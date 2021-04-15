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Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Тонкий лаваш – это настоящая находка для хозяек. Сколько всего можно приготовить с ним! Сегодня предлагаю простой рецепт пирога с фаршем. Готовится он элементарно и очень быстро, не нужно замешивать тесто, с его ролью отлично справится лаваш. Такой пирог получается очень сытным, кусочек может заменить собой ужин или перекус, его удобно брать с собой в дорогу. Фарш можно брать любой. Если хотите, можете добавить к нему обжаренные грибы, овощи и т.д.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2 листа
  • мясной фарш – 350 г
  • лук репчатый – 1 шт.

Для заливки:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • сыр твердый – 70 г
  • соль, перец, паприка – по вкусу

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Пирог из лаваша с фаршем в духовке – рецепт с фото:

Лук режем мелким кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла на сковороде до мягкости. Остужаем.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Остывший лук добавляем к фаршу, солим и добавляем специи по вкусу.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Хорошо всё перемешиваем.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Листы лаваша равномерно смазываем тонким слоем фарша по всей поверхности.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Скручиваем лаваш с фаршем в рулеты. Форму для выпечки выстилаем фольгой, выкладываем рулеты в виде улитки по кругу, начиная от центра.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Для заливки соединяем яйца, сметану и тертый сыр. Солим и перчим по вкусу. Хорошо размешиваем.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Заливаем рулеты в форме.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Отправляем пирог из лаваша с фаршем в духовку на 30-40 минут, запекаем при 200 С. Духовка предварительно должна быть разогрета до нужной температуры.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Когда выпечка немного остынет, освобождаем её от формы.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Быстрый и очень вкусный пирог из лаваша с фаршем готов! Нарезаем порционно и подаем к столу.

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Приятного аппетита!

 

 

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