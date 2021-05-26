В моем гардеробе есть белые джинсы, по которым я определяю свое внешнее состояние. Дело в том, что они плохо тянутся. Поэтому, если я за зиму поправилась, джинсы не налезут. С этой проблемой предпочитаю справиться с помощью специальной диеты. На завтрак ем всё, что хочу, а на ужин — салат с сырыми шампиньонами и овощами.

Многие брезгуют есть шампиньоны в сыром виде. Но ведь если их правильно обработать, то пользы получите намного больше. Салат с сырыми шампиньонами — настоящая витаминная бомба. Этот рецепт обязательно сохранят те, кто стремится к стройности.

Ингредиенты

Шампиньоны4–5 шт.

Сельдерей40 г

Помидор2–3 шт.

Огурцы1 шт.

Лимон20 г

Кунжут5 г

Оливковое маслопо вкусу

Сольпо вкусу

Приготовление

Шампиньоны промойте под проточной водой, просушите их. Удалите кожуру с шапочек. Нарежьте грибы слайсами. Чем тоньше, тем лучше. Сельдерей и огурец нарежьте палочками, а помидоры — дольками. Выложите овощи и грибы на плоское блюдо. Смешивать необязательно. Полейте продукты сначала лимонным соком, потом оливковым маслом. По вкусу посыпьте их солью (лично я не использую) и кунжутом.

Диетический салат с сырыми шампиньонами и овощами готов. Если вы строго ограничиваете себя в еде, от оливкового масла тоже можете отказаться.

Но мне без него и кусок в горло не лезет. Вот таким салатом я ужинаю, когда хочу влезть в любимые джинсы. А как выглядит ваш ужин на диете? Делитесь опытом!