ОПИСАНИЕ

Жаркоп — это рагу по-узбекски. Сытное, ароматное блюдо, очень подходящее для холодного времени года.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

мясо 400 г картофель 500 г лук белый 2 шт. морковь 1 шт. помидоры 2 шт. перец болгарский красный 1 шт. чеснок 2 зубчика зира ½ ч. л. перец черный свежемолотый по вкусу перец красный острый 1 шт. бульон 250 мл

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Картофель очистить, нарезать «чесночком» и обжарить во фритюре.

ШАГ 2/7

Мясо нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой. Помидоры обдать кипятком и очистить от кожицы. Лук обжарить до золотистого цвета, затем добавить мясо, перемешать и обжаривать минут 5.

ШАГ 3/7

Добавить морковь и растертую зиру, потушить минут 5.

ШАГ 4/7

Добавить перец болгарский.

ШАГ 5/7

Затем — нарезанные кусочками помидоры и измельченный чеснок. Острый перец целиком положить на картофель. Перемешать, вылить бульон и тушить при медленном кипении 20 минут.

ШАГ 6/7

Выложить картофель, поперчить черным свежемолотым перцем. Доведите до кипения и готовьте еще 10 минут.

ШАГ 7/7

Подавайте, посыпав зеленью.