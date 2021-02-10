"Базлама" — турецкая лепешка, которую в Турции едят на завтрак со сливочным маслом и сыром. Очень вкусный хлеб, к тому же долго не черствеет. Готовим "Базламу" на кефире. Берите на заметку рецепт!

Описание приготовления:

"Базлама" готовится очень легко из самых простых ингредиентов, которых потребуется минимум. Замешивая тесто учтите, что пшеничная мука содержит разное количество клейковины. И на 250 мл. кефира кому-то хватит 300 грамм муки, а кому-то потребуется больше. Тесто не должно быть очень тугим. Если оно будет липнуть к рукам, смажьте руки растительным маслом или присыпьте стол мукой. Количество лепешек зависит от диаметра сковороды. Удачи!

Ингредиенты:

Кефир — 250 Миллилитров

Мука пшеничная — 300-350 Грамм

Соль — 0,5 Чайных ложки

Сода — 0,5 Чайных ложки

Количество порций: 4-5

Как приготовить "Хлеб "Базлама" на кефире"

Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба "Базлама".

В миску налейте кефир.

Добавьте соль и соду.

Насыпьте в миску просеянную муку.

Замесите крутое, но достаточно эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам. Это нормально. Дайте тесту отдохнуть минут 10-15 в холоде.

Разделите тесто на 4-5 частей.

Каждый кусочек теста раскатайте в круглый блинчик.

Наколите тесто вилкой.

Выложите тесто на горячую, сухую сковороду.

Жарьте лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.

Хлеб "Базлама" на кефире готов. Теплые лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.