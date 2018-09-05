Рецепты приготовления вкусного маринованного чеснока

Чеснок полезен, но пугает и отталкивает своим специфическим запахом, остающимся после употребления его в пищу. Эту проблему можно решить, если продукт есть не свежим, а маринованным. Из статьи вы узнаете несколько простых рецептов маринования.
Основной ингредиент: выбор
Для маринования подходит полностью созревший чеснок: старый будет после приготовления иметь неприятную вялую и мягкую консистенцию, а молодой не пропитается маринадом, и в итоге вкус получится не таким насыщенным, как хотелось бы. Хотя для маринования головками подходят как раз немного не доспевшие экземпляры.
Мариновать чеснок можно как отдельными зубчиками, так и целыми головками в шелухе. Другой вариант – чесночные стрелки, которые тоже готовятся, причём иногда даже с семенными коробочками. Всё зависит от ваших вкусовых предпочтений и ингредиентов в наличии.
Варианты маринования
Как же приготовить вкусный маринованный чеснок? Рассмотрим разные способы.
Способ первый
Этот рецепт классический и несложный. Потребуются такие продукты:
- 900-1000 граммов зрелого чеснока;
- полторы столовых ложки соли (желательно крупного помола);
- три-четыре укропных зонтика;
- литр воды;
- треть стакана сахарного песка (если любите покислее, добавляйте четверть);
- пять столовых ложек девятипроцентного уксуса.
Описание:
- Чеснок очищайте, делите на зубчики, обдавайте кипятком для устранения излишней горечи, а потом помещайте в холодную воду, чтобы сохранить структуру и хруст.
- Подготавливайте маринад. Воду налейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Сразу же всыпайте сахар с солью, кладите укропные зонтики, добавляйте уксус. Доводите жидкость до кипения, варите минуту.
- Чесночные дольки раскладывайте по предварительно простерилизованным банкам, после чего вливайте в них кипящий маринад.
- Теперь можно или закатывать чесночную закуску на зиму ключом, или закрывать банки обычными крышками и пробовать блюдо через сутки после полного остывания. Закатанные ёмкости переворачивайте и до охлаждения оставляйте укутанными в тёплом месте.
Способ второй
Чтобы чеснок получился после маринования не только вкусным, но и красивым и ярким, добавляйте свёклу. Список компонентов будет таким:
- двадцать головок чеснока средних размеров;
- три стакана воды;
- полстакана столового уксуса;
- одна спелая большая свёкла;
- столовая ложка сахара (если сорт свеклы сладкий, можно обойтись без этого ингредиента);
- две полных столовых ложки поваренной соли;
- любая зелень, например, петрушка, кинза, листья хрена, базилик;
- по желанию пряности: гвоздика, имбирь, кориандр.
Алгоритм действий:
- Подготавливайте чеснок со свёклой. Чеснок очищайте, делите на зубчики. Свёклу также нужно чистить и резать любым способом: дольками, соломкой или кружочками.
- Стерилизуйте баночки любым привычным методом, сразу укладывайте на их дно предварительно вымытую свежую зелень (можно даже пучками) и пряности.
- Чеснок побланшируйте минуту в кипятке, тоже раскладывайте по ёмкостям вместе с порезанной свёклой.
- Займитесь маринадом. В воде растворяйте сахар с уксусом и солью, эту смесь кипятите.
- Только что сваренным и снятым с плиты маринадом заливайте ингредиенты, заполняя банки до горлышек.
- Закатывайте баночки и убирайте перевёрнутыми в тепло до остывания.
Способ третий
Если вы хотите сделать закуску быстро и без лишних усилий, то подойдёт такой вариант. Подготовьте нужные компоненты:
- килограмм чеснока (подходит молодой);
- сто миллилитров столового 9%-ного уксуса;
- литр воды;
- две столовых ложки поваренной крупной соли;
- четыре-пять столовых ложек сахарного песка.
Приготовление пошагово:
- Чеснок будет мариноваться головками, но их всё равно следует подготовить. Верхний слой шелухи снимается, а нижний остаётся на месте. Сухие палки в серединах почти полностью срезаются (можно оставлять по сантиметру).
- Кипятите в любой ёмкости воду, на пару минут погружайте в неё целые чесночные головки для бланширования. Затем вынимайте их и перекладывайте в холодную воду для придания готовой закуске приятного хруста при откусывании. После этого можно чеснок раскладывать по чистым банкам (стерилизовать их необязательно, так как закатываться на зиму данная закуска не будет).
- Делайте рассол: доводите до кипения воду (литр, как указано в рецептуре), растворяйте в ней соль с сахаром и вливайте уксус.
- Спустя минуту кипения маринада разливайте его по ёмкостям с уложенными головками. В этот момент можно также по желанию добавлять любые ароматные специи.
- Теперь просто плотно закрывайте баночки, остужайте и на пару дней убирайте в холодильник. В принципе, лёгкая кислинка появится уже спустя сутки, а чем дольше мариновать чеснок, тем насыщеннее будет вкус.
Способ четвёртый
Приготовленный по этому рецепту чеснок очень вкусный, нежный и одновременно пряный. И чтобы сделать его именно таким, используйте следующие продукты из списка:
- килограмм чеснока;
- стакан винного уксуса;
- стакан белого вина (на ваш вкус: сухое, полусладкое, сухое);
- четверть стакана оливкового масла;
- маленький кусочек свежего корня имбиря;
- две или три столовых ложки сахара;
- 1,5 столовых ложки соли.
Процесс приготовления такой:
- Чеснок после очистки разделяйте на дольки. Имбирь чистите от кожуры и любым способом измельчайте, например, нарезайте тонкими слайсами или трите на крупной тёрке. Укладывайте эти подготовленные компоненты в стеклянную ёмкость.
- Для подготовки маринада смешивайте воду с белым вином, сахаром, белым уксусом и солью. Эту смесь доводите до кипения и в течение буквально минуты варите.
- Заливайте имбирь с чесноком маслом, потом маринадом.
- Плотно закрывайте банку, полностью остужайте и отправляйте в холодильник или погреб на несколько суток.
Способ пятый
Попробуйте сделать корейскую закуску. Нужно всего килограмм чеснока, стакан соевого соуса и стакан уксуса. Смешивайте уксус с соевым соусом, а если последний очень солёный, добавляйте небольшое количество воды. Чеснок чистите, укладывайте в банку и заливайте маринадной смесью. Спустя 3-5 дней закуску можно пробовать: она приобретёт яркий и насыщенный вкус, тёмный оттенок.
Маринуйте чеснок разными способами, удивляя домочадцев и гостей интересными закусками.
Свежие комментарии