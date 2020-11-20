ОПИСАНИЕ
Жаркоп — это рагу по-узбекски. Сытное, ароматное блюдо, очень подходящее для холодного времени года.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основное
|400 г
|500 г
|2 шт.
|1 шт.
|2 шт.
|1 шт.
|2 зубчика
|½ ч. л.
|по вкусу
|1 шт.
|250 мл
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Картофель очистить, нарезать «чесночком» и обжарить во фритюре.
ШАГ 2/7
Мясо нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой. Помидоры обдать кипятком и очистить от кожицы. Лук обжарить до золотистого цвета, затем добавить мясо, перемешать и обжаривать минут 5.
ШАГ 3/7
Добавить морковь и растертую зиру, потушить минут 5.
ШАГ 4/7
Добавить перец болгарский.
ШАГ 5/7
Затем — нарезанные кусочками помидоры и измельченный чеснок. Острый перец целиком положить на картофель. Перемешать, вылить бульон и тушить при медленном кипении 20 минут.
ШАГ 6/7
Выложить картофель, поперчить черным свежемолотым перцем. Доведите до кипения и готовьте еще 10 минут.
ШАГ 7/7
Подавайте, посыпав зеленью.
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