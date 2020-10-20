Гоби манчуриан

Очень вкусное и ароматное блюдо, которое порадует простотой своего приготовления и насыщенностью вкуса. Изначально рецепт был китайским, но индусы его давно позаимствовали и вписали в свою кухню.

Ингредиенты

Цветная капуста - 500 г

Имбирь - 5-6 см

Чеснок - 6 зубчиков

Лук - 1 шт.

Зеленый лук - 1 пучок

Мука пшеничная - 2 ст.л.

Мука рисовая (можно заменить пшеничной) - 1 ст.л.

Крахмал кукурузный - 2 ст.л.

Вода - 80 мл

Перец-чили или кайенский - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Сок томатный (или том.паста с водой) - 3 ст.л.

Соус соевый - 2 ст.л.

Уксус - 1 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Фенхель молотый - 0,5 ч.л.

Зира (кумин) молотая - 0,5 ч.л.

Кориандр молотый - 0,5 ч.л.

Черный перец - щепотка

Асафетида - щепотка

Рис (для гарнира) - 200 г

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия, если свежая. Или достать из морозилки перед готовкой. Готовим кляр. Имбирь 2-3 см порезать кусочками, добавить воды 1-2 ст.л., 2-3 зубчика чеснока и с помощью блендера превратить в пюре. Смешать муку пшеничную (2 ст.л.), крахмал кукурузный (2 ст.л.), муку рисовую (0,5 ст.л.), воду (около 80 мл), имбирно-чесночное пюре, перец чили порошок – о,5 ч.л. (или кайенский, или любой иной порошок). Довести до консистенции блинного теста. Обильно посолить. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, обжарить там поочередно соцветия цветной капусты в кляре, снять в отдельную миску. В той же сковороде обжарить имбирь (2-3 см), мелко порезанный, измельченный чеснок (3 зуб.) и лук репчатый кольцами. Зеленый лук не жарить! Пока овощи жарятся приготовить соус, смешав все ингредиенты: томатный сок (3 ст.л.), соевый соус (2 ст.л.), перец чили порошок (о,5 ч.л.), уксус (2 ч.л.), сахар (1 ч.л.), фенхель молотый (0,5 ч.л.), зира (кумин) молотый (0,5 ч.л.), кориандр молотый (0,5 ч.л.), по щепотке черного перца и асафетиды. Влить соус в сковороду с имбирем, чесноком и луком. Добавить туда же капусту. Обжарить быстро до готовности.

Как подавать

Готовое блюдо посыпать сверху измельченной свежей зеленью. Подавать с рисом, посыпать сверху зеленым луком.

Приятного аппетита!