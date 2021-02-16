Соленое сало в тузлуке - вкусное, как у дедушки

Мой папа был родом со Смоленщины. Готовил он очень вкусно, но только то, что сам очень любил. Особенно ему удавались холодец, заливная рыба, соленое сало и рулет из свиной головы. Пока я жила в родительском доме, мне был знаком только один способ засолки сала — в тузлуке.

Но когда я вышла замуж, мой муж (он родом из Сибири, из Кемеровской области) научил меня другому (сухому) способу засолки. Но сегодня — сало соленое в тузлуке, любимый рецепт моего папы. Все, как папа научил! Готовим!

Ингредиенты

сало свиное — 2 кг

чеснок — 5 зубчиков

лавровый лист — 5 шт.

Для тузлука:

вода — 1 л

соль крупного помола — 1 стакан

лавровый лист — 5 шт.

перец черный горошком — 10 шт.

чеснок — 5 зубчиков

Приготовление

Варим тузлук.

В кастрюлю засыпаем соль, добавляем лавровый лист, чеснок и черный перец. Заливаем водой, даем закипеть, затем варим на медленном огне около получаса. Остужаем.

Сало для засолки должно быть белого цвета, с небольшой мясной прослойкой, шкурка – мягкой.

Можно проверить (папа научил), подходит ли сало для засолки, проткнув его ножом. Если нож входит в сало без затруднений, то сало подходящее.

Сало нарезаем кусками такого размера, чтобы они свободно проходили в горлышко банки.

В сухую и чистую банку (у меня банка с широким горлышком) укладываем куски сала слоями. В образовавшиеся пустоты раскладываем лавровый лист и зубчики чеснока. Заливаем остывшим тузлуком. Сверху устанавливаем небольшой (!) гнет, чтобы верхние куски сала были в рассоле. После этого неплотно прикрываем банку крышкой или сложенной в несколько слоев марлей. Оставляем банку с салом на столе при комнатной температуре на сутки. Затем можно поставить банку в холодильник. Я начинаю солить сало ближе к зиме и банку ставлю в шкаф (темное место) на лоджии. Всего на засолку сала уходит 6-7 дней.

По окончании засолки сало достаем, обсушиваем бумажными салфетками и обваливаем в любимых специях. Одну часть сала я обваляла в смеси сладкой копченой паприки и острого красного перца.

Вторую часть обваляла в смеси черного перца и кориандра. Затем каждый кусок сала заворачиваем в фольгу или пищевую пленку и убираем в морозилку (можно хранить и в холодильнике).

Перед подачей, чтобы полностью раскрыть вкус, нарезаем сало ломтиками как можно тоньше (удобно резать подмороженное сало).

Мне кажется, что соленое в тузлуке сало отличается от соленого сухим способом более нежным вкусом, мягкостью и аппетитным ароматом. Угощайтесь!