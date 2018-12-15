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Домашний гранатовый глинтвейн

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Ах, какое же чудо, эти зимние праздники! За окном - метель и мороз, а дома - вся семья в сборе, и пахнет апельсинами, любовью и... глинтвейном! Сегодня хочу рассказать, как делать совершенно чудесный гранатовый домашний глинтвейн, у которого вкус праздника, аромат Востока и привкус волшебства. Надеюсь, после этого небольшого мастер-класса, вопрос о том, как приготовить глинтвейн, у вас не будет вызывать растерянности и недоумения.

Глинтвейн в переводе с немецкого языка ( Glühwein (глювайн), glühender Wein) буквально означает "пылающее, горячее вино". Это алкогольный напиток, который готовят на основе красного вина с добавлением пряностей и специй. Подают глинтвейн в горячем виде, желательно на открытом воздухе.

глинтвейн

Гранатовый глинтвейн в домашних условиях - конечно же, вещь не самая простая из-за необходимости делать домашний гранатовый сок, однако, если вы все же найдете в себе силы на подобный подвиг, вы поймете, что все было не зря.


Ингредиенты на 2 порции:

150 мл свежевыжатого гранатового сока;

250 мл красного сладкого вина;

5-7 коробочек кардамона;

1 полная ч. л. корицы;

3-7 веточек гвоздики;

3-6 горошин душистого перца;

2-4 кружочка лимона.

глинтвейн

Первым делом - грязный процесс добычи гранатового сока.

Гуглить возможности не было, поэтому я пошла интуитивно - очистила гранат, зерна выложила в чашу блендера, измельчила содержимое и основательно отжала полученную массу через сито.

глинтвейн

Было много брызг, мусора и всяческих некрасивостей, поэтому показываю только конечный результат - стакан отменного гранатового сока домашнего происхождения. 

глинтвейн

Кардамон необходимо извлечь из оболочки, для этого коробочки выкладываем на чистое полотенце, накрываем тканью и проходимся на получившемуся "бутерброду" несколько раз скалкой.

глинтвейн

В кастрюлю отправляем кардамон вместе с оболочкой.

глинтвейн

Туда же насыпаем корицу, добавляем перец и гвоздику.

глинтвейн

Выливаем сок, добавляем вино, нарезанный лимон.

глинтвейн

Доводим содержимое кастрюли до кипения и сразу выключаем.

глинтвейн

Оставляем под крышкой настояться 10-15 минут, после чего разливаем по бокалам (а лучше - толстостенным глиняным чашкам) и подаем.

глинтвейн

Хорошего вам настроения!

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Вкусные новостиновогодние рецептынапиткигранатовый глинтвейнкулинария
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