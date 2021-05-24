Жареные креветки в медово чесночном соусе

В этом предельно простом рецепте я покажу, как быстро приготовить жареные креветки. Жарить мы их будем в обыкновенной сковороде, а потом глазируем в медово-чесночном соусе. Получится очень вкусно!

=== Для рецепта Вам понадобится ===

Креветки – 0.5 кг;

Сливочное масло – 50гр;

Растительное масло;

Чеснок – 5 зуб;

Мёд – 3 ст.л;

Лайм – 2 шт;

Петрушка;

Свежемолотый перец;

Соль;

=== Приготовление ===

Креветки очищаем от хитинового панциря. Извлекаем кишечную вену. Промываем их под холодной проточной водой.

5 зубчиков чеснока мелко нарезаем. У одного лайма отрезаем 1/3 часть, второй лайм разрезаем на дольки, их мы будем использовать для подачи. Произвольно нарезаем петрушку.

Ставим сковороду на средний огонь. Выкладываем в неё сливочное масло. Сразу же добавляем немного растительного, чтобы сливочное не начало подгорать. Когда масло растопится добавляем чеснок и обжариваем его, пока он слегка не подрумянится.

Затем включаем огонь на максимум. Выкладываем в сковороду креветки. Помешивая обжариваем их с чесноком на протяжении 1 минуты и извлекаем креветки из сковороды.

Убавляем огонь до минимального. В оставшееся масло с чесноком добавляем мёд, сок лайма, его получится приблизительно 1 столовая ложка, соль и свежемолотый перец.

Помешивая продолжаем готовить соус на медленном огне, пока он немного не загустеет.

Когда соус загустеет помещаем креветки обратно в сковороду и перемешиваем их, чтобы глазировать каждую в медово чесночном, очень ароматном соусе.

Для сервировки выкладываем обжаренные креветки в центр блюда. Дополняем их несколькими дольками лайма. Сверху украшаем небольшим количеством петрушки. Приятного аппетита!