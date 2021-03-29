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Рулет из лаваша в греческом стиле

Рулет из лаваша в греческом стиле

Рулет из лаваша в греческом стиле, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусной закуски для все семи! Выглядит такое блюдо очень аппетитно, оно придаст шарма вашему столу. Сделать это блюдо достаточно просто, главное — следовать рецептуре.

Ингредиенты

Шаги

  1. Солим и перчим куриное филе, разогреваем немного растительного масла и жарим филе на сковороде до готовности.

    Рулет из лаваша в греческом стиле

  2. Перекладываем на доску и даем остыть.

  3. Нарезаем лук и маслины на тонкие слайсы, фету — кубиками.

  4. Филе нарезаем на слайсы, лаваш смазываем соусом дзадзыки и выкладываем на каждый по три листа салата, половинку от курицы, феты и маслин с луком.

    Рулет из лаваша в греческом стиле

  5. Сворачиваем в рулетики.

 

 

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