БУДЕТ ВКУСНО!

130 062 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Bristlie
    Отчего же пивка НЕМНОГО? Тут и много не повредит!!!Научилась варить ...
  • Майя
    Трудоемко))Лучше всяких конф...
  • Елена Мамонова
    И очень красиво на срезеКотлеты с яйцом и...

Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут

304

В нашей семье домашние пельмени любят от мала до велика, а лепить всем вместе еще веселей. Муж использует пельменницу, трехлетняя дочка лепит их в форме динозавров. А я — по старинке, ручками. Люблю этот процесс, успокаивает нервы. Но когда наша «заначка» неожиданно заканчивается, а пельменей хочется, хоть убей, ленивчики приходят на помощь. Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут, читайте далее.

Чтобы приготовить блюдо-десятиминутку, вам понадобится уже готовый фарш и самое простое тесто для пельменей. Из-за этого я называю такое блюдо своей палочкой-выручалочкой, ведь самый трудоемкий процесс исключен. Просто находка, когда нет времени на лепку, поэтому берите на заметку! Ну что же, давайте приступим к приготовлению.

Ингредиенты

Говяжий фарш 200 г
Лук 1 шт.
Чеснок 1 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Яйцо 1 шт.
Вода 100 мл
Пшеничная мука 125 г

 

Приготовление

  1. В миску выложите мясной фарш. Я, как правило, использую говяжий, но можно взять любой. К нему добавьте измельченный лук и выдавленный чеснок. Приправьте фарш по вкусу специями и перемешайте.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут
  2. Из фарша скатайте маленькие шарики и разложите их на тарелке.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут
  3. Разбейте яйцо в отдельную емкость, добавьте щепотку соли и взбейте вилкой.
    Влейте воду и тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться более жидким, чем на оладьи.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут
  4. Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите, добавьте душистый перец и лавровый лист.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут
  5. Каждый мясной шарик окуните в тесто.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут
  6. Отправьте ленивые пельмени в кипящую воду и варите на медленном огне 3 минуты.Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут

От таких необычных пельменей будет в восторге вся ваша семья. Приятного аппетита, и не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях!

 

 

Ссылка на первоисточник
кулинарные хитростипельмени
Обсудить

Картина дня

наверх