10 вкусных салатов с ананасом

1. Слоёный салат с ананасом, курицей и сыром
Ингредиенты
- 350 г отварного куриного филе;
- 250 г консервированного или свежего ананаса;
- 200 г сыра;
- несколько столовых ложек майонеза;
- соль — опционально.
Приготовление
Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Натрите сыр на мелкой тёрке. Выложите салат слоями в таком порядке: половина сыра, половина курицы, ананас, оставшаяся курица и сыр.
Каждый слой слегка смазывайте майонезом. Курицу посолите.
Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы он пропитался.
2. Салат с ананасом, сыром и чесноком
Ингредиенты
- 400 г консервированного или свежего ананаса + несколько колец для украшения;
- 250 г твёрдого сыра;
- 1–2 зубчика чеснока;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1–2 столовые ложки майонеза;
- несколько оливок — по желанию;
- любая зелень — по желанию.
Приготовление
Нарежьте ананас небольшими кубиками, натрите сыр на средней тёрке и измельчите чеснок. Добавьте к ингредиентам перец и майонез и перемешайте. По желанию украсьте салат кольцами ананаса, оливками и зеленью.
3. Салат с ананасом, мясом, маринованными огурцами и сухариками
Ингредиенты
- 400 г отварной свинины или говядины;
- 2 маринованных огурца;
- 250 г консервированного или свежего ананаса;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько столовых ложек майонеза;
- 50 г сухариков с мясным вкусом.
Приготовление
Нарежьте мясо небольшими, а огурцы и ананас — мелкими кубиками.Добавьте соль и перец и перемешайте. Перед подачей полейте салат майонезом и посыпьте сухариками.
4. Салат с ананасом, креветками, пекинской капустой и гранатом
Ингредиенты
- 300 г мелких очищенных креветок;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 небольшой кочан пекинской капусты;
- 300 г консервированного или свежего ананаса;
- 100 г зёрен граната;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1–2 чайные ложки зернистой горчицы.
Приготовление
Сварите креветки в подсоленной воде и остудите. Нарежьте капусту крупными кусочками, а ананас — средними. Добавьте к ним креветки и гранат.
Смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат получившейся смесью и уберите в холодильник на 10–15 минут.
5. Салат с ананасом, копчёной курицей, кукурузой и огурцом
Ингредиенты
- 200 г копчёного куриного филе;
- 1–2 огурца;
- 200 г консервированного или свежего ананаса;
- 150 г консервированной кукурузы;
- 4–5 столовых ложек сметаны;
- ½ чайной ложки горчицы;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте курицу, огурец и ананас одинаковыми кубиками. Добавьте к ним кукурузу. Соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат получившейся смесью и подсолите.
6. Салат с ананасом, грибами, курицей и маринованным луком
Ингредиенты
- 2 луковицы;
- ½ столовой ложки уксуса 9%;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара;
- 300 г отварного куриного филе;
- 150 г консервированного или свежего ананаса;
- 150 г маринованных шампиньонов;
- несколько столовых ложек майонеза.
Приготовление
Нарежьте лук тонкими полукольцами, обдайте кипятком и слейте воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешайте. Оставьте мариноваться, пока подготавливаете остальные ингредиенты.
Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Шампиньоны разделите пополам или на четвертинки. Добавьте лук, отжав его от маринада, и майонез, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса.
7. Слоёный салат с ананасом, курицей, сыром, яйцами и грецкими орехами
Ингредиенты
- 2 варёных яйца;
- 150 г варёного куриного филе;
- 150 г консервированного или свежего ананаса;
- 50 г твёрдого сыра;
- 80 г грецких орехов;
- несколько столовых ложек майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте яйца, курицу и ананас небольшими кубиками. Натрите сыр на средней тёрке. Подсушите орехи на сухой сковороде и порубите ножом.
Выложите салат в таком порядке: курица, ананасы, яйца и сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Курицу посолите.
Посыпьте салат орехами и уберите в холодильник на 1–2 часа.
8. Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, сыром и кукурузой
Ингредиенты
- 200 г ветчины;
- 200 г консервированного или свежего ананаса;
- 200 г твёрдого сыра;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 200 г корейской моркови;
- несколько столовых ложек майонеза.
Приготовление
Нарежьте ветчину длинными брусочками, а ананас — крупными кусочками. Натрите сыр на мелкой или средней тёрке. Добавьте кукурузу, морковь и майонез и тщательно перемешайте.
9. Салат с ананасом, крабовыми палочками, яйцами и сыром
Ингредиенты
- 350 г крабовых палочек;
- 250 г консервированного или свежего ананаса;
- 3 варёных яйца;
- 250 г твёрдого сыра;
- 3–4 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько столовых ложек майонеза;
- несколько веточек петрушки — опционально.
Приготовление
Нарежьте крабовые палочки и ананас небольшими кубиками. Натрите яйца и сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль, перец, майонез и — при желании — петрушку. Перемешайте салат и поставьте в холодильник на час.
10. Салат с ананасом, сельдереем, яблоком, сыром и болгарским перцем
Ингредиенты
- несколько черешков сельдерея;
- 1–2 зелёных яблока;
- 100–150 г твёрдого сыра;
- 1 красный болгарский перец;
- 250 г консервированного или свежего ананаса;
- несколько веточек петрушки или листьев шпината;
- несколько столовых ложек майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте сельдерей, очищенные яблоки, сыр, перец и ананас средними кусочками. Добавьте крупно нарезанную зелень, майонез и соль и перемешайте.
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