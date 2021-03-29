Рулет из лаваша в греческом стиле, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусной закуски для все семи! Выглядит такое блюдо очень аппетитно, оно придаст шарма вашему столу. Сделать это блюдо достаточно просто, главное — следовать рецептуре.

Ингредиенты

круглый лаваш — 2 шт.

куриное филе — 300 г.

красная луковица — 1/2 шт.

черные маслины — 1 ст.л.

фета — 60 г.

салатные листья — 6 шт.

cоус дзадзыки — 4 ст.л.

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