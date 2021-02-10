БУДЕТ ВКУСНО!

129 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь10 февраля, 14:50
    Столько возни. Лучше просто пожарить картошку с грибами, можно яйцо в конце, можно сметанку. Класс!!Котлеты, которые ...
  • Ольга10 февраля, 14:12
    Кто пишет эти рецепты?! Как можно ими пользоваться?! Налью я в кастрюлю 5 л воды, положу 100 г чечевицы, 2 картофелин...Согревающие зимни...
  • Татьяна Толмачева10 февраля, 12:57
    Оригинальные супы))) Рис с горохом, горох с перловкой, грибы с фасолью))) Тяжелая пища...и - "музыкальненько" так))) ...Согревающие зимни...

Хлеб "Базлама" на кефире

Хлеб "Базлама" на кефире

"Базлама" — турецкая лепешка, которую в Турции едят на завтрак со сливочным маслом и сыром. Очень вкусный хлеб, к тому же долго не черствеет. Готовим "Базламу" на кефире. Берите на заметку рецепт!

Описание приготовления:

"Базлама" готовится очень легко из самых простых ингредиентов, которых потребуется минимум. Замешивая тесто учтите, что пшеничная мука содержит разное количество клейковины. И на 250 мл. кефира кому-то хватит 300 грамм муки, а кому-то потребуется больше. Тесто не должно быть очень тугим. Если оно будет липнуть к рукам, смажьте руки растительным маслом или присыпьте стол мукой. Количество лепешек зависит от диаметра сковороды. Удачи!

Ингредиенты:

  • Кефир  — 250 Миллилитров
  • Мука пшеничная  — 300-350 Грамм
  • Соль  — 0,5 Чайных ложки
  • Сода  — 0,5 Чайных ложки

Количество порций: 4-5

Как приготовить "Хлеб "Базлама" на кефире"

Хлеб "Базлама" на кефире

Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба "Базлама".

Хлеб "Базлама" на кефире

В миску налейте кефир.

Хлеб "Базлама" на кефире

Добавьте соль и соду.

Хлеб "Базлама" на кефире

Насыпьте в миску просеянную муку.

Хлеб "Базлама" на кефире

Замесите крутое, но достаточно эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам. Это нормально. Дайте тесту отдохнуть минут 10-15 в холоде.

Хлеб "Базлама" на кефире

Разделите тесто на 4-5 частей.

Хлеб "Базлама" на кефире

Каждый кусочек теста раскатайте в круглый блинчик.

Хлеб "Базлама" на кефире

Наколите тесто вилкой.

Хлеб "Базлама" на кефире

Выложите тесто на горячую, сухую сковороду.

Хлеб "Базлама" на кефире

Жарьте лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.

Хлеб "Базлама" на кефире

Хлеб "Базлама" на кефире готов. Теплые лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.

 

 

Ссылка на первоисточник
кухни миравыпечка
Обсудить

Картина дня

наверх