БУДЕТ ВКУСНО!

130 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо за интересные рецепты, надо попробовать их приготовить!!!Как быстро и вкус...
  • Тамара Аристархова
    Большое спасибо за Прекрасные/ Вкусные рецепты! ! !15 рецептов самых...
  • Любовь Малова
    Морковь и шафран в дюшбара никто не кладет,это автор что то попутал.Кладут сары-кек,но никак не шафран. Дюшбара долж...Ароматное, вкусно...

Жареные креветки в медово чесночном соусе

Жареные креветки в медово чесночном соусе - YouTube

В этом предельно простом рецепте я покажу, как быстро приготовить жареные креветки. Жарить мы их будем в обыкновенной сковороде, а потом глазируем в медово-чесночном соусе. Получится очень вкусно!

=== Для рецепта Вам понадобится ===

Креветки – 0.5 кг;

Сливочное масло – 50гр;

Растительное масло;

Чеснок – 5 зуб;

Мёд – 3 ст.л;

Лайм – 2 шт;

Петрушка;

Свежемолотый перец;

Соль;

=== Приготовление ===

Креветки очищаем от хитинового панциря. Извлекаем кишечную вену. Промываем их под холодной проточной водой.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

5 зубчиков чеснока мелко нарезаем. У одного лайма отрезаем 1/3 часть, второй лайм разрезаем на дольки, их мы будем использовать для подачи. Произвольно нарезаем петрушку.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Ставим сковороду на средний огонь. Выкладываем в неё сливочное масло. Сразу же добавляем немного растительного, чтобы сливочное не начало подгорать. Когда масло растопится добавляем чеснок и обжариваем его, пока он слегка не подрумянится.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Затем включаем огонь на максимум. Выкладываем в сковороду креветки. Помешивая обжариваем их с чесноком на протяжении 1 минуты и извлекаем креветки из сковороды.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Убавляем огонь до минимального. В оставшееся масло с чесноком добавляем мёд, сок лайма, его получится приблизительно 1 столовая ложка, соль и свежемолотый перец.

Помешивая продолжаем готовить соус на медленном огне, пока он немного не загустеет.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Когда соус загустеет помещаем креветки обратно в сковороду и перемешиваем их, чтобы глазировать каждую в медово чесночном, очень ароматном соусе.

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Для сервировки выкладываем обжаренные креветки в центр блюда. Дополняем их несколькими дольками лайма. Сверху украшаем небольшим количеством петрушки. Приятного аппетита!

Жареные креветки в медово чесночном соусе Видео рецепт, Креветки, Видео, Длиннопост, Видеоблог, Кулинария

Ссылка на первоисточник
закуски
Обсудить
Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приг...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приг...

Читать
Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Голубцы из савойской капусты
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Голубцы из савойской капусты

Наша кухня. Спецвыпуск №5 май 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Наша кухня. Спецвыпуск №5 май 2021

Кекс с вишней и маком
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Кекс с вишней и маком

Запеканка из молодой капусты с грибами
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Запеканка из молодой капусты с грибами

Огурцы + помидоры: вражда или дружба? И как правильно выбирать эти овощи?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Огурцы + помидоры: вражда или дружба? И как правильно выбирать эти овощи?

Давно не покупаю кухонные полотенца. Всего 3 минуты и они чистые, пахнут свежестью: показываю простой способ восстановления
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Давно не покупаю кухонные полотенца. Всего 3 минуты и они чистые, пахнут свежестью: показываю простой способ восстановления

Одно удобрение "завалит" огород томатами — секретная добавка дает урожай в 95%
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Одно удобрение "завалит" огород томатами — секретная добавка дает урожай в 95%

Самый яркий салат на каждый день: натираем свеклу, капусту и морковь
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Самый яркий салат на каждый день: натираем свеклу, капусту и морковь

Готовим полезные конфеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Готовим полезные конфеты

