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Жаркоп

Жаркоп

Жаркоп

ОПИСАНИЕ

Жаркоп — это рагу по-узбекски. Сытное, ароматное блюдо, очень подходящее для холодного времени года.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

 400 г
500 г
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 зубчика
½ ч. л.
по вкусу
1 шт.
250 мл

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Жаркоп

Картофель очистить, нарезать «чесночком» и обжарить во фритюре.

ШАГ 2/7

Жаркоп

Мясо нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой. Помидоры обдать кипятком и очистить от кожицы. Лук обжарить до золотистого цвета, затем добавить мясо, перемешать и обжаривать минут 5.

ШАГ 3/7

Жаркоп

Добавить морковь и растертую зиру, потушить минут 5.

ШАГ 4/7

Жаркоп

Добавить перец болгарский.

ШАГ 5/7

Жаркоп

Затем — нарезанные кусочками помидоры и измельченный чеснок. Острый перец целиком положить на картофель. Перемешать, вылить бульон и тушить при медленном кипении 20 минут.

ШАГ 6/7

Жаркоп

Выложить картофель, поперчить черным свежемолотым перцем. Доведите до кипения и готовьте еще 10 минут.

ШАГ 7/7

Жаркоп

Подавайте, посыпав зеленью.

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