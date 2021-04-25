Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептов

Среди самых популярных закусок особенно выделяется хумус, пришедший к нам из Востока. Это интересное блюдо можно применять не только как холодную закуску к столу, но и как непосредственную намазку на хлеб, галеты или печенье, а также как оригинальный, полезный и вкусный десерт. А потому мы предлагаем семь оригинальных рецептов, как приготовить хумус из простых ингредиентов.

1. Из фасоли

Фасолевый хумус.

Кремообразное, ароматное и вкусное, это блюдо придется по душе не только всем фанатам фасоли, но и тем, кто давно хотел приготовить хумус, но не знал, из чего. Самое время запастись классической белой фасолью и сделать вкусную намазку.

Ингредиенты:

• Чеснок – пара головок;

• Фасоль белая из банки – 900 г;

• Тахини – 70 г;

• Сок лимона – 3 ст.л;

• Оливковое масло – 6 ст.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Хумус из фасоли.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;

• У чесночных головок удалить верхушку;

• Полить ложкой масла из оливок;

• Добавить соль, завернуть в фольгу;

• Отправить в духовку на полчаса;

• Дать остыть и почистить;

• Часть жидкости от фасоли оставить, остальное – вылить;

• Соединить все ингредиенты между собой;

• Влить жидкость;

• Добавить в чашу блендера;

• Сдобрить перцем и перебить до однородности.

2. С горошком

Хумус с горошком.

А этот вариант блюда отличается своим оригинальным, весенним цветом, а ещё – неповторимым, бархатистым вкусом зеленого горошка. Просто пальчики оближешь и обязательно попросишь добавки!

Ингредиенты:

• Горошек – 200 г;

• Аквафаба – 4 ст.л;

• Чеснок – зубочек;

• Нут отварной или из банки – 450 г;

• Тахини – 2 ст.л;

• Сок лимона – 2 ч.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Гороховый хумус.

Способ приготовления:

• Залить горошек кипящей водой и дать постоять около десяти минут;

• Очистить и накрошить зубочек чеснока;

• Всыпать все ингредиенты в чашу блендера;

• Добавить специи по вкусу;

• Перебить до однородности.

3. С карри

Хумус с карри.

Также можно попробовать приготовить удивительный хумус, который будет иметь пряные, яркие нотки цитруса, а также оригинальный аромат карри. А если добавить туда немного кокосового молока – хумус станет более бархатистым и мягким.

Ингредиенты:

• Лайм – 2 шт;

• Нут отварной или из банки – 550 г;

• Кокосовое молоко – 180 мл;

• Карри – 85 г;

• Чеснок – пара зубочков;

• Соль – по вкусу.

Хумус с добавлением карри.

Способ приготовления:

• Лаймы предварительно вымыть, снять цедру без белой составляющей;

• Добавить ингредиенты в чашу блендера;

• Тщательно взбить до однородности консистенции;

• Добавить соль и специи по вкусу;

• Ещё раз перебить.

4. Со шпинатом

Хумус из шпината.

Чтобы хумус был более сочным и ярким, можно попробовать приготовить его со шпинатным листом, который даст соответствующий, лёгкий аромат и красочный цвет. А ещё он точно понравится детишкам, что оценят его внешний вид.

Ингредиенты:

• Лайм – 1 шт;

• Шпинат – 85 г;

• Нут отварной или из банки – 490 г;

• Тахини – 1 ст.л;

• Соль – по вкусу.

Хумус со шпинатом.

Способ приготовления:

• Лайм отжать на сок;

• Оставить немного жидкости из-под нута, остальное вылить;

• Соединить все ингредиенты в чаше блендера;

• Влить жидкость;

• Добавить специи и соль;

• Перебить до однородности;

• Если получается слишком густо – можно добавить ещё жидкости.

5. Со свеклы

Хумус из свеклы.

Тонкий аромат цитруса и нежно-розовый цвет этого хумуса порадует тех хозяюшек, что предпочитают не только вкусные, но и невероятно эстетичные блюда на своём столе.

Ингредиенты:

• Свекла – 1 шт;

• Чеснок – пара зубочков;

• Лимон – 1 шт;

• Нут отварной или из банки – 435 г;

• Тахини – 2 ст.л;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Свекольный хумус.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно включить и нагреть;

• Вымыть свеклу, срезать верхнюю и нижнюю часть;

• Вложить в фольгу;

• Сверху добавить ложку масла из оливок;

• Плотно завернуть и отправить в духовку на час до готовности;

• Вытащить, дать остыть и почистить;

• Нарезать крупными кусками;

• Всыпать в чашу блендера и перебить;

• Зачистить зубки чеснока, нашинковать;

• С лимона снять цедру и отжать на сок;

• Соединить всё в чаше блендера;

• Добавить соль и перец по вкусу;

• Перебить до однородности, добавив оливковое масло.

6. Из тыквы

Хумус из тыквы.

Придать аромат и яркость хумусу можно не только с помощью шпината или горошка, но и более питательных ингредиентов. К примеру, с помощью тыквы, которая понравится даже маленьким детям.

Ингредиенты:

• Тыква – 240 г;

• Чеснок – головка;

• Нут отварной или из банки – 255 г;

• Паста из кунжута – 2 ст.л;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Масло арахиса – 2 ст.л;

• Сок лимона – 2 ч.л;

• Тмин – половинка чайной ложки;

• Паприка, соль и перец – по вкусу.

Тыквенный хумус.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;

• Тыкву промыть, снять кожуру;

• Нарезать крупными кусками;

• Противень застелить фольгой и выложить на неё тыкву;

• Чеснок очистить и добавить к тыкве;

• Сбрызнуть их с помощью масла из оливок;

• Добавить соль;

• Печь около получаса до готовности;

• Вытащить и дать остыть;

• Все ингредиенты (без паприки) добавить в чашу блендера;

• Перебить;

• Выложить в емкость для удобства, добавив сверху семечки и паприку.

7. Шоколадный

Шоколадный хумус.

И напоследок – удивительный и неповторимый рецепт сладкого нута, который станет прекрасной заменой шоколадной пасте из магазина. А ещё он невероятно полезный, и его можно попробовать сочетать с печеньем и дольками свежих фруктов.

Ингредиенты:

• Нут отварной или из банки – 460 г;

• Вода – 85 мл;

• Шоколад черный – 135 г;

• Тахини – 100 г;

• Оливковое масло – 85 мл;

• Пудра сахарная – 2 ст.л;

• Ваниль – половинка чайной ложки;

• Соль – по вкусу.

Хумус из шоколада.

Способ приготовления:

• Все ингредиенты (за исключением плитки шоколада) добавить в чашу блендера;

• Перебить до однородности;

• Разломить плитку на небольшие квадратики;

• Растопить на бане или с помощью микроволновой печи;

• Влить в чашу блендера шоколад;

• Ещё раз перебить до однородности и дать остыть.