Несладкие сырники сберегут вашу талию

Вы любите сырники? Я не фанат, но этот рецепт превзошёл все мои ожидания. Чеснок и укроп делают своё дело, и сырники получаются обалденными.

Ингредиенты на 1 порцию:

Творог 2% 180 г

Яйцо 1шт.

Овсяная мука 40 г ( можно и пшеничную) + 5 г муки на обвалку

Чеснок 1 зубчик

Укроп 10 г

Перец и соль по желанию

На 100 грамм - 151.32 ккал

Б/Ж/У - 15.6/4.23/12.68

1. Все ингредиенты хорошенько смешиваем в миске.

2. Формируем сырники руками, обваливаем их в муке.

3. Жарим на разогретой сухой сковородке с антипригарным покрытием. Если жарите на обычной сковородке, то добавьте немного растительного масла. Жарим на медленном огне под крышкой до румяности, примерно по 5 минут с каждой стороны.

4. Подаём сырники горячими с мягким творогом или сметаной.

Приятного вам аппетита, вкусного настроения и красивой цифры на весах!