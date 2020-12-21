Удивительный трюфельно-шоколадный торт!!! Другое слово, кроме как "удивительный" я сказать не могу!!! Торт действительно удивляет и восхищает своим необыкновенным вкусом!!! Невозможно поверить, что из минимума продуктов, и временных затрат получается такое шоколадное чудо))) Я не большая любительница темного шоколада, но этот торт меня покорил. Очень нежный, и в тоже время достаточно яркий на вкус, и с потрясающей влажной трюфельной структурой. Истинное блаженство и наслаждение!!! Настоятельно рекомендую приготовить и попробовать!!! Особенно шоколадоголикам)))

Хочу сказать, что торт очень легкий в приготовлении. Его можно приготовить даже не имея в доме миксера))) И еще один важный момент - нужно строго соблюдать пропорции и правила выпечки. Именно благодаря этому и получается этот восхитительный, влажный и кремово-трюфельный эффект.

Ингредиенты:

150 гр. растопленного сливочного масла

1,5 стакана сахара

2 яйца

250 мл. жирных сливок

200 гр. сметаны

180 гр. муки

70 гр. хорошего порошка какао

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соды

Для помадки:

80 мл. жирных сливок

100 гр. горького шоколада (у меня было 150 гр.)

Способ приготовления:

Разъемную форму 20-22 см. застелить бумагой для выпечки и смазать сливочным маслом.

Духовку разогреть до 170 градусов.В миске смешать венчиком растопленное масло, сахар, яйца, сметану и сливки. Добавить просеянную муку с какао, разрыхлителем и содой. Ннедолго вымешать, только до получения однородной массы.Вылить тесто в форму, и отправить в нагретую духовку на 40-45 минут. Очень важно не передержать торт в духовке. При касании пальцем коржа он должен быть мягким, но не жидким. Если проткнуть корж зубочисткой, то на ней должны оставаться влажные крошки, но она не должна быть ни мокрой, ни сухой.Готовый тортик вынуть из духовки и остудить.Помадка: Довести сливки до кипения и тут же снять с огня. Добавить поломанный шоколад и быстренько перемешать, пока он полностью не раствориться. По желанию можно добавить пару ложек бренди, или другого любимого алкоголя.Дать постоять помадке 10-15 минут и вылить на остывший торт, обмазав верх и бока.Украсить торт по желанию. Рекомендуется посыпать мелко рубленными орехами по вкусу, получается еще и очень вкусно. Я украшала перламутровой посыпкой, Новый Год ведь)))Поставить торт в холодильник, и до подачи держать его там. Минут за 20 до подачи достать торт из холодильника, и дать ему постоять при комнатной температуре, тогда вы полностью ощутите и поймете его вкус)))Угощайтесь!!! Наслаждайтесь!!!И приятного вам чаепития!!!