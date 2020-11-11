«Пассажирский» – вкусный салат времён СССР (по легенде его подавали в вагонах-ресторанах)

Я нашла этот рецепт в стареньком журнале, там же прилагалась история о том, что Пассажирский салат придуман в 60-х годах для подачи в вагонах-ресторанах на железной дороге. Правда или нет, не знаю, но салатик действительно вкусный, а ещё сытный и питательный. Состав очень простой и доступный, но подать можно и к праздничному столу, уверена, он будет иметь успех у гостей.
Ингредиенты:
- печень куриная или говяжья – 400 г
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- огурцы соленые – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- сливочное масло – 2 ст.л.
- майонез – для заправки
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления салата Пассажирский:
Печень обваливаем в муке и обжариваем на сливочном масле с двух сторон до полной готовности. Оставляем остывать.
Лук нарезаем тонкими полукольцами, морковь трем на терке.
Лук с морковкой пассеруем в небольшом количестве масла до мягкости. Также даем остыть.
Тем временем соленые огурцы нарезаем небольшой соломкой.
Остывшую печень тоже режем соломкой.
В глубокой миске соединяем овощи, огурцы и печень. Добавляем небольшое количество майонеза.
Салат хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
Пассажирский салат готов! Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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