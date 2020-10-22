БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Мякоть тыквы содержит соли калия, кальция, магния и железа, богата витаминами C, группы B, PP, бета-каротином. Клетчатка, которой изобилует тыква, улучшает моторную функцию кишечника, убирает застойные явления. Овощ обладает мягким мочегонным действием, устраняет отеки и даже способен нормализовать давление.

Регулярное употребление тыквы помогает очистить печень и снизить нагрузку на нее, отрегулировать углеводный и жировой обмен. Тыква очень полезна людям с ожирением. Существует даже диета на тыкве.

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Есть ее можно в любом виде — отварном, запеченном, сыром, в супах, запеканках и салатах. Полезно употреблять не менее 100 граммов тыквы ежедневно, особенно людям в возрасте и тем, кто страдает от лишнего веса. Следующие рецепты позволят разнообразить рацион, чтобы есть овощ было не так скучно.

Салат из тыквы и свеклы

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы;
  • 300 г свеклы;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 чайная ложка кунжута;
  • листовой салат для подачи.

Приготовление пошагово

Очищенные и отваренные до готовности тыкву и свеклу нарезать ломтиками, соединить вместе, влить немного растительного масла, перемешать. Перед подачей посыпать кунжутом и листьями салата.

Салат из тыквы с медом

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы;
  • 100 г меда
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • лимонная кислота.

Приготовление пошагово

Очищенную тыкву измельчить и потушить в небольшом количестве воды с лимонной кислотой, пока она не станет прозрачной. Залить медом и растительным маслом, перемешать, убрать в холод на 2–3 часа.

Тыквенное пюре с курагой

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы;
  • 300 г нежирной сметаны;
  • 300 г кураги;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • мед по вкусу.

Приготовление пошагово

Очищенную и нарезанную тыкву потушить в сметане, курагу отварить в кипятке и измельчить. Соединить вместе курагу и тыкву, заправить пюре медом, добавить немного масла. Перед подачей пюрировать блендером.

Тыква с пшенной кашей

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы;
  • 150 г пшенной крупы;
  • 3 стакана воды или молока;
  • мед, соль, сливочное масло по вкусу.

Приготовление пошагово

В кипящую подсоленную воду или молоко добавить кусочки тыквы и варить 10 минут, затем добавить несколько раз промытую пшенную крупу. Варить на слабом огне около часа, помешивая. Перед подачей добавить мед и немного сливочного масла.

Тыквенная запеканка

Почему полезно есть тыкву каждый день: 5 рецептов из тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы;
  • 250 мл молока;
  • 50 г манной крупы;
  • 1 яйцо;
  • 30 г сливочного масла;
  • 50 г сметаны;
  • 50 г сухарей.

Приготовление пошагово

Очищенную и нарезанную ломтиками тыкву потушить до полуготовности, затем засыпать манную крупу и варить еще 10–15 минут на медленном огне. Снять с огня и остудить. В остывшую массу добавить сырое яйцо и хорошо взбить, выложить в сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Смазать сверху сметаной и запечь в духовке.

 

 

Подавать со сметаной, вареньем, молоком. Очень вкусно!

304

 

 

Ссылка на первоисточник
вкусные новостирецепты
32
Обсудить

Картина дня

наверх