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Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Рецепт на удивление простой! Но я перепробовала много вариантов, пока не получила ту самую нужную мне структуру - хрустящая корочка, но при этом мягкое и нежное печенье внутри. Всего 3 ингредиента и минимум вашего времени! С удовольствием делюсь рецептом с вами.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Для этого в миску вбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли для сбалансированного вкуса, также всыпаем 120 г сахара и при помощи обычного венчика перемешиваем до однородного состояния. Взбивать до пышной пены не нужно.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Теперь в яичную массу всыпаем кокосовую стружку. Всего нам нужно 250 г, но добавляем её не всю сразу, а частями. Сначала половину от общего указанного количества, перемешиваем венчиком, а затем всыпаем по несколько столовых ложек, каждый раз тщательно перемешивая массу либо лопаткой, либо ложкой.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Кокосовая стружка всегда разная – она бывает более сухая или более влажная, поэтому её может уйти чуть больше или чуть меньше. Ориентируемся на консистенцию массы – она должна быть клейкой и хорошо держать форму.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Противень застилаем бумагой для выпечки и придаём будущему печенью форму. Я делаю размером, как 2 грецких ореха. У меня получается 9 больших печенюшек.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Далее шарики немного приплющиваем и придаём круглую форму.

Руки обязательно должны быть влажными, чтобы кокосовая масса не прилипала к пальцам.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

В таком виде отправляем выпекаться в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 15-25 минут. Время напрямую зависит от размера вашего печенья. Я выпекаю ровно 25 минут.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Посмотрите, с какой красивой золотистой корочкой получается печенье. Достаём его из духовки и даём полностью остыть. В горячем состоянии оно довольно мягкое, но, когда остынет сверху появится хрустящая корочка, а внутри оно по-прежнему останется мягким.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

Присыпаем печенье либо сахарной пудрой, либо делаем шоколадную сеточку из растопленного шоколада.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

А кокосовое печенье получается супер-вкусным, супер-кокосовым и очень-очень ароматным.

Готовлю печенье без муки, масла и миксера: всего 3 ингредиента и минимум времени

******************************************

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 120 г
  • кокосовая стружка - 250 г
  • соль - щепотка (по желанию)

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сладкая выпечка
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