Открыла для себя новый рецепт салата с жареными крабовыми палочками (едят даже те, кто их нелюбит)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Открыла для себя новый рецепт салата с жареными крабовыми палочками (едят даже те, кто их нелюбит)

Маша Трауб, Олег Рой, Мария Метлицкая и Вадим Панов будут готовить блюда из классической литературы на проекте #ЛитКухня
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

Маша Трауб, Олег Рой, Мария Метлицкая и Вадим Панов будут готовить блюда из классической литературы на проекте #ЛитКухня

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Салат с копченой курицей и фасолью
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Салат с копченой курицей и фасолью

Шоколадная королевская ватрушка
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шоколадная королевская ватрушка

Кишечную палочку нашли в сливочном масле нижегородского производителя
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Кишечную палочку нашли в сливочном масле нижегородского производителя

На набережной канала Грибоедова открыли ресторан Nino. Там подают грузинские блюда и еду из других стран: от Греции до Ближнего Востока
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На набережной канала Грибоедова открыли ресторан Nino. Там подают грузинские блюда и еду из других стран: от Греции до Ближнего Востока

Меренговый рулет с домашней "Рикоттой"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Меренговый рулет с домашней "Рикоттой"

Фаршированные перцы в сметанном соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Фаршированные перцы в сметанном соусе

Сырники в мультиварке
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Сырники в мультиварке

Овощи гриль для барбекю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Овощи гриль для барбекю

Смешиваем капусту и огурцы, но салат воспринимают как новый. Хитрость в заправке из сметаны с горчицей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем капусту и огурцы, но салат воспринимают как новый. Хитрость в заправке из сметаны с горчицей

1
Крем-суп из овощей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Крем-суп из овощей

Добавляем в блюда лимон: даем новый вкус обычной еде
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Добавляем в блюда лимон: даем новый вкус обычной еде

1
Рулетики из лаваша с колбаской и сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Рулетики из лаваша с колбаской и сыром

Дача без холодильника: как сохранить скоропортящиеся продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Дача без холодильника: как сохранить скоропортящиеся продукты

«Попробуйте вкус русской земли». Как в Краснодарском крае делают вино по швейцарским стандартам
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

«Попробуйте вкус русской земли». Как в Краснодарском крае делают вино по швейцарским стандартам

Казахстан сможет ввезти из ЕАЭС 134,4 тыс. тонн сахара – МТИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Казахстан сможет ввезти из ЕАЭС 134,4 тыс. тонн сахара – МТИ

Клубничный десерт без выпечки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Клубничный десерт без выпечки

4 рецепта классических ньокки на завтрак, обед, ужин и десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

4 рецепта классических ньокки на завтрак, обед, ужин и десерт

Пышные пирожки из творога
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пышные пирожки из творога

Рыбный омлет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Рыбный омлет

Чем заменить маскарпоне в тирамису
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Чем заменить маскарпоне в тирамису

Сахарно-масляный пирог со сливками
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Сахарно-масляный пирог со сливками

Полезный бекон: жарим без жира
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Полезный бекон: жарим без жира

Суп-пюре из брокколи с гренками
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Суп-пюре из брокколи с гренками

Пампушки из сдобного теста с чесноком
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Пампушки из сдобного теста с чесноком

Тушим мясо на обычной плите так, что потом его даже не нужно резать, а можно разделять руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Тушим мясо на обычной плите так, что потом его даже не нужно резать, а можно разделять руками

Лайфхак с крышкой от растительного масла
Материал, выбранный редакторами МиртесенУголок хозяйки

Лайфхак с крышкой от растительного масла

1
Конвертики из лаваша с начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Конвертики из лаваша с начинкой

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара

Луковый суп-пюре
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Луковый суп-пюре

Старая сковородка стала печь лучше новой: восстановили за час лимонной кислотой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Старая сковородка стала печь лучше новой: восстановили за час лимонной кислотой

Картина дня

наверх