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5 вкуснейших тортов для праздничного чаепития

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Что ни говори, а без торта и праздник не праздник. Поэтому давайте вооружимся рецептами — и на кухню! Предлагаем вам простые наглядные мастер-классы по приготовлению невероятно вкусных тортов: творожного, мраморного, йогуртового, фруктового и классического медового. Кому-то они наверняка знакомы, а кто-то откроет для себя новый любимый десерт. Пробуйте, приглашайте гостей на Новый год и готовьтесь принимать комплименты!

1. Классический медовик

Для приготовления понадобится

  • 2 ст. ложки ложки меда;
  • 1 ч. ложка соды;
  • 4 яйца;
  • 360 г сахарного песка;
  • 50 г сливочного масла;
  • 650 г муки;
  • 800 мл сметаны 30% жирности.


Классический медовик
Классический медовик

Рецепт приготовления
       1. Яйца взбить с 180 г сахара и мягким маслом.
       2. На горячей водяной бане распустить мед с содой, добавить яичную смесь и, помешивая, прогревать в течение 5 минут. Дать остыть.

Яйца взбить с сахаром и маслом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Яйца взбить с сахаром и маслом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

       2. В медовую смесь добавить муку и замесить тесто. Разделить его на части, каждую тонко раскатать и испечь примерно 8-10 коржей (по 3 минуты на каждый). Вырезать из них ровные круги.

Из свежевыпеченных коржей вырезать круги. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Из свежевыпеченных коржей вырезать круги. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

       3. Сметану взбить с оставшимся сахаром.

Получившимся кремом прослоить коржи и оставить при комнатной температуре на 3 часа. Затем убрать в холод еще на 2 часа.  

Прослоить коржи кремом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Прослоить коржи кремом. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

2. Апельсиново-творожный торт с кокосовой стружкой

Для приготовления теста понадобится

  • 150 г сливочного масла;
  • 4 яйца;
  • 200 г сахарного песка; 
  • 5 ст. ложек кокосовой стружки;
  • 1 ст. ложка тертого имбирного корня;
  • 150 г муки;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя.


Для приготовления начинки понадобится

  • 20 г желатина;
  • 2 апельсина;
  • 1 ст. ложка апельсинового ликера; 
  • 5-6 ст. ложек сахарного песка;
  • 125 г сливок;
  • 500 г диетического творога; 
  • 250 г творожного сыра маскарпоне;
  • 2 ст. ложки лимонного сока.


Апельсиново-творожный торт с кокосовой стружкой. Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia
Апельсиново-творожный торт с кокосовой стружкой. Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia

Рецепт приготовления:
       1. Масло растопить. Белки отделить от желтков и взбить, постепенно всыпая 2 ст. ложки сахара. Добавить кокосовую стружку и имбирь. Желтки растереть с оставшимся сахаром. Постепенно добавить масло и слегка взбить.

Белки отделить от желтков и взбить
Белки отделить от желтков и взбить

       2. Муку смешать с разрыхлителем и просеять на желтковую массу. Сверху положить белки и перемешать. Разъемную форму диаметром 26 см выстлать бумагой для выпекания, выложить тесто и поставить в духовку на 25 минут при 175°C. 

Выложить тесто в форму для выпекания
Выложить тесто в форму для выпекания

       3. Желатин замочить в холодной воде. Апельсины очистить, мякоть смешать с ликером и половиной сахара и сделать пюре. Желатин отжать, растопить и смешать с пюре. Сливки взбить. 

Апельсины очистить
Апельсины очистить

       4. Творог смешать с маскарпоне, оставшимся сахаром и лимонным соком. Добавить пюре и взбитые сливки. Остывший корж разрезать горизонтально на две части. На нижний корж выложить апельсиновый крем и накрыть вторым коржом. 

На остывший корж выложить крем
На остывший корж выложить крем



       5. Поставить торт на 4 часа в холодильник. Перед подачей торт можно украсить взбитыми сливками, печеньем и мармеладом или засахаренным имбирем.  

По желанию торт можно украсить
По желанию торт можно украсить

3. Мраморный торт

Для приготовления 2 бисквитов понадобится

  • 3-4 стакана муки;
  • 9 яиц;
  • 0,5 пакетика разрыхлителя;
  • 2 ч. ложки ванильного сахара;
  • 1,5 ст. ложки какао-порошка;
  • 1 стакан сахара;
  • растительное масло для выпекания.


Для приготовления суфле понадобится

  • 150 мл жирных сливок;
  • 150 мл вишневого йогурта;
  • 10 г желатина;
  • 4 ст. ложки сахара.


