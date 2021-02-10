"Базлама" — турецкая лепешка, которую в Турции едят на завтрак со сливочным маслом и сыром. Очень вкусный хлеб, к тому же долго не черствеет. Готовим "Базламу" на кефире. Берите на заметку рецепт!
Описание приготовления:
"Базлама" готовится очень легко из самых простых ингредиентов, которых потребуется минимум. Замешивая тесто учтите, что пшеничная мука содержит разное количество клейковины. И на 250 мл. кефира кому-то хватит 300 грамм муки, а кому-то потребуется больше. Тесто не должно быть очень тугим. Если оно будет липнуть к рукам, смажьте руки растительным маслом или присыпьте стол мукой. Количество лепешек зависит от диаметра сковороды. Удачи!
Ингредиенты:
- Кефир — 250 Миллилитров
- Мука пшеничная — 300-350 Грамм
- Соль — 0,5 Чайных ложки
- Сода — 0,5 Чайных ложки
Количество порций: 4-5
Как приготовить "Хлеб "Базлама" на кефире"
Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба "Базлама".
В миску налейте кефир.
Добавьте соль и соду.
Насыпьте в миску просеянную муку.
Замесите крутое, но достаточно эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам. Это нормально. Дайте тесту отдохнуть минут 10-15 в холоде.
Разделите тесто на 4-5 частей.
Каждый кусочек теста раскатайте в круглый блинчик.
Наколите тесто вилкой.
Выложите тесто на горячую, сухую сковороду.
Жарьте лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.
Хлеб "Базлама" на кефире готов. Теплые лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.
Свежие комментарии