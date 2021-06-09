В нашей семье домашние пельмени любят от мала до велика, а лепить всем вместе еще веселей. Муж использует пельменницу, трехлетняя дочка лепит их в форме динозавров. А я — по старинке, ручками. Люблю этот процесс, успокаивает нервы. Но когда наша «заначка» неожиданно заканчивается, а пельменей хочется, хоть убей, ленивчики приходят на помощь. Как приготовить пельмени без лепки за 10 минут, читайте далее.

Чтобы приготовить блюдо-десятиминутку, вам понадобится уже готовый фарш и самое простое тесто для пельменей. Из-за этого я называю такое блюдо своей палочкой-выручалочкой, ведь самый трудоемкий процесс исключен. Просто находка, когда нет времени на лепку, поэтому берите на заметку! Ну что же, давайте приступим к приготовлению.

Ингредиенты

Говяжий фарш 200 г Лук 1 шт. Чеснок 1 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо 1 шт. Вода 100 мл Пшеничная мука 125 г

Приготовление

В миску выложите мясной фарш. Я, как правило, использую говяжий, но можно взять любой. К нему добавьте измельченный лук и выдавленный чеснок. Приправьте фарш по вкусу специями и перемешайте. Из фарша скатайте маленькие шарики и разложите их на тарелке. Разбейте яйцо в отдельную емкость, добавьте щепотку соли и взбейте вилкой. Влейте воду и тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться более жидким, чем на оладьи. Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите, добавьте душистый перец и лавровый лист. Каждый мясной шарик окуните в тесто. Отправьте ленивые пельмени в кипящую воду и варите на медленном огне 3 минуты.

От таких необычных пельменей будет в восторге вся ваша семья. Приятного аппетита, и не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях!