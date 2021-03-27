Вкуснятина с необычной подачей: булочки на пару с заварным кремом

Неимоверно мягкие и нежные булочки на пару с заварным кремом станут любимым лакомством для сластен. Отлично подойдут они как для обычного чаепития, так и для детского праздника. Сделать такие самостоятельно не составит особого труда. Плюсом является и то, что крем можно приготовить заранее.
Для крема:
- молоко — 200 мл
- масло сливочное — 20 г
- сахар — 1 ст. ложка с горкой
- крахмал — 1 ст. ложка без горки
- яичные желтки — 2 шт.
- ванилин — по желанию
Для теста:
- мука — 260 г
- сахар — 1 ст. ложка без горки
- соль — 1/2 ч. ложки
- молоко — 160 мл
- дрожжи сухие — 3 г
- разрыхлитель — 4 г
- масло растительное — 1 десертная ложка
Отсоединяем желтки от белков, а затем взбиваем с сахаром до однородности. В кастрюлю отправляем сливочное масло, заливаем молоком и томим на медленном огне до полного растворения.
Соединяем молоко с яичной массой и хорошо перемешиваем. Вводим крахмал и снова перемешиваем до однородности.
Получившуюся массу отправляем обратно в кастрюлю, по желанию добавляем ванилин и варим на медленном огне до загустения.
Даем крему остыть, перекладываем в герметичную емкость и отправляем в морозилку на 20 минут. Затем достаем, делим на 8 частей, формируем шарики и отправляем обратно в морозилку не менее чем на 3 часа.
Добавляем в муку соль и сахар и хорошо перемешиваем. Затем добавляем дрожжи, разрыхлитель и теплое молоко. Начинаем размешивать тесто при помощи лопатки, а затем переходим к замесу руками. К сформированному тесту добавляем растительное масло и снова вымешиваем. Так тесто станет более гладким и эластичным.
Делим тесто на 8 частей, скатываем в колобки и помещаем под пленку.
Каждый колобок распластываем или раскатываем в блинчик диаметром около 10 см, затем помещаем внутрь шарик из крема и запечатываем.
Вырезаем круги из пергаментной бумаги и размещаем на них заготовки булочек. По желанию добавляем ушки и носик, просто скатав маленькие горошинки из теста. Помещаем будущие булочки в пароварку с горячей водой и накрываем крышкой. Даем им настояться и слегка подойти. Затем зажигаем огонь, даем воде закипеть и готовим в течение 12 минут с еле-еле приоткрытой крышкой. Огонь должен быть между сильным и умеренным. Важно после отключения пароварки не открывать крышку еще в течение 5 минут.
Достаем булочки из пароварки, даем им остыть, а затем украшаем шоколадным топпингом и подаем к столу.
Больше подробностей, касающихся приготовления булочек с кремом на пару, в видео ниже:
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