«Пассажирский» – вкусный салат времён СССР (по легенде его подавали в вагонах-ресторанах)

Я нашла этот рецепт в стареньком журнале, там же прилагалась история о том, что Пассажирский салат придуман в 60-х годах для подачи в вагонах-ресторанах на железной дороге. Правда или нет, не знаю, но салатик действительно вкусный, а ещё сытный и питательный. Состав очень простой и доступный, но подать можно и к праздничному столу, уверена, он будет иметь успех у гостей.

Ингредиенты:

печень куриная или говяжья – 400 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

огурцы соленые – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

сливочное масло – 2 ст.л.

майонез – для заправки

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления салата Пассажирский:

Печень обваливаем в муке и обжариваем на сливочном масле с двух сторон до полной готовности. Оставляем остывать.

Лук нарезаем тонкими полукольцами, морковь трем на терке.

Лук с морковкой пассеруем в небольшом количестве масла до мягкости. Также даем остыть.

Тем временем соленые огурцы нарезаем небольшой соломкой.

Остывшую печень тоже режем соломкой.

В глубокой миске соединяем овощи, огурцы и печень. Добавляем небольшое количество майонеза.

Салат хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Пассажирский салат готов! Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!