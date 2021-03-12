БУДЕТ ВКУСНО!

129 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Несладкие сырники сберегут вашу талию

Несладкие сырники сберегут вашу талиюВы любите сырники? Я не фанат, но этот рецепт превзошёл все мои ожидания. Чеснок и укроп делают своё дело, и сырники получаются обалденными.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Творог 2% 180 г
  • Яйцо 1шт.
  • Овсяная мука 40 г ( можно и пшеничную) + 5 г муки на обвалку
  • Чеснок 1 зубчик
  • Укроп 10 г
  • Перец и соль по желанию

На 100 грамм - 151.32 ккал

Б/Ж/У - 15.6/4.23/12.68

1. Все ингредиенты хорошенько смешиваем в миске.

2. Формируем сырники руками, обваливаем их в муке.

Несладкие сырники сберегут вашу талию

Несладкие сырники сберегут вашу талию

3. Жарим на разогретой сухой сковородке с антипригарным покрытием. Если жарите на обычной сковородке, то добавьте немного растительного масла. Жарим на медленном огне под крышкой до румяности, примерно по 5 минут с каждой стороны.

4. Подаём сырники горячими с мягким творогом или сметаной.

Несладкие сырники сберегут вашу талию

Приятного вам аппетита, вкусного настроения и красивой цифры на весах!

 

 

Ссылка на первоисточник
выпечка
1
Обсудить

Картина дня

наверх