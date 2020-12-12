Картофельная улитка

Как и вы все, я тоже в последнюю неделю перед Новым годом нахожусь в поисках новых форм и технологий подачи новогодних блюд . Сегодня решил вам показать один из новых способов подачи картофельного гарнира. Гарнир получился очень вкусным и я с чистой совестью предлагаю его вам.
Первым делом собираем продукты для нашего гарнира:
1 килограмм разваристой картошки
1 кг шпината
3 желтка яиц
150 гр. муки
1 средняя луковица
1 чили
2-3 зубчика чеснока
Первым делом ставим отваривать картошку в подсоленной воде. Подготовим овощи.
Займемся шпинатом.
На растительном масле даем немного пропотеть чесночку с мелко нарезанным чили и луку. Затем к ним присоединим шпинат и оставим их коротко вместе подогреться.
Отваренную картошку освобождаем от кожуры
Горячею картошку пропускаем через пресс или толчем
Затем добавляем желтки, муку, перец , соль и чуток муската.
Все эту массу равномерно распределяем по пищевой пленке.
На картошку выкладываем шпинат.
и стараемся все это завернуть в рулет
У меня это несильно правильно получилось но времени переделывать уже не было. Возьмите по-тоньше слой шпината.
Затем аккуратно ножом нарезаем порционные кусочки и обжариваем с двух сторон на растительном масле в сковородке .
вот так
дальше они очень подходят к рыбе, мясу, да и просто без ничего.
Я их подавал к рыбе.
С наступающим Новым годом ! Ovimu.
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