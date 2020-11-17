10 очень вкусных блюд из фарша, с которыми справится кто угодно

Простые решения для тех, кто не любит стоять у плиты и при слове «фарш» представляет только котлеты и макароны по-флотски. У вас есть все шансы удивить себя и близких.

Ленивая пицца «Маргарита»

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Если в холодильнике есть фарш, а в шкафу багет, то за полчаса можно приготовить отменный ужин.

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша;

350 г томатов в собственном соку;

250 г моцареллы;

1 багет;

пучок базилика;

растительное масло.

Приготовление

Фарш лучше брать говяжий. Но можно использовать микс из свинины и курицы. Обжарьте фарш на хорошо раскалённой сковороде 5–8 минут. Затем добавьте томаты и томите ещё около 15 минут, пока не выпарится жидкость.

Багет разрежьте вдоль, уберите мякоть из середины. Обе половинки подсушите в духовке 2–3 минуты. Моцареллу нарежьте кубиками. Базилик измельчите.

Разложите фарш с томатами и сыр по обеим половинкам багета. Посыпьте базиликом и выпекайте ещё 5 минут.

Кефтедес

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Это традиционное блюдо греческой кухни, представляющее собой сочные шарики из фарша и овощей. Кефтедес можно подавать как отдельно (они неплохо идут к пиву), так и с гарниром.

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша;

2–3 средние луковицы;

2 ломтика белого хлеба;

2 зубчика чеснока;

1 яйцо;

4 столовые ложки измельчённой петрушки;

4 столовые ложки молока;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка сушёного орегано;

10 листочков мяты;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Размочите хлеб в молоке. Отожмите и добавьте к нему фарш, яйцо, измельчённый лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте орегано, сбрызните оливковым маслом и уксусом. Ещё раз перемешайте — лучше руками.

Накройте миску с фаршем пищевой плёнкой и отправьте на час в холодильник. За это время специи отдадут аромат, а мясо даст сок (его нужно будет слить). Если у вас нет говяжьего фарша, используйте баранину или свинину с курицей (50/50).

Сформуйте из фарша шарики и обжарьте их в большом количестве сильно разогретого растительного масла. Готовые кефтедес выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

Говядина «Веллингтон» с фаршем

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Говядина «Веллингтон» — блюдо дорогое, праздничное. Но его можно упростить, заменив говяжью вырезку фаршем. Результат будет не хуже.

Ингредиенты

1 кг говяжьего фарша;

500 г слоёного теста;

200 г грибов;

100 г томатного соуса;

4 яйца;

3 луковицы;

3 зубчика чеснока;

петрушка и другая зелень — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Смешайте фарш с измельчённым луком, 2 зубчиками чеснока и зеленью. Добавьте 3 яйца и хорошенько вымешайте. Выложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. Остудите.

Обжарьте грибы на растительном масле с оставшимся чесноком. Грибы дадут жидкость — жарьте, пока она не выпарится.

Раскатайте слоёное тесто, выложите на него остывшие грибы и буханку фарша, полейте томатным соусом. Заверните рулет. Взбейте 1 яйцо и смажьте им рулет. Сверху на тесте сделайте надрезы.

Выпекайте при той же температуре 30–40 минут.

Фаршированный картофель

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Этим нехитрым блюдом можно накормить голодных друзей, внезапно нахлынувших в гости. Всё, что потребуется, — это немного фарша и картофель.

Ингредиенты

500 г фарша;

250 мл мясного бульона;

50 г твёрдого сыра;

5 крупных картофелин;

1 крупная луковица;

3 столовые ложки томатного соуса;

1 столовая ложка вустерширского соуса;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Очистите и мелко порежьте лук. Его нужно обжарить вместе с фаршем. Когда лук станет мягким, а мясо подрумянится, добавьте томатный и вустерширский соус, посолите и поперчите. Тушите 15–20 минут, пока соус не загустеет.

За это время отварите картофель в мундире. Следите, чтобы он не разварился, а остался слегка сырым. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выньте сердцевину ложкой.

Разложите мясной соус по половинкам картошки. Посыпьте каждую из них тёртым сыром. Выложите на противень и отправьте в духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и образовалась золотистая корочка.

Буррито с фасолью и кукурузой

Hungry Dudes/Flickr.com

В тортилью можно завернуть практически что угодно. Например, фарш с консервированной фасолью и кукурузой. Получится отличное буррито на скорую руку.

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша;

400 г твёрдого сыра;

200 г консервированной кукурузы;

200 г консервированной белой фасоли;

100 мл густого томатного соуса;

12 тортилий;

1 луковица;

1 красный болгарский перец;

оливковое масло для жарки;

соль, перец и чесночный порошок — по вкусу.

Приготовление

Лук очистите, мелко порежьте и обжарьте с фаршем на оливковом масле. С кукурузы и фасоли слейте жидкость, болгарский перец очистите от семян и порежьте кубиками.

Добавьте овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолите, поперчите, добавьте ¾ тёртого сыра, чесночный порошок и другие специи, залейте томатным соусом. Перемешайте и потомите ещё несколько минут.

Тортильи посыпьте оставшимся сыром. Выложите на них начинку, сверните конвертами и подержите на сухой раскалённой сковороде 1–2 минуты.

