10 вкусных салатов с ананасом

Кисло-сладкий фрукт идеально сочетается с сыром, курицей, яйцами, крабовыми палочками, огурцами и не только.

1. Слоёный салат с ананасом, курицей и сыром

Ингредиенты

350 г отварного куриного филе;

250 г консервированного или свежего ананаса;

200 г сыра;

несколько столовых ложек майонеза;

соль — опционально.

Приготовление

Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Натрите сыр на мелкой тёрке. Выложите салат слоями в таком порядке: половина сыра, половина курицы, ананас, оставшаяся курица и сыр.

Каждый слой слегка смазывайте майонезом. Курицу посолите.

Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

2. Салат с ананасом, сыром и чесноком

Ингредиенты

400 г консервированного или свежего ананаса + несколько колец для украшения;

250 г твёрдого сыра;

1–2 зубчика чеснока;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1–2 столовые ложки майонеза;

несколько оливок — по желанию;

любая зелень — по желанию.

Приготовление

Нарежьте ананас небольшими кубиками, натрите сыр на средней тёрке и измельчите чеснок. Добавьте к ингредиентам перец и майонез и перемешайте. По желанию украсьте салат кольцами ананаса, оливками и зеленью.

3. Салат с ананасом, мясом, маринованными огурцами и сухариками

Ингредиенты

400 г отварной свинины или говядины;

2 маринованных огурца;

250 г консервированного или свежего ананаса;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько столовых ложек майонеза;

50 г сухариков с мясным вкусом.

Приготовление

Нарежьте мясо небольшими, а огурцы и ананас — мелкими кубиками.

4. Салат с ананасом, креветками, пекинской капустой и гранатом

Добавьте соль и перец и перемешайте. Перед подачей полейте салат майонезом и посыпьте сухариками.

Ингредиенты

300 г мелких очищенных креветок;

1 чайная ложка соли;

1 небольшой кочан пекинской капусты;

300 г консервированного или свежего ананаса;

100 г зёрен граната;

3 столовые ложки сметаны;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка лимонного сока;

1–2 чайные ложки зернистой горчицы.

Приготовление

Сварите креветки в подсоленной воде и остудите. Нарежьте капусту крупными кусочками, а ананас — средними. Добавьте к ним креветки и гранат.

Смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат получившейся смесью и уберите в холодильник на 10–15 минут.

5. Салат с ананасом, копчёной курицей, кукурузой и огурцом

nakormi.com

Ингредиенты

200 г копчёного куриного филе;

1–2 огурца;

200 г консервированного или свежего ананаса;

150 г консервированной кукурузы;

4–5 столовых ложек сметаны;

½ чайной ложки горчицы;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте курицу, огурец и ананас одинаковыми кубиками. Добавьте к ним кукурузу. Соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат получившейся смесью и подсолите.

6. Салат с ананасом, грибами, курицей и маринованным луком

russianfood.com

Ингредиенты

2 луковицы;

½ столовой ложки уксуса 9%;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

300 г отварного куриного филе;

150 г консервированного или свежего ананаса;

150 г маринованных шампиньонов;

несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Нарежьте лук тонкими полукольцами, обдайте кипятком и слейте воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешайте. Оставьте мариноваться, пока подготавливаете остальные ингредиенты.

Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Шампиньоны разделите пополам или на четвертинки. Добавьте лук, отжав его от маринада, и майонез, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса.

7. Слоёный салат с ананасом, курицей, сыром, яйцами и грецкими орехами

Ингредиенты

2 варёных яйца;

150 г варёного куриного филе;

150 г консервированного или свежего ананаса;

50 г твёрдого сыра;

80 г грецких орехов;

несколько столовых ложек майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте яйца, курицу и ананас небольшими кубиками. Натрите сыр на средней тёрке. Подсушите орехи на сухой сковороде и порубите ножом.

Выложите салат в таком порядке: курица, ананасы, яйца и сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Курицу посолите.

Посыпьте салат орехами и уберите в холодильник на 1–2 часа.

8. Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, сыром и кукурузой

Ингредиенты

200 г ветчины;

200 г консервированного или свежего ананаса;

200 г твёрдого сыра;

200 г консервированной кукурузы;

200 г корейской моркови;

несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Нарежьте ветчину длинными брусочками, а ананас — крупными кусочками. Натрите сыр на мелкой или средней тёрке. Добавьте кукурузу, морковь и майонез и тщательно перемешайте.

9. Салат с ананасом, крабовыми палочками, яйцами и сыром

iamcook.ru

Ингредиенты

350 г крабовых палочек;

250 г консервированного или свежего ананаса;

3 варёных яйца;

250 г твёрдого сыра;

3–4 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько столовых ложек майонеза;

несколько веточек петрушки — опционально.

Приготовление

Нарежьте крабовые палочки и ананас небольшими кубиками. Натрите яйца и сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль, перец, майонез и — при желании — петрушку. Перемешайте салат и поставьте в холодильник на час.

10. Салат с ананасом, сельдереем, яблоком, сыром и болгарским перцем

Ингредиенты

несколько черешков сельдерея;

1–2 зелёных яблока;

100–150 г твёрдого сыра;

1 красный болгарский перец;

250 г консервированного или свежего ананаса;

несколько веточек петрушки или листьев шпината;

несколько столовых ложек майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте сельдерей, очищенные яблоки, сыр, перец и ананас средними кусочками. Добавьте крупно нарезанную зелень, майонез и соль и перемешайте.