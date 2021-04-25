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Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептов

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептов

Среди самых популярных закусок особенно выделяется хумус, пришедший к нам из Востока. Это интересное блюдо можно применять не только как холодную закуску к столу, но и как непосредственную намазку на хлеб, галеты или печенье, а также как оригинальный, полезный и вкусный десерт. А потому мы предлагаем семь оригинальных рецептов, как приготовить хумус из простых ингредиентов.

1. Из фасоли

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовФасолевый хумус.

Кремообразное, ароматное и вкусное, это блюдо придется по душе не только всем фанатам фасоли, но и тем, кто давно хотел приготовить хумус, но не знал, из чего. Самое время запастись классической белой фасолью и сделать вкусную намазку.

Ингредиенты:

• Чеснок – пара головок;
• Фасоль белая из банки – 900 г;
• Тахини – 70 г;
• Сок лимона – 3 ст.л;
• Оливковое масло – 6 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус из фасоли.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;
• У чесночных головок удалить верхушку;
• Полить ложкой масла из оливок;
• Добавить соль, завернуть в фольгу;
• Отправить в духовку на полчаса;
• Дать остыть и почистить;
• Часть жидкости от фасоли оставить, остальное – вылить;
• Соединить все ингредиенты между собой;
• Влить жидкость;
• Добавить в чашу блендера;
• Сдобрить перцем и перебить до однородности.

2. С горошком

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус с горошком.

А этот вариант блюда отличается своим оригинальным, весенним цветом, а ещё – неповторимым, бархатистым вкусом зеленого горошка. Просто пальчики оближешь и обязательно попросишь добавки!

Ингредиенты:

• Горошек – 200 г;
• Аквафаба – 4 ст.л;
• Чеснок – зубочек;
• Нут отварной или из банки – 450 г;
• Тахини – 2 ст.л;
• Сок лимона – 2 ч.л;
• Соль и перец – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовГороховый хумус.

Способ приготовления:

• Залить горошек кипящей водой и дать постоять около десяти минут;
• Очистить и накрошить зубочек чеснока;
• Всыпать все ингредиенты в чашу блендера;
• Добавить специи по вкусу;
• Перебить до однородности.

3. С карри

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус с карри.

Также можно попробовать приготовить удивительный хумус, который будет иметь пряные, яркие нотки цитруса, а также оригинальный аромат карри. А если добавить туда немного кокосового молока – хумус станет более бархатистым и мягким.

Ингредиенты:

• Лайм – 2 шт;
• Нут отварной или из банки – 550 г;
• Кокосовое молоко – 180 мл;
• Карри – 85 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус с добавлением карри.

Способ приготовления:

• Лаймы предварительно вымыть, снять цедру без белой составляющей;
• Добавить ингредиенты в чашу блендера;
• Тщательно взбить до однородности консистенции;
• Добавить соль и специи по вкусу;
• Ещё раз перебить.

4. Со шпинатом

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус из шпината.

Чтобы хумус был более сочным и ярким, можно попробовать приготовить его со шпинатным листом, который даст соответствующий, лёгкий аромат и красочный цвет. А ещё он точно понравится детишкам, что оценят его внешний вид.

Ингредиенты:

• Лайм – 1 шт;
• Шпинат – 85 г;
• Нут отварной или из банки – 490 г;
• Тахини – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус со шпинатом.

Способ приготовления:

• Лайм отжать на сок;
• Оставить немного жидкости из-под нута, остальное вылить;
• Соединить все ингредиенты в чаше блендера;
• Влить жидкость;
• Добавить специи и соль;
• Перебить до однородности;
• Если получается слишком густо – можно добавить ещё жидкости.

5. Со свеклы

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус из свеклы.

Тонкий аромат цитруса и нежно-розовый цвет этого хумуса порадует тех хозяюшек, что предпочитают не только вкусные, но и невероятно эстетичные блюда на своём столе.

Ингредиенты:

• Свекла – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лимон – 1 шт;
• Нут отварной или из банки – 435 г;
• Тахини – 2 ст.л;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовСвекольный хумус.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно включить и нагреть;
• Вымыть свеклу, срезать верхнюю и нижнюю часть;
• Вложить в фольгу;
• Сверху добавить ложку масла из оливок;
• Плотно завернуть и отправить в духовку на час до готовности;
• Вытащить, дать остыть и почистить;
• Нарезать крупными кусками;
• Всыпать в чашу блендера и перебить;
• Зачистить зубки чеснока, нашинковать;
• С лимона снять цедру и отжать на сок;
• Соединить всё в чаше блендера;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Перебить до однородности, добавив оливковое масло.

6. Из тыквы

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус из тыквы.

Придать аромат и яркость хумусу можно не только с помощью шпината или горошка, но и более питательных ингредиентов. К примеру, с помощью тыквы, которая понравится даже маленьким детям.

Ингредиенты:

• Тыква – 240 г;
• Чеснок – головка;
• Нут отварной или из банки – 255 г;
• Паста из кунжута – 2 ст.л;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Масло арахиса – 2 ст.л;
• Сок лимона – 2 ч.л;
• Тмин – половинка чайной ложки;
• Паприка, соль и перец – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовТыквенный хумус.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;
• Тыкву промыть, снять кожуру;
• Нарезать крупными кусками;
• Противень застелить фольгой и выложить на неё тыкву;
• Чеснок очистить и добавить к тыкве;
• Сбрызнуть их с помощью масла из оливок;
• Добавить соль;
• Печь около получаса до готовности;
• Вытащить и дать остыть;
• Все ингредиенты (без паприки) добавить в чашу блендера;
• Перебить;
• Выложить в емкость для удобства, добавив сверху семечки и паприку.

7. Шоколадный

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовШоколадный хумус.

И напоследок – удивительный и неповторимый рецепт сладкого нута, который станет прекрасной заменой шоколадной пасте из магазина. А ещё он невероятно полезный, и его можно попробовать сочетать с печеньем и дольками свежих фруктов.

Ингредиенты:

• Нут отварной или из банки – 460 г;
• Вода – 85 мл;
• Шоколад черный – 135 г;
• Тахини – 100 г;
• Оливковое масло – 85 мл;
• Пудра сахарная – 2 ст.л;
• Ваниль – половинка чайной ложки;
• Соль – по вкусу.

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептовХумус из шоколада.

Способ приготовления:

• Все ингредиенты (за исключением плитки шоколада) добавить в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Разломить плитку на небольшие квадратики;
• Растопить на бане или с помощью микроволновой печи;
• Влить в чашу блендера шоколад;
• Ещё раз перебить до однородности и дать остыть.

 

 

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