Картофельная улитка

Как и вы все, я тоже в последнюю неделю перед Новым годом нахожусь в поисках новых форм и технологий подачи новогодних блюд . Сегодня решил вам показать один из новых способов подачи картофельного гарнира. Гарнир получился очень вкусным и я с чистой совестью предлагаю его вам.

Первым делом собираем продукты для нашего гарнира:

1 килограмм разваристой картошки

1 кг шпината

3 желтка яиц

150 гр. муки

1 средняя луковица

1 чили

2-3 зубчика чеснока

Первым делом ставим отваривать картошку в подсоленной воде. Подготовим овощи.

Займемся шпинатом.

На растительном масле даем немного пропотеть чесночку с мелко нарезанным чили и луку. Затем к ним присоединим шпинат и оставим их коротко вместе подогреться.

Отваренную картошку освобождаем от кожуры

Горячею картошку пропускаем через пресс или толчем

Затем добавляем желтки, муку, перец , соль и чуток муската.

Все эту массу равномерно распределяем по пищевой пленке.

На картошку выкладываем шпинат.

и стараемся все это завернуть в рулет

У меня это несильно правильно получилось но времени переделывать уже не было. Возьмите по-тоньше слой шпината.

Затем аккуратно ножом нарезаем порционные кусочки и обжариваем с двух сторон на растительном масле в сковородке .

вот так

дальше они очень подходят к рыбе, мясу, да и просто без ничего.



Я их подавал к рыбе.

С наступающим Новым годом ! Ovimu.