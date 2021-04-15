Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Тонкий лаваш – это настоящая находка для хозяек. Сколько всего можно приготовить с ним! Сегодня предлагаю простой рецепт пирога с фаршем. Готовится он элементарно и очень быстро, не нужно замешивать тесто, с его ролью отлично справится лаваш. Такой пирог получается очень сытным, кусочек может заменить собой ужин или перекус, его удобно брать с собой в дорогу. Фарш можно брать любой. Если хотите, можете добавить к нему обжаренные грибы, овощи и т.д.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 листа

мясной фарш – 350 г

лук репчатый – 1 шт.

Для заливки:

яйца – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

сыр твердый – 70 г

соль, перец, паприка – по вкусу

Пирог из лаваша с фаршем в духовке – рецепт с фото:

Лук режем мелким кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла на сковороде до мягкости. Остужаем.

Остывший лук добавляем к фаршу, солим и добавляем специи по вкусу.

Хорошо всё перемешиваем.

Листы лаваша равномерно смазываем тонким слоем фарша по всей поверхности.

Скручиваем лаваш с фаршем в рулеты. Форму для выпечки выстилаем фольгой, выкладываем рулеты в виде улитки по кругу, начиная от центра.

Для заливки соединяем яйца, сметану и тертый сыр. Солим и перчим по вкусу. Хорошо размешиваем.

Заливаем рулеты в форме.

Отправляем пирог из лаваша с фаршем в духовку на 30-40 минут, запекаем при 200 С. Духовка предварительно должна быть разогрета до нужной температуры.

Когда выпечка немного остынет, освобождаем её от формы.

Быстрый и очень вкусный пирог из лаваша с фаршем готов! Нарезаем порционно и подаем к столу.

Приятного аппетита!