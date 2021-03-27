Вкуснятина с необычной подачей: булочки на пару с заварным кремом

Неимоверно мягкие и нежные булочки на пару с заварным кремом станут любимым лакомством для сластен. Отлично подойдут они как для обычного чаепития, так и для детского праздника. Сделать такие самостоятельно не составит особого труда. Плюсом является и то, что крем можно приготовить заранее.

Для крема:

молоко — 200 мл

масло сливочное — 20 г

сахар — 1 ст. ложка с горкой

крахмал — 1 ст. ложка без горки

яичные желтки — 2 шт.

ванилин — по желанию

Для теста:

мука — 260 г

сахар — 1 ст. ложка без горки

соль — 1/2 ч. ложки

молоко — 160 мл

дрожжи сухие — 3 г

разрыхлитель — 4 г

масло растительное — 1 десертная ложка

Отсоединяем желтки от белков, а затем взбиваем с сахаром до однородности. В кастрюлю отправляем сливочное масло, заливаем молоком и томим на медленном огне до полного растворения.

Соединяем молоко с яичной массой и хорошо перемешиваем. Вводим крахмал и снова перемешиваем до однородности.

Получившуюся массу отправляем обратно в кастрюлю, по желанию добавляем ванилин и варим на медленном огне до загустения.

Даем крему остыть, перекладываем в герметичную емкость и отправляем в морозилку на 20 минут. Затем достаем, делим на 8 частей, формируем шарики и отправляем обратно в морозилку не менее чем на 3 часа.

Добавляем в муку соль и сахар и хорошо перемешиваем. Затем добавляем дрожжи, разрыхлитель и теплое молоко. Начинаем размешивать тесто при помощи лопатки, а затем переходим к замесу руками. К сформированному тесту добавляем растительное масло и снова вымешиваем. Так тесто станет более гладким и эластичным.

Делим тесто на 8 частей, скатываем в колобки и помещаем под пленку.

Каждый колобок распластываем или раскатываем в блинчик диаметром около 10 см, затем помещаем внутрь шарик из крема и запечатываем.

Вырезаем круги из пергаментной бумаги и размещаем на них заготовки булочек. По желанию добавляем ушки и носик, просто скатав маленькие горошинки из теста. Помещаем будущие булочки в пароварку с горячей водой и накрываем крышкой. Даем им настояться и слегка подойти. Затем зажигаем огонь, даем воде закипеть и готовим в течение 12 минут с еле-еле приоткрытой крышкой. Огонь должен быть между сильным и умеренным. Важно после отключения пароварки не открывать крышку еще в течение 5 минут.

Достаем булочки из пароварки, даем им остыть, а затем украшаем шоколадным топпингом и подаем к столу.

Больше подробностей, касающихся приготовления булочек с кремом на пару, в видео ниже: