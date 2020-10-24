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Так макароны вы еще точно не готовили. Понравится всем

Просмотр фильма, сериала или спортивного матча отлично дополняют всевозможные снеки, самые популярные из которых, пожалуй, чипсы. Если их под рукой не оказалось, а похрустеть чем-нибудь все-таки очень хочется, можно сделать вот такие вкусные, быстрые и простые чипсы из макарон. Еще такой снек наверняка придется по вкусу детям и сможет заменить картофельные чипсы из магазина.

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Вам потребуется:

  • макароны — 250 г;
  • соль;
  • растительное масло;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • специи

И сначала нужно приготовить макароны, форму можно взять любую. Варить до полной готовности их не нужно, состояния аль дэнтэ вполне достаточно. Обычно для этого требуется 5-7 минут в кипящей воде. В воду также добавляем соль и растительное масло. Готовые макароны перекладываем в дуршлаг и даем им хорошо стечь.

Так макароны вы еще точно не готовили. Понравится всем

Далее добавляем к макаронам кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем, чтобы каждая из макарон была хорошо в нем обвалена.

Так макароны вы еще точно не готовили. Понравится всем

Теперь отправляем макароны жариться в кипящем масле. Масла должно быть достаточно, чтобы получился своего рода фритюр. Засыпаем макароны с небольшим перерывом, а не одной партией, чтобы они не слиплись. Обжаренные макароны можно выложить на бумагу, чтобы масло с них немного стекло.

Так макароны вы еще точно не готовили. Понравится всем

Пока все доготавливается, можно подготовить специи.

Это может быть смесь ваших любимых специй, например, в нашем случае это гарам масала, паприка и острая паприка. Хорошенько все перемешиваем и чипсы готовы!

Так макароны вы еще точно не готовили. Понравится всем

А ниже вы можете посмотреть подробный видео рецепт вкусных и хрустящих чипсов из макарон.

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закуски
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