Мраморный торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Мраморный торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Рецепт приготовления:
       1. Белки взбить. Взбивая, всыпать сахар, добавить желтки. Массу соединить с мукой, разрыхлителем, ванильным сахаром и перемешать снизу вверх. Тесто разделить на две части. В одну добавить какао и перемешать.

Тесто разделить на две части
Тесто разделить на две части

       2. Форму для выпекания смазать растительным маслом. Поочередно выливать в нее белое и темное тесто. Духовку разогреть до 180°C и выпекать корж 35-40 минут.

Поочередно выливать в форму светлое и темное тесто
Поочередно выливать в форму светлое и темное тесто

       3. Желатин замочить, как набухнет, нагреть до 60°C. Сливки взбить, добавить половину желатиновой массы и сахар, снова взбить. Оставшийся желатин и вишневый йогурт взбить. Убрать в холодильник.

Оставшийся желатин и вишневый йогурт взбить
Оставшийся желатин и вишневый йогурт взбить

       4. Смазать торт со всех сторон белым суфле. Розовое суфле переложить в кулинарный мешок и украсить им торт. Убрать в холодильник до полного застывания.

Розовое суфле использовать для украшения торта
Розовое суфле использовать для украшения торта

4. Йогуртовый торт, который не нужно печь

Для приготовления понадобится

  • 200 г печенья;
  • 50 г сливочного масла;
  • 20 г желатина;
  • 1 л сладкого йогурта 2,5% жирности;
  • желе разных цветов.


Йогуртовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Йогуртовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Рецепт приготовления
       1. Печенье измельчить до состояния крошки, соединить с размягченным сливочным маслом, перемешать. Силиконовую форму (или просто форму для выпекания) смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и поставить на 20 минут в морозилку.

Измельченное печенье соединить с маслом
Измельченное печенье соединить с маслом

       2. Из трех пакетиков разных цветов приготовить 3 порции желе по инструкции на упаковке. Вылить их в три отдельные длинные емкости (чтобы желе получилось невысоким.) Поставить в холодильник для застывания. Вынуть и разрезать на кубики.

Желе нарезать кубиками
Желе нарезать кубиками

       3. Желатин развести в небольшом количестве теплой воды и оставить для набухания. Поставить на водяную баню и нагреть, не доводя до кипения, до полного растворения желатина. Тонкой струйкой влить желатиновый раствор в йогурт, постоянно помешивая.

Добавить в йогурт желатин
Добавить в йогурт желатин

       4. После этого сразу (потому что йогурт быстро застывает) вылить йогуртовую массу на корж из печенья. Сверху на йогурт выложить кубики желе разных цветов и поставить заготовку в холодильник до полного застывания. Перед подачей на стол вынуть торт из холодильника и на несколько секунд опустить в миску с горячей водой, чтобы желе отошло от стенок формы. Аккуратно вынуть торт из формы и переложить на блюдо. Когда торт будет разрезан, в каждом кусочке станут видны яркие кубики разноцветного желе.

5. Фруктовый торт

Для приготовления теста понадобится

  • 5 яиц;
  • 1 стакан сахара;
  • 1,5 стакана муки;
  • 1 ч. ложка (с верхом) разрыхлителя;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • растительное масло для выпекания.


Для приготовления крема, прослойки, украшения понадобится

  • 500 мл жирной сметаны;
  • 1 стакан сахара;
  • 0,5 кг слив, свежие фрукты;
  • 1 измельченный ванильный сухарь;
  • 1 пакетик желатина.


Фруктовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Фруктовый торт. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Рецепт приготовления:
      1. Яйца взбить на большой скорости (8 минут). Продолжая взбивать, всыпать сахар, муку, разрыхлитель, ванильный сахар. Все перемешать. Соединить яичную и мучную смесь, перемешивая ложкой снизу вверх.

Соединить яичную и мучную смесь
Соединить яичную и мучную смесь

      2. Духовку нагреть до 180°C. Тесто перелить в смазанную маслом форму. Выпекать в течение 50 минут. Остудить, вынуть из формы, разрезать на 3 коржа.

Отсудить, разрезать на 3 коржа
Отсудить, разрезать на 3 коржа

     3. Сделать крем. Сметану соединить с сахаром и взбить миксером на небольшой скорости. Для начинки сливы вымыть, обсушить, нарезать ломтиками. Сухарь измельчить миксером в крошку.

Взбить сметану с сахаром
Взбить сметану с сахаром

       4. Коржи промазать кремом, на крем выложить нарезанные сливы. Уложить коржи друг на друга. Верх и бока торта промазать кремом. Посыпать сухарной крошкой. Верх украсить фруктами. Залить желе.

шаг 4

Ярких и вкусных вам праздников!

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