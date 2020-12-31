5 вкуснейших тортов для праздничного чаепития

Что ни говори, а без торта и праздник не праздник. Поэтому давайте вооружимся рецептами — и на кухню! Предлагаем вам простые наглядные мастер-классы по приготовлению невероятно вкусных тортов: творожного, мраморного, йогуртового, фруктового и классического медового. Кому-то они наверняка знакомы, а кто-то откроет для себя новый любимый десерт. Пробуйте, приглашайте гостей на Новый год и готовьтесь принимать комплименты!
1. Классический медовик
Для приготовления понадобится
- 2 ст. ложки ложки меда;
- 1 ч. ложка соды;
- 4 яйца;
- 360 г сахарного песка;
- 50 г сливочного масла;
- 650 г муки;
- 800 мл сметаны 30% жирности.
Получившимся кремом прослоить коржи и оставить при комнатной температуре на 3 часа. Затем убрать в холод еще на 2 часа.
Классический медовик
Рецепт приготовления
1. Яйца взбить с 180 г сахара и мягким маслом.
2. На горячей водяной бане распустить мед с содой, добавить яичную смесь и, помешивая, прогревать в течение 5 минут. Дать остыть.
Яйца взбить с сахаром и маслом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
2. В медовую смесь добавить муку и замесить тесто. Разделить его на части, каждую тонко раскатать и испечь примерно 8-10 коржей (по 3 минуты на каждый). Вырезать из них ровные круги.
Из свежевыпеченных коржей вырезать круги. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
3. Сметану взбить с оставшимся сахаром.
Прослоить коржи кремом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
2. Апельсиново-творожный торт с кокосовой стружкой
Для приготовления теста понадобится
- 150 г сливочного масла;
- 4 яйца;
- 200 г сахарного песка;
- 5 ст. ложек кокосовой стружки;
- 1 ст. ложка тертого имбирного корня;
- 150 г муки;
- 1 ч. ложка разрыхлителя.
Для приготовления начинки понадобится
- 20 г желатина;
- 2 апельсина;
- 1 ст. ложка апельсинового ликера;
- 5-6 ст. ложек сахарного песка;
- 125 г сливок;
- 500 г диетического творога;
- 250 г творожного сыра маскарпоне;
- 2 ст. ложки лимонного сока.
Апельсиново-творожный торт с кокосовой стружкой. Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
1. Масло растопить. Белки отделить от желтков и взбить, постепенно всыпая 2 ст. ложки сахара. Добавить кокосовую стружку и имбирь. Желтки растереть с оставшимся сахаром. Постепенно добавить масло и слегка взбить.
Белки отделить от желтков и взбить
2. Муку смешать с разрыхлителем и просеять на желтковую массу. Сверху положить белки и перемешать. Разъемную форму диаметром 26 см выстлать бумагой для выпекания, выложить тесто и поставить в духовку на 25 минут при 175°C.
Выложить тесто в форму для выпекания
3. Желатин замочить в холодной воде. Апельсины очистить, мякоть смешать с ликером и половиной сахара и сделать пюре. Желатин отжать, растопить и смешать с пюре. Сливки взбить.
Апельсины очистить
4. Творог смешать с маскарпоне, оставшимся сахаром и лимонным соком. Добавить пюре и взбитые сливки. Остывший корж разрезать горизонтально на две части. На нижний корж выложить апельсиновый крем и накрыть вторым коржом.
На остывший корж выложить крем
5. Поставить торт на 4 часа в холодильник. Перед подачей торт можно украсить взбитыми сливками, печеньем и мармеладом или засахаренным имбирем.
По желанию торт можно украсить
3. Мраморный торт
Для приготовления 2 бисквитов понадобится
- 3-4 стакана муки;
- 9 яиц;
- 0,5 пакетика разрыхлителя;
- 2 ч. ложки ванильного сахара;
- 1,5 ст. ложки какао-порошка;
- 1 стакан сахара;
- растительное масло для выпекания.
Для приготовления суфле понадобится
- 150 мл жирных сливок;
- 150 мл вишневого йогурта;
- 10 г желатина;
- 4 ст. ложки сахара.
