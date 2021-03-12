Несладкие сырники сберегут вашу талию

Вы любите сырники? Я не фанат, но этот рецепт превзошёл все мои ожидания. Чеснок и укроп делают своё дело, и сырники получаются обалденными.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Творог 2% 180 г
- Яйцо 1шт.
- Овсяная мука 40 г ( можно и пшеничную) + 5 г муки на обвалку
- Чеснок 1 зубчик
- Укроп 10 г
- Перец и соль по желанию
На 100 грамм - 151.32 ккал
Б/Ж/У - 15.6/4.23/12.68
1. Все ингредиенты хорошенько смешиваем в миске.
2. Формируем сырники руками, обваливаем их в муке.
3. Жарим на разогретой сухой сковородке с антипригарным покрытием. Если жарите на обычной сковородке, то добавьте немного растительного масла. Жарим на медленном огне под крышкой до румяности, примерно по 5 минут с каждой стороны.
4. Подаём сырники горячими с мягким творогом или сметаной.
Приятного вам аппетита, вкусного настроения и красивой цифры на весах!
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