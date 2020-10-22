Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Мякоть тыквы содержит соли калия, кальция, магния и железа, богата витаминами C, группы B, PP, бета-каротином. Клетчатка, которой изобилует тыква, улучшает моторную функцию кишечника, убирает застойные явления. Овощ обладает мягким мочегонным действием, устраняет отеки и даже способен нормализовать давление.
Регулярное употребление тыквы помогает очистить печень и снизить нагрузку на нее, отрегулировать углеводный и жировой обмен. Тыква очень полезна людям с ожирением. Существует даже диета на тыкве.
Есть ее можно в любом виде — отварном, запеченном, сыром, в супах, запеканках и салатах. Полезно употреблять не менее 100 граммов тыквы ежедневно, особенно людям в возрасте и тем, кто страдает от лишнего веса. Следующие рецепты позволят разнообразить рацион, чтобы есть овощ было не так скучно.
Салат из тыквы и свеклы
Ингредиенты:
- 600 г тыквы;
- 300 г свеклы;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1 чайная ложка кунжута;
- листовой салат для подачи.
Приготовление пошагово
Очищенные и отваренные до готовности тыкву и свеклу нарезать ломтиками, соединить вместе, влить немного растительного масла, перемешать. Перед подачей посыпать кунжутом и листьями салата.
Салат из тыквы с медом
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- 100 г меда
- 1 столовая ложка растительного масла;
- лимонная кислота.
Приготовление пошагово
Очищенную тыкву измельчить и потушить в небольшом количестве воды с лимонной кислотой, пока она не станет прозрачной. Залить медом и растительным маслом, перемешать, убрать в холод на 2–3 часа.
Тыквенное пюре с курагой
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- 300 г нежирной сметаны;
- 300 г кураги;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- мед по вкусу.
Приготовление пошагово
Очищенную и нарезанную тыкву потушить в сметане, курагу отварить в кипятке и измельчить. Соединить вместе курагу и тыкву, заправить пюре медом, добавить немного масла. Перед подачей пюрировать блендером.
Тыква с пшенной кашей
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- 150 г пшенной крупы;
- 3 стакана воды или молока;
- мед, соль, сливочное масло по вкусу.
Приготовление пошагово
В кипящую подсоленную воду или молоко добавить кусочки тыквы и варить 10 минут, затем добавить несколько раз промытую пшенную крупу. Варить на слабом огне около часа, помешивая. Перед подачей добавить мед и немного сливочного масла.
Тыквенная запеканка
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- 250 мл молока;
- 50 г манной крупы;
- 1 яйцо;
- 30 г сливочного масла;
- 50 г сметаны;
- 50 г сухарей.
Приготовление пошагово
Очищенную и нарезанную ломтиками тыкву потушить до полуготовности, затем засыпать манную крупу и варить еще 10–15 минут на медленном огне. Снять с огня и остудить. В остывшую массу добавить сырое яйцо и хорошо взбить, выложить в сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Смазать сверху сметаной и запечь в духовке.
Подавать со сметаной, вареньем, молоком. Очень вкусно!
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