. Когда лук станет мягким, а мясо подрумянится, добавьте томатный и вустерширский соус, посолите и поперчите. Тушите 15–20 минут, пока соус не загустеет.
За это время отварите картофель в мундире. Следите, чтобы он не разварился, а остался слегка сырым. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выньте сердцевину ложкой.
Разложите мясной соус по половинкам картошки. Посыпьте каждую из них тёртым сыром. Выложите на противень и отправьте в духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и образовалась золотистая корочка.
Буррито с фасолью и кукурузой
Hungry Dudes/Flickr.com
В тортилью можно завернуть практически что угодно. Например, фарш с консервированной фасолью и кукурузой. Получится отличное буррито на скорую руку.
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша;
- 400 г твёрдого сыра;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 200 г консервированной белой фасоли;
- 100 мл густого томатного соуса;
- 12 тортилий;
- 1 луковица;
- 1 красный болгарский перец;
- оливковое масло для жарки;
- соль, перец и чесночный порошок — по вкусу.
Приготовление
Лук очистите, мелко порежьте и обжарьте с фаршем на оливковом масле. С кукурузы и фасоли слейте жидкость, болгарский перец очистите от семян и порежьте кубиками.
Добавьте овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолите, поперчите, добавьте ¾ тёртого сыра, чесночный порошок и другие специи, залейте томатным соусом. Перемешайте и потомите ещё несколько минут.
Тортильи посыпьте оставшимся сыром. Выложите на них начинку, сверните конвертами и подержите на сухой раскалённой сковороде 1–2 минуты.
Пастуший пирог
Meng He/Flickr.com
Это традиционное британское блюдо, представляющее собой запеканку из фарша, картофельного пюре и пассерованных овощей. Несмотря на незамысловатые ингредиенты, получается очень вкусно.
Ингредиенты
- 500 г бараньего или говяжьего фарша;
- 70 г сливочного масла;
- ½ стакана бульона;
- ¼ стакана молока;
- 3 большие картофелины;
- 2 средние луковицы;
- 2 средние моркови;
- 1 банка зелёного горошка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Сделайте пюре: отварите очищенный картофель, добавьте тёплое молоко и 50 г сливочного масла, разомните.
Обжарьте на оставшемся сливочном масле очищенные и измельчённые лук и морковь. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним зелёный горошек (не забудьте слить жидкость). Жарьте на среднем огне около 3 минут. Положите фарш. Когда он подрумянится, влейте бульон и тушите ещё 10–12 минут, не накрывая крышкой.
В форму для запекания выложите сначала фарш с овощами, а потом картофельное пюре. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 200 °С.
Фаршированный лук
photooasis/Depositphotos.com
Это блюдо придётся по душе даже тем, кто не любит лук. Благодаря фаршу он получается мягким, нежным и ароматным. Если есть готовый фарш, приготовление блюда займёт чуть больше получаса.
Ингредиенты
- 300 г нежирного фарша;
- 50 г сливочного масла;
- 6 больших луковиц;
- по пучку тимьяна, базилика и петрушки;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Очистите лук. Срежьте основание, чтобы луковица стояла, а также верхушку. При помощи ложки или ножа аккуратно выньте внутреннюю часть луковицы так, чтобы остались стенки толщиной около 1,5 см. Отправьте луковые заготовки на 5–8 минут в микроволновку.
Смешайте фарш с рубленой зеленью и размягчённым сливочным маслом, посолите и поперчите. Начините смесью луковицы и оберните каждую фольгой.
Выпекайте фаршированные луковицы 30 минут при 200 °С. Подавайте горячими.
Бургер «Неряха Джо»
Whitney/Flickr.com
«Неряха Джо» (Sloppy Joe) — популярный в Америке вид бургеров, где вместо котлеты используется сочный мясной соус. Он, кстати, универсальный: отлично подходит к картофелю, макаронам, рису и гречке. Кроме того, его можно разложить по пакетам, заморозить и использовать как домашний полуфабрикат.
Ингредиенты
- 500 г фарша;
- 5 помидоров;
- 4 булочки для бургеров;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 средняя луковица;
- 1 средняя морковь;
- 1 чайная ложка вустерширского соуса;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- соль, чёрный молотый перец и перец чили хлопьями — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Очистите лук и морковь. Лук мелко порубите, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле, а после добавьте к ним фарш.
Пока он жарится, снимите с помидоров кожу и разомните мякоть вилкой. Очистите и измельчите чеснок. Когда из фарша выпарится жидкость, посолите, поперчите его и добавьте рубленый чеснок.
Перемешайте, дайте минуту прогреться, затем влейте вустерширский соус и уксус. Снова перемешайте. В конце добавьте помидоры и тушите, пока из соуса не выпарится большая часть влаги.
Булочки для бургеров подсушите на сухой раскалённой сковороде. Выложите соус на нижние половинки булочек и накройте верхними.
Запеканка из зити
Emily/Flickr.com
Зити — это вид пасты (крупные длинные или короткие трубочки), которую итальянцы используют для запеканок. Это блюдо ещё иногда называют ленивой лазаньей.
Ингредиенты
- 450 г макарон зити или пенне;
- 450 г нежирного фарша;
- 200 г пармезана;
- 200 г моцареллы;
- 600 г томатного соуса;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка сушёного орегано;
- 1 столовая ложка базилика;
- соль и перец — по вкусу;
- сливочное масло.
Приготовление
Обжарьте фарш вместе с измельчённым луком на оливковом масле. Затем посолите, поперчите, добавьте томатный соус и тушите ещё около 15 минут.
В слегка подсоленной воде отварите макароны так, чтобы они не успели стать мягкими.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте запеканку слоями: половина отваренных зити, половина тёртого пармезана и ломтиков моцареллы, мясной соус, снова макароны, и оставшийся сыр. Сверху посыпьте орегано и базиликом.
Выпекайте 30 минут при температуре 180 °С.
Рулет из лаваша
i.fotorecept.com
Очень простой рецепт, так как ингредиенты не требуют дополнительной обработки. Если в холодильнике есть готовый куриный фарш, вы за 20 минут соберёте рулет, а ещё через 40 получите вкусный ужин.
Ингредиенты
- 500 г куриного фарша;
- 200 г густой сметаны;
- 150 г твёрдого сыра;
- 1 яйцо;
- 2 тонких лаваша;
- соль, перец и зелень — по вкусу.
Приготовление
Посолите и поперчите фарш. Добавьте к нему рубленую зелень, которая вам нравится.
Посыпьте один лаваш небольшим количеством тёртого сыра, сверху положите другой. Смешайте фарш со сметаной и намажьте этим лаваш. Плотно сверните рулет.
Получившийся рулет смажьте взбитым яйцом и посыпьте тёртым сыром. Выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 40–45 минут при температуре 180 °С.
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