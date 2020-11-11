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«Пассажирский» – вкусный салат времён СССР (по легенде его подавали в вагонах-ресторанах)

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Я нашла этот рецепт в стареньком журнале, там же прилагалась история о том, что Пассажирский салат придуман в 60-х годах для подачи в вагонах-ресторанах на железной дороге. Правда или нет, не знаю, но салатик действительно вкусный, а ещё сытный и питательный. Состав очень простой и доступный, но подать можно и к праздничному столу, уверена, он будет иметь успех у гостей.

Ингредиенты:

  • печень куриная или говяжья – 400 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • огурцы соленые – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 2 ст.л.
  • майонез – для заправки
  • соль, перец – по вкусу

ингредиенты

Рецепт приготовления салата Пассажирский:

Печень обваливаем в муке и обжариваем на сливочном масле с двух сторон до полной готовности. Оставляем остывать.

печень в муке

Лук нарезаем тонкими полукольцами, морковь трем на терке.

лук и морковь

Лук с морковкой пассеруем в небольшом количестве масла до мягкости. Также даем остыть.

обжарить

Тем временем соленые огурцы нарезаем небольшой соломкой.

огурцы

Остывшую печень тоже режем соломкой.

печень соломкой

В глубокой миске соединяем овощи, огурцы и печень. Добавляем небольшое количество майонеза.

салат

Салат хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

майонез

Пассажирский салат готов! Можно подавать к столу.

салат пассажирский с печенью

Приятного аппетита!

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