Мраморный торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
1. Белки взбить. Взбивая, всыпать сахар, добавить желтки. Массу соединить с мукой, разрыхлителем, ванильным сахаром и перемешать снизу вверх. Тесто разделить на две части. В одну добавить какао и перемешать.
Тесто разделить на две части
2. Форму для выпекания смазать растительным маслом. Поочередно выливать в нее белое и темное тесто. Духовку разогреть до 180°C и выпекать корж 35-40 минут.
Поочередно выливать в форму светлое и темное тесто
3. Желатин замочить, как набухнет, нагреть до 60°C. Сливки взбить, добавить половину желатиновой массы и сахар, снова взбить. Оставшийся желатин и вишневый йогурт взбить. Убрать в холодильник.
Оставшийся желатин и вишневый йогурт взбить
4. Смазать торт со всех сторон белым суфле. Розовое суфле переложить в кулинарный мешок и украсить им торт. Убрать в холодильник до полного застывания.
Розовое суфле использовать для украшения торта
4. Йогуртовый торт, который не нужно печь
Для приготовления понадобится
- 200 г печенья;
- 50 г сливочного масла;
- 20 г желатина;
- 1 л сладкого йогурта 2,5% жирности;
- желе разных цветов.
Йогуртовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления
1. Печенье измельчить до состояния крошки, соединить с размягченным сливочным маслом, перемешать. Силиконовую форму (или просто форму для выпекания) смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и поставить на 20 минут в морозилку.
Измельченное печенье соединить с маслом
2. Из трех пакетиков разных цветов приготовить 3 порции желе по инструкции на упаковке. Вылить их в три отдельные длинные емкости (чтобы желе получилось невысоким.) Поставить в холодильник для застывания. Вынуть и разрезать на кубики.
Желе нарезать кубиками
3. Желатин развести в небольшом количестве теплой воды и оставить для набухания. Поставить на водяную баню и нагреть, не доводя до кипения, до полного растворения желатина. Тонкой струйкой влить желатиновый раствор в йогурт, постоянно помешивая.
Добавить в йогурт желатин
4. После этого сразу (потому что йогурт быстро застывает) вылить йогуртовую массу на корж из печенья. Сверху на йогурт выложить кубики желе разных цветов и поставить заготовку в холодильник до полного застывания. Перед подачей на стол вынуть торт из холодильника и на несколько секунд опустить в миску с горячей водой, чтобы желе отошло от стенок формы. Аккуратно вынуть торт из формы и переложить на блюдо. Когда торт будет разрезан, в каждом кусочке станут видны яркие кубики разноцветного желе.
5. Фруктовый торт
Для приготовления теста понадобится
- 5 яиц;
- 1 стакан сахара;
- 1,5 стакана муки;
- 1 ч. ложка (с верхом) разрыхлителя;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- растительное масло для выпекания.
Для приготовления крема, прослойки, украшения понадобится
- 500 мл жирной сметаны;
- 1 стакан сахара;
- 0,5 кг слив, свежие фрукты;
- 1 измельченный ванильный сухарь;
- 1 пакетик желатина.
Фруктовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
1. Яйца взбить на большой скорости (8 минут). Продолжая взбивать, всыпать сахар, муку, разрыхлитель, ванильный сахар. Все перемешать. Соединить яичную и мучную смесь, перемешивая ложкой снизу вверх.
Соединить яичную и мучную смесь
2. Духовку нагреть до 180°C. Тесто перелить в смазанную маслом форму. Выпекать в течение 50 минут. Остудить, вынуть из формы, разрезать на 3 коржа.
Отсудить, разрезать на 3 коржа
3. Сделать крем. Сметану соединить с сахаром и взбить миксером на небольшой скорости. Для начинки сливы вымыть, обсушить, нарезать ломтиками. Сухарь измельчить миксером в крошку.
Взбить сметану с сахаром
4. Коржи промазать кремом, на крем выложить нарезанные сливы. Уложить коржи друг на друга. Верх и бока торта промазать кремом. Посыпать сухарной крошкой. Верх украсить фруктами. Залить желе.
Ярких и вкусных вам праздников!
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