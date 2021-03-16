Луковое счастье: готовим цвибелькухен по-немецки

Что такое немецкая кухня? Сосиски в соусе карри, тушеная капуста, суп с клецками (хлебными котлетами), напоминающий русские щи… По разнообразию блюд и пестроте вкусовой палитры немецкая кухня ничем не уступает знаменитой на весь мир итальянской или французской. Например, у немцев есть свой ответ классическому французскому пирогу киш — это луковый пирог, традиционное блюдо винодельческих регионов Германии, раскинувшихся на берегах великого Рейна.

Цвибелькухен — немецкий луковый пирог

Специально для читателей 7dach.ru традиционным рецептом лукового пирога, он же цвибелькухен, делится шеф-повар Григорий Мосин, ведущий новой кулинарной программы «Сытная кухня» на телеканале «Кухня ТВ».

Готовить этот пирог невероятно легко.

Ингредиенты

Лук репчатый — 4-5 шт.

Мука пшеничная — 250 г

Яичные желтки — 2 шт.

Сахар — 80 г

Соль — 1 ч. ложка

Молоко (или вода) — 1-2 ст. ложки

Сливочное масло — 120 г

Сыры чеддер, сулугуни, «Российский» — по 100 г

Сливки (20%) — 150 мл

Яйца — 2 шт.

Белое вино — 100 мл

Тимьян — 2-3 веточки

Растительное масло — 20 мл

Сахар — 80 г + 1 ст. ложка

Соль — 2 ч. ложки

Ингредиенты для лукового пирога

Приготовление

1. Муку соедините с солью и сахаром. Добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро разотрите его с мукой.

Следом добавьте яичные желтки (белки не выбрасывайте) и перетрите тесто в крошку. Добавьте молоко и продолжайте замешивать тесто.

Желтки добавьте в муку, белки не выбрасывайте

2. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

3. Лук нарежьте тонкими четвертями колец.

Нарежьте лук

4. Разогрейте большую сковороду с растительным и сливочным маслами. Выложите лук, слегка спассеруйте, затем добавьте немного белого вина, сахара и пару веточек тимьяна. Перемешайте и оставьте лук томиться до мягкости и золотистого цвета.

Обжарьте его на смеси растительного и сливочного масел

5. Сыры натрите на крупной терке, пересыпьте в глубокую миску. Часть натертого сулугуни и чеддера отложите для заправки.

6. Приготовьте заправку для пирога. Тертый чеддер и сулугуни залейте сливками. Добавьте оставшиеся яичные белки и еще одно целое яйцо. Перемешайте.

Тертый сыр залейте сливками

7. Разъемную форму для пирога застелите пергаментом для запекания. Припылите дно формы мукой.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм

8. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм, намотайте на скалку и аккуратно перенесите в форму. Равномерно распределите тесто по периметру формы, сформируйте бортики. Внизу сделайте в тесте проколы с помощью вилки. Отправьте форму с тестом в холодильник на 10 минут, а затем — подрумяниться в духовку на 10-15 минут.

Равномерно распределите тесто по форме

9. Достаньте основу для пирога из духовки. Выложите в форму томленый лук, равномерно распределите, полейте пирог заправкой, перемешайте ее с луком. Сверху можно посыпать еще небольшим количеством тертого сыра.

Полейте пирог заправкой

10. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 25 минут.

Приятного аппетита!

Если хотите готовить, как в ресторане, обязательно посмотрите видео! Григорий Мосин щедро делится секретами удачной выпечки, гармоничного сочетания продуктов и прочими кулинарными тайнами шефов.

Хорошая хозяйка никогда не довольствуется достигнутым — она всегда в поиске новых, оригинальных рецептов вкуснейшей выпечки.