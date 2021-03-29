Рулет из лаваша в греческом стиле, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусной закуски для все семи! Выглядит такое блюдо очень аппетитно, оно придаст шарма вашему столу. Сделать это блюдо достаточно просто, главное — следовать рецептуре.
Ингредиенты
Шаги
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Солим и перчим куриное филе, разогреваем немного растительного масла и жарим филе на сковороде до готовности.
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Перекладываем на доску и даем остыть.
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Нарезаем лук и маслины на тонкие слайсы, фету — кубиками.
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Филе нарезаем на слайсы, лаваш смазываем соусом дзадзыки и выкладываем на каждый по три листа салата, половинку от курицы, феты и маслин с луком.
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Сворачиваем в рулетики.
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