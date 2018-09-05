Рецепты приготовления вкусного маринованного чеснока

Чеснок полезен, но пугает и отталкивает своим специфическим запахом, остающимся после употребления его в пищу. Эту проблему можно решить, если продукт есть не свежим, а маринованным. Из статьи вы узнаете несколько простых рецептов маринования.

Основной ингредиент: выбор

Для маринования подходит полностью созревший чеснок: старый будет после приготовления иметь неприятную вялую и мягкую консистенцию, а молодой не пропитается маринадом, и в итоге вкус получится не таким насыщенным, как хотелось бы. Хотя для маринования головками подходят как раз немного не доспевшие экземпляры.

Мариновать чеснок можно как отдельными зубчиками, так и целыми головками в шелухе. Другой вариант – чесночные стрелки, которые тоже готовятся, причём иногда даже с семенными коробочками. Всё зависит от ваших вкусовых предпочтений и ингредиентов в наличии.

Варианты маринования

Как же приготовить вкусный маринованный чеснок? Рассмотрим разные способы.

Способ первый

Этот рецепт классический и несложный. Потребуются такие продукты:

900-1000 граммов зрелого чеснока;

полторы столовых ложки соли (желательно крупного помола);

три-четыре укропных зонтика;

литр воды;

треть стакана сахарного песка (если любите покислее, добавляйте четверть);

пять столовых ложек девятипроцентного уксуса.

Описание:

Чеснок очищайте, делите на зубчики, обдавайте кипятком для устранения излишней горечи, а потом помещайте в холодную воду, чтобы сохранить структуру и хруст. Подготавливайте маринад. Воду налейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Сразу же всыпайте сахар с солью, кладите укропные зонтики, добавляйте уксус. Доводите жидкость до кипения, варите минуту. Чесночные дольки раскладывайте по предварительно простерилизованным банкам, после чего вливайте в них кипящий маринад. Теперь можно или закатывать чесночную закуску на зиму ключом, или закрывать банки обычными крышками и пробовать блюдо через сутки после полного остывания. Закатанные ёмкости переворачивайте и до охлаждения оставляйте укутанными в тёплом месте.

Способ второй

Чтобы чеснок получился после маринования не только вкусным, но и красивым и ярким, добавляйте свёклу. Список компонентов будет таким:

двадцать головок чеснока средних размеров;

три стакана воды;

полстакана столового уксуса;

одна спелая большая свёкла;

столовая ложка сахара (если сорт свеклы сладкий, можно обойтись без этого ингредиента);

две полных столовых ложки поваренной соли;

любая зелень, например, петрушка, кинза, листья хрена, базилик;

по желанию пряности: гвоздика, имбирь, кориандр.

Алгоритм действий:

Подготавливайте чеснок со свёклой. Чеснок очищайте, делите на зубчики. Свёклу также нужно чистить и резать любым способом: дольками, соломкой или кружочками. Стерилизуйте баночки любым привычным методом, сразу укладывайте на их дно предварительно вымытую свежую зелень (можно даже пучками) и пряности. Чеснок побланшируйте минуту в кипятке, тоже раскладывайте по ёмкостям вместе с порезанной свёклой. Займитесь маринадом. В воде растворяйте сахар с уксусом и солью, эту смесь кипятите. Только что сваренным и снятым с плиты маринадом заливайте ингредиенты, заполняя банки до горлышек. Закатывайте баночки и убирайте перевёрнутыми в тепло до остывания.

Способ третий

Если вы хотите сделать закуску быстро и без лишних усилий, то подойдёт такой вариант. Подготовьте нужные компоненты:

килограмм чеснока (подходит молодой);

сто миллилитров столового 9%-ного уксуса;

литр воды;

две столовых ложки поваренной крупной соли;

четыре-пять столовых ложек сахарного песка.

Приготовление пошагово:

Чеснок будет мариноваться головками, но их всё равно следует подготовить. Верхний слой шелухи снимается, а нижний остаётся на месте. Сухие палки в серединах почти полностью срезаются (можно оставлять по сантиметру). Кипятите в любой ёмкости воду, на пару минут погружайте в неё целые чесночные головки для бланширования. Затем вынимайте их и перекладывайте в холодную воду для придания готовой закуске приятного хруста при откусывании. После этого можно чеснок раскладывать по чистым банкам (стерилизовать их необязательно, так как закатываться на зиму данная закуска не будет). Делайте рассол: доводите до кипения воду (литр, как указано в рецептуре), растворяйте в ней соль с сахаром и вливайте уксус. Спустя минуту кипения маринада разливайте его по ёмкостям с уложенными головками. В этот момент можно также по желанию добавлять любые ароматные специи. Теперь просто плотно закрывайте баночки, остужайте и на пару дней убирайте в холодильник. В принципе, лёгкая кислинка появится уже спустя сутки, а чем дольше мариновать чеснок, тем насыщеннее будет вкус.

Способ четвёртый

Приготовленный по этому рецепту чеснок очень вкусный, нежный и одновременно пряный. И чтобы сделать его именно таким, используйте следующие продукты из списка:

килограмм чеснока;

стакан винного уксуса;

стакан белого вина (на ваш вкус: сухое, полусладкое, сухое);

четверть стакана оливкового масла;

маленький кусочек свежего корня имбиря;

две или три столовых ложки сахара;

1,5 столовых ложки соли.

Процесс приготовления такой:

Чеснок после очистки разделяйте на дольки. Имбирь чистите от кожуры и любым способом измельчайте, например, нарезайте тонкими слайсами или трите на крупной тёрке. Укладывайте эти подготовленные компоненты в стеклянную ёмкость. Для подготовки маринада смешивайте воду с белым вином, сахаром, белым уксусом и солью. Эту смесь доводите до кипения и в течение буквально минуты варите. Заливайте имбирь с чесноком маслом, потом маринадом. Плотно закрывайте банку, полностью остужайте и отправляйте в холодильник или погреб на несколько суток.

Способ пятый

Попробуйте сделать корейскую закуску. Нужно всего килограмм чеснока, стакан соевого соуса и стакан уксуса. Смешивайте уксус с соевым соусом, а если последний очень солёный, добавляйте небольшое количество воды. Чеснок чистите, укладывайте в банку и заливайте маринадной смесью. Спустя 3-5 дней закуску можно пробовать: она приобретёт яркий и насыщенный вкус, тёмный оттенок.

Маринуйте чеснок разными способами, удивляя домочадцев и гостей интересными закусками.

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