Пастуший пирог

Meng He/Flickr.com

Это традиционное британское блюдо, представляющее собой запеканку из фарша, картофельного пюре и пассерованных овощей. Несмотря на незамысловатые ингредиенты, получается очень вкусно.

Ингредиенты

500 г бараньего или говяжьего фарша;

70 г сливочного масла;

½ стакана бульона;

¼ стакана молока;

3 большие картофелины;

2 средние луковицы;

2 средние моркови;

1 банка зелёного горошка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Сделайте пюре: отварите очищенный картофель, добавьте тёплое молоко и 50 г сливочного масла, разомните.

Обжарьте на оставшемся сливочном масле очищенные и измельчённые лук и морковь. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним зелёный горошек (не забудьте слить жидкость). Жарьте на среднем огне около 3 минут. Положите фарш. Когда он подрумянится, влейте бульон и тушите ещё 10–12 минут, не накрывая крышкой.

В форму для запекания выложите сначала фарш с овощами, а потом картофельное пюре. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 200 °С.

Фаршированный лук

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Это блюдо придётся по душе даже тем, кто не любит лук. Благодаря фаршу он получается мягким, нежным и ароматным. Если есть готовый фарш, приготовление блюда займёт чуть больше получаса.

Ингредиенты

300 г нежирного фарша;

50 г сливочного масла;

6 больших луковиц;

по пучку тимьяна, базилика и петрушки;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите лук. Срежьте основание, чтобы луковица стояла, а также верхушку. При помощи ложки или ножа аккуратно выньте внутреннюю часть луковицы так, чтобы остались стенки толщиной около 1,5 см. Отправьте луковые заготовки на 5–8 минут в микроволновку.

Смешайте фарш с рубленой зеленью и размягчённым сливочным маслом, посолите и поперчите. Начините смесью луковицы и оберните каждую фольгой.

Выпекайте фаршированные луковицы 30 минут при 200 °С. Подавайте горячими.

Бургер «Неряха Джо»

Whitney/Flickr.com

«Неряха Джо» (Sloppy Joe) — популярный в Америке вид бургеров, где вместо котлеты используется сочный мясной соус. Он, кстати, универсальный: отлично подходит к картофелю, макаронам, рису и гречке. Кроме того, его можно разложить по пакетам, заморозить и использовать как домашний полуфабрикат.

Ингредиенты

500 г фарша;

5 помидоров;

4 булочки для бургеров;

2 зубчика чеснока;

1 средняя луковица;

1 средняя морковь;

1 чайная ложка вустерширского соуса;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

соль, чёрный молотый перец и перец чили хлопьями — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Очистите лук и морковь. Лук мелко порубите, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле, а после добавьте к ним фарш.

Пока он жарится, снимите с помидоров кожу и разомните мякоть вилкой. Очистите и измельчите чеснок. Когда из фарша выпарится жидкость, посолите, поперчите его и добавьте рубленый чеснок.

Перемешайте, дайте минуту прогреться, затем влейте вустерширский соус и уксус. Снова перемешайте. В конце добавьте помидоры и тушите, пока из соуса не выпарится большая часть влаги.

Булочки для бургеров подсушите на сухой раскалённой сковороде. Выложите соус на нижние половинки булочек и накройте верхними.

Запеканка из зити

Emily/Flickr.com

Зити — это вид пасты (крупные длинные или короткие трубочки), которую итальянцы используют для запеканок. Это блюдо ещё иногда называют ленивой лазаньей.

Ингредиенты

450 г макарон зити или пенне;

450 г нежирного фарша;

200 г пармезана;

200 г моцареллы;

600 г томатного соуса;

1 луковица;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка сушёного орегано;

1 столовая ложка базилика;

соль и перец — по вкусу;

сливочное масло.

Приготовление

Обжарьте фарш вместе с измельчённым луком на оливковом масле. Затем посолите, поперчите, добавьте томатный соус и тушите ещё около 15 минут.

В слегка подсоленной воде отварите макароны так, чтобы они не успели стать мягкими.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте запеканку слоями: половина отваренных зити, половина тёртого пармезана и ломтиков моцареллы, мясной соус, снова макароны, и оставшийся сыр. Сверху посыпьте орегано и базиликом.

Выпекайте 30 минут при температуре 180 °С.

Рулет из лаваша

i.fotorecept.com

Очень простой рецепт, так как ингредиенты не требуют дополнительной обработки. Если в холодильнике есть готовый куриный фарш, вы за 20 минут соберёте рулет, а ещё через 40 получите вкусный ужин.

Ингредиенты

500 г куриного фарша;

200 г густой сметаны;

150 г твёрдого сыра;

1 яйцо;

2 тонких лаваша;

соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление

Посолите и поперчите фарш. Добавьте к нему рубленую зелень, которая вам нравится.

Посыпьте один лаваш небольшим количеством тёртого сыра, сверху положите другой. Смешайте фарш со сметаной и намажьте этим лаваш. Плотно сверните рулет.

Получившийся рулет смажьте взбитым яйцом и посыпьте тёртым сыром. Выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 40–45 минут при температуре 180